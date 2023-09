EA Sports FC 24 skills move : Comment maîtriser Flair Nutmegs pour détruire votre adversaire

EA Sports FC 24 les mouvements d’adresse sont autant amusants que fonctionnels : et les noix de muscade de style entrent certainement dans la première de ces catégories.

Une noix de muscade suffit, vous ne trouvez pas ? Depuis l’époque de FIFA Street, envoyer le ballon dans les jambes d’un joueur est une expérience extrêmement satisfaisante, mais cette nouvelle mise à niveau promet d’embarrasser votre adversaire autant que de simplement l’écorcher.

NealGuides, FFT expert pratique pour tout EA Sports FCl’a déjà maîtrisé…

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

EA Sports FC 24 mouvements de compétences : comment faire des noix de muscade

Maintenant, c’est un bon premier geste de compétence. Si vous récupérez le ballon dans une zone clé mais que vous vous retrouvez limité en termes d’espace, ou si vous souhaitez tirer mais que vous n’avez pas assez d’espace, cela pourrait être le mouvement de compétence ultime dont vous avez besoin.

Il vous permet de sortir dans un angle complet de 360 ​​degrés, vous permettant de manœuvrer le ballon dans n’importe quelle direction, parfait pour pousser le ballon dans l’espace pour le protéger ou pour vous préparer au tir.

Tout ce que vous avez à faire est de maintenir L1/LB et R1/RB avant d’actionner le stick RS dans la direction dans laquelle vous devez déplacer le ballon. Le résultat, si votre défenseur ne parvient pas à garder ses jambes ensemble, est une noix de muscade voyante qui peut aider à faire avancer le jeu.

Si vous cherchez à faire d’autres déménagements EA Sports FC 24voici la liste complète des mouvements d’adresse disponibles dans le jeu, sur PlayStation et Xbox.

Plus d’histoires d’EA Sports FC 24

