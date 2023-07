EA Sports FIFA prédit que l’USWNT soulèvera le trophée de la Coupe du monde féminine 2023

EA Sports FIFA s’est forgé une réputation pour ses pronostics sur la Coupe du monde. Pendant quatre années consécutives, le populaire jeu vidéo de football a correctement pronostiqué les vainqueurs du tournoi : l’Espagne en 2010, l’Allemagne en 2014, la France en 2018 et l’Argentine en 2022.

Dans le cadre de ses prévisions Qatar 2022, EA Sports FIFA a supposé que Lionel Messi remporterait le Ballon d’or du joueur le plus remarquable du tournoi. EA Sports FIFA a encore une fois été sans faille avec sa prédiction. Cependant, il n’a pas été en mesure de prédire le vainqueur du Golden Boot. Messi devait remporter le Golden Boot mais a terminé un but derrière le vainqueur, le Français Kylian Mbappe.

Avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande à venir, EA Sports FIFA a fait sa prédiction pour savoir qui remportera le trophée de la Coupe du Monde Féminine 2023.

Le résultat?

L’équipe nationale féminine des États-Unis bat l’Allemagne en finale dans une victoire 4-2.

Comment EA Sports FIFA en est-il arrivé à cette conclusion ?

EA Sports a organisé l’intégralité du tournoi (les 64 matchs) en utilisant son accès à sa base de données et aux classements récents des joueurs pour stimuler la Coupe du Monde de la FIFA et révéler le résultat.

La stimulation a également révélé les trois meilleurs buteurs qui ont terminé avec six buts chacun. Les trois attaquantes : Alex Morgan de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alexia Putellas de l’Espagne et Alexandra Popp de l’Allemagne devraient connaître beaucoup de succès dans le tournoi. Putellas devrait remporter le Golden Boot.

L’équipe nationale féminine des États-Unis est la favorite des paris pour remporter la Coupe du monde. À un an du début de la Coupe du monde, l’USWNT était le favori des paris +200 pour tout gagner, tandis que l’Angleterre était deuxième, à +400. À moins d’un mois du début du tournoi, les cotes de l’USWNT sont passées à +275 et celles de l’Angleterre à +350.

