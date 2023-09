EA Sports FC 24 : tous les joueurs 5 étoiles en matière de mouvements de compétences sur le jeu

EA Sports FC 24 Les joueurs 5* de mouvements d’adresse sont ceux pour qui vous obtenez le jeu : ceux qui font lever les fans virtuels de leur siège.

Depuis que les contrôleurs de console de jeu ont quelques petits joysticks aux pouces, ce jeu goliath est passé en mode arcade. Les mouvements de compétences font partie intégrante de CF24le showboating ne consiste pas seulement à battre un homme mais à démoraliser celui qui le contrôle – et bien que le bonite de yoga les artistes d’antan sont rares, selon certains, ces superstars sont toutes capables d’envoûter.

Avec 47 joueurs capables d’effectuer des mouvements d’adresse 5*, vous allez vouloir jouer avec au moins quelques-uns de ces gars, n’est-ce pas ?

Joueurs EA Sports FC 24 5* Skill Move : qui est sélectionné ?

5* joueurs de mouvements d’habileté

Cristiano Ronaldo a 5* compétences en mouvement EA Sports FC 24 (Crédit image : Getty Images)

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Qui sont les joueurs 5*skill move d’EA Sports FC 24 ? Voici les 47 joueurs Joueur club Position Dans l’ensemble Potentiel + Âge Valeur / Salaire Pied faible Rythme de travail Pied Taille poids Kylian Mbappé Paris Saint Germain ST, LW 91 94 3 24 181,5 M€ / 230 K€ 4 H/L R. 5 pieds 11 pouces / 75 kg Neymar Jr. Al-Hilal LW 89 89 0 31 85,5 M€ / 115 K€ 5 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 68 kg Vinicius Junior Real Madrid LW 89 94 5 22 158,5 M€ / 310 K€ 4 H/H R. 5 pieds 9 pouces / 73 kg Martin Odegaard Arsenal CAM, CM 87 90 3 24 109 M€ / 170 K€ 2 H/M L 5 pieds 10 pouces / 68 kg Cristiano Ronaldo Al-Nassr ST 86 86 0 38 23 M€ / 66 K€ 4 H/L R. 6 pieds 1 pouces / 85 kg Riyad Mahrez Al-Ahli RM, RW 86 86 0 32 54 M€ / 72 K€ 4 M/M L 5 pieds 10 pouces / 67 kg Ousmane Dembélé Paris Saint Germain RW, LW 86 87 1 26 80 M€ / 150 K€ 5 H/M L 5 pieds 10 pouces / 67 kg Christophe Nkunku Chelsea CF, CAM, ST 86 88 2 25 86,5 M€ / 185 K€ 3 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 73 kg Khvicha Kvaratskhelia Naples LW, RW 86 92 6 22 109 M€ / 93 K€ 5 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 70 kg Jamal Musiala Bayern Munich CAM, CM, LM 86 93 7 20 134,5 M€ / 79 K€ 4 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 72 kg Kingsley Coman Bayern Munich LM, RM 85 85 0 27 57,5 M€ / 98 K€ 3 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 75 kg Marcus Rashford Manchester United LW, LM, ST 85 88 3 25 71,5 M€ / 185 K€ 3 H/L R. 6 pieds 1 pouces / 70 kg Thiago Liverpool CM 84 84 0 32 33 M€ / 150 K€ 3 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 70 kg Memphis Depay Atletico Madrid CF, LW, ST 84 84 0 29 42 M€ / 92 K€ 3 H/L R. 5 pieds 9 pouces / 78 kg Ange Di Maria Benfica CF, RW, RM 83 83 0 35 15,5 M€ / 18,5 K€ 2 H/M L 5 pieds 10 pouces / 69 kg Roberto Firmino Al-Ahli CF, ST 82 82 0 31 25,5 M€ / 55 K€ 4 H/H R. 5 pieds 11 pouces / 76 kg Jadon Sancho Manchester United LW, LM 82 86 4 23 43,5 M€ / 130 K€ 3 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 76 kg Wilfried Zaha Galatasaray LW, CF, LM 81 81 0 30 25 M€ / 58 K€ 3 H/H R. 5 pieds 10 pouces / 66 kg Allan Saint Maximin Al-Ahli LM, LW 81 82 1 26 30,5 M€ / 46,5 K€ 4 H/L R. 5 pieds 8 pouces / 67 kg Lucas Paquetá West Ham United CAM, CM 81 84 3 25 34 M€ / 78 K€ 4 H/H L 5 pieds 10 pouces / 72 kg João Félix Barcelone, prêté par l’Atletico Madrid CF, ST, LW 81 87 6 23 41 M€ / 140 K€ 4 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 72 kg Antoine Matheus dos Santos Manchester United RW, RM 81 87 6 23 40,5 M€ / 120 K€ 2 H/H L 5 pieds 7 pouces / 63 kg Juan Cuadrado Inter Milan RM, RB, RW 80 80 0 35 8,5 M€ / 60 K€ 3 H/L R. 5 pieds 10 pouces / 72 kg Jésus Corona Monterrey RW, LW 80 80 0 30 20,5 M€ / 25 K€ 5 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 66 kg Hakim Ziyech Galatasaray prêté par Chelsea RW, CAM 80 80 0 30 20,5 M€ / 54 K€ 2 H/H L 5 pieds 11 pouces / 65 kg David Nérès Benfica RM, RW, CAM 80 81 1 26 25 M€ / 18 K€ 3 M/M L 5 pieds 8 pouces / 69 kg Igor Coronado Al-Ittihad CAM, CM, LM 78 78 0 30 13,5 M€ / 41,5 K€ 4 M/L R. 5 pieds 6 pouces / 68 kg Jesper Karlsson Bologne LM, LW 78 81 3 24 19 M€ / 30 K€ 3 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 68 kg Jota Al-Ittihad LM, RM 78 83 5 24 21 M€ / 36 K€ 4 H/L R. 5 pieds 8 pouces / 67 kg Mike Trésor Burnley, prêté par Genk LM, CAM 78 82 4 24 20 M€ / 43,5 K€ 3 H/L R. 5 pieds 7 pouces / 66 kg Luciano Acosta Cincinnati CAM, CF 77 77 0 29 10,5 M€ / 10 K€ 3 H/M R. 5 pieds 3 pouces / 59 kg Alexandre Maxime Gaziantep CAM, CM, LM 76 76 0 33 4,7 M€ / 15,5 K€ 4 H/L R. 5 pieds 9 pouces / 73 kg Amine Harit Olympique de Marseille LM, CF 76 77 1 26 9 M€ / 35 K€ 3 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 67 kg Xherdan Shaqiri le feu de Chicago CAM, RM 75 75 0 31 4,7 M€ / 8,6 K€ 4 M/L L 5 pieds 6 pouces / 72 kg Césinha Daegu ST, CAM, LW 75 75 0 33 3,6 M€ / 9,6 K€ 5 H/M R. 5 pieds 9 pouces / 74 kg Daniel-Kofi Kyereh Fribourg CAM, ST 75 76 1 27 6,5 M€ / 25,5 K€ 3 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 73 kg Rayan Cherki Olympique Lyonnais CAM, LW, RW 75 86 11 19 12 M€ / 17,5 K€ 5 H/L L 5 pieds 9 pouces / 71 kg Silas Stuttgart RM, ST 74 80 6 24 6,5 M€ / 18,5 K€ 2 H/M R. 6 pieds 2 pouces / 82 kg Jeffinho Olympique Lyonnais LW, LM 74 81 7 23 8,5 M€ / 27,5 K€ 3 H/M R. 5 pieds 9 pouces / 63 kg Oussame Sahraoui Heerenveen ML 73 83 dix 22 7 M€ / 6,6 K€ 3 H/H R. 5 pieds 6 pouces / 65 kg Grandes Tailles Magno New York City FC CF, ST, LM 73 84 11 21 7 M€ / 6,1 K€ 4 H/L R. 6 pieds 1 pouces / 70 kg Ricardo Centurion Barracas Central CAM, RM, LM 69 69 0 30 1,3 M€ / 6,1 K€ 4 M/L R. 5 pieds 8 pouces / 71 kg Hernani Avenue Rio RW, RM, LW 69 69 0 31 1,2 M€ / 5,3 K€ 2 M/L L 5 pieds 10 pouces / 73 kg Yassine Bahassa U Craiova LM, RM 68 68 0 31 1000 K€ / 5,7 K€ 4 M/L R. 6 pieds 1 pouces / 79 kg Juan Diego Rojas Delfin RM, LM 66 66 0 30 825 K€ / 5,8 K€ 4 H/M R. 5 pieds 5 pouces / 66 kg Elias Saad Saint-Pauli ML 66 72 6 23 1,4 M€ / 4,8 K€ 3 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 72 kg Dylan Bahamboula Livingston RW, ST, RM 63 63 0 28 475 K€ / 2 K€ 3 H/L R. 6 pieds 0 pouces / 70 kg

Avec la sortie d’EA Sports FC 24, FFT a le guide complet au plus grand match de football.

Nous avons un guide pour meilleurs merveilles, les meilleurs agents libres et les meilleures affaires disponible pour se connecter en mode Carrière. Nous avons également des listes de les joueurs les plus rapides du jeu, les meilleurs passeurs, les meilleurs tireurs de coup franc, les meilleurs plaqueurs, les meilleurs finisseurs – et bien sûr, tous les joueurs de pied faible 5 étoiles et tous les joueurs de mouvements de compétences 5 étoiles.

Si vous êtes un joueur d’Ultimate Team, nous avons une liste complète des plus de 100 étoiles disponibles sous forme de cartes Icône et Héros.

Besoin d’aide avec conseils d’attaque ou conseils défensifs? Nous avons un catalogue complet sur comment faire des mouvements d’habiletéy compris des regards spécifiques sur sautsle roulement talon-ballele Élastiqueun faux tir explosif et ‘le pont’ .