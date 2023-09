EA Sports FC 24 signatures gratuites : les 90+ transferts gratuits dont vous avez besoin en mode Carrière

EA Sports FC 24 les signatures gratuites sont indispensables pour votre mode Carrière, avec une pléthore de joueurs de haute qualité disponibles pour absolument rien au début de la partie.

C’est un moyen simple d’optimiser votre budget. Une fois que vous aurez signé les meilleurs prodiges, il vous manquera sans doute quelques livres – et c’est là que cette liste entre en jeu. Certes, la Saudi Pro League a recruté un certain nombre de joueurs de haut niveau qui approchaient de la fin de leur contrat, mais il existe encore une bonne part de joueurs décents qui peuvent élever votre équipe.

Un certain nombre de ces joueurs ont moins de 30 ans et beaucoup d’entre eux ont le potentiel de s’améliorer en tant que joueurs. Alors que nous associons les transferts gratuits aux stars arrivant en fin de carrière à la recherche d’un salaire, un certain nombre de ces joueurs amélioreront une équipe de ligue inférieure que vous cherchez à monter dans la pyramide.

Henry Martin est disponible gratuitement au début du mode Carrière (Crédit image : Manuel Velasquez/Getty Images)

Nous avons bien sûr inclus la note globale et le potentiel de ces stars – mais aussi leur valeur et leur salaire afin que vous sachiez si elles valent la peine d’être signées, ainsi que leur niveau de compétence, leur pied faible et leur rythme de travail.

Si vous espérez ajouter un peu de profondeur à une équipe par ailleurs décente, vous devrez parcourir le marché libre pour trouver un accord exceptionnel.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Les meilleurs transferts gratuits d’EA Sports FC 24 Joueur Position Âge Dans l’ensemble Potentiel + Valeur / Salaire Mouvements de compétence / pied faible Rythme de travail Pied Jésus Corona RW, LW 30 80 80 0 20,5 M€ / 25 K€ 5 / 5 M/M R. Luis Chávez CM, MDP 27 79 80 1 20 M€ / 22 K€ 3 / 3 H/H L Henri Martin ST 30 79 79 0 17 M€ / 24 K€ 3 / 3 H/L R. Alexis Véga LW, ST, LM 25 79 82 3 23 M€ / 23 K€ 4/3 M/L R. Sofiane Boufal CF, LM, ST 29 76 76 0 7,5 M€ / 19,5 K€ 4 / 4 M/L R. Akram Afif LM, CF, CAM 26 76 76 0 8 M€ / 17,5 K€ 4 / 4 H/M R. Carlos Rodríguez CAM, CM 26 76 79 3 10 M€ / 17,5 K€ 3 / 3 H/H R. Jésus Gallardo LB, LM, LW 28 75 75 0 5 M€ / 16 K€ 3 / 3 H/L L Érick Sánchez CM, MDP 23 75 79 4 8 M€ / 14,5 K€ 2 / 3 H/H R. Roberto Alvarado RM, LM 24 75 78 3 7,5 M€ / 14,5 K€ 4 / 4 H/M L Uriel Antuna RM, LM, RW 25 75 76 1 6,5 M€ / 16 K€ 3 / 3 M/M R. Luis Romo CM, MDP 28 75 75 0 5,5 M€ / 17,5 K€ 3/4 M/M R. Kévin Álvarez RB 24 75 79 4 7,5 M€ / 13 K€ 2 / 3 H/M R. Jakub Brabec CB 30 74 74 0 3,5 M€ / 14 K€ 2 / 3 H/H R. Zsolt Kalmar CAM, LM 28 74 74 0 4,2 M€ / 16 K€ 3 / 3 H/M R. Jésus Angulo CB, LB, LWB 25 74 80 6 6 M€ / 13,5 K€ 2 / 3 M/M L César Huerta LW, LM 22 74 80 6 7 M€ / 14,5 K€ 3 / 3 H/M R. André Ayew ST, RW, LW 33 73 73 0 1,9 M€ / 15,5 K€ 4/3 H/M L Luis Malagon GK 26 73 78 5 3,5 M€ / 10,5 K€ 1 / 2 M/M R. Ola Solbakken RM, RW, LW 24 73 76 3 4,2 M€ / 12 K€ 3/4 H/M L Ivica Ivušić GK 28 73 76 3 2,8 M€ / 11 K€ 1 / 2 M/M R. Yahya Attiat-Allah KG 28 73 73 0 2,8 M€ / 13,5 K€ 3 / 3 H/M L Steven Davis CM 38 72 72 0 750 K€ / 9,2 K€ 3 / 3 H/H R. José Antonio Rodríguez GK 31 72 72 0 1,2 M€ / 9,2 K€ 1 / 2 M/M R. Adam Lang CB 30 72 72 0 1,9 M€ / 11,5 K€ 2 / 3 M/M R. Ozziel Herrera LM, LW 22 72 80 8 5,5 M€ / 11 K€ 3 / 2 M/M R. Osman Bukari RW, ST 24 72 74 2 3 M€ / 12 K€ 3 / 5 H/M R. Yahya Jabrane MDP 32 72 72 0 1,6 M€ / 11,5 K€ 3/4 M/M R. Nediljko Labrovic GK 23 72 79 7 4 M€ / 7,6 K€ 1 / 2 M/M R. Alexandre Zendejas RM, CM, LM 25 71 73 2 2,4 M€ / 10,5 K€ 3 / 3 M/M L Ahmed Réda Tagnaouti GK 27 71 75 4 2 M€ / 8,1 K€ 1 / 2 M/M R. Almoez Ali ST, RM 26 71 72 1 2,2 M€ / 12 K€ 2 / 4 M/M R. Karim Boudiaf CM, MDP 32 71 71 0 1,5 M€ / 11 K€ 3 / 3 M/M R. Hassan Al Haydos RM, CAM, CM 32 70 70 0 1,3 M€ / 9,5 K€ 3 / 3 M/M R. Denis Alibec ST 32 70 70 0 1,3 M€ / 10,5 K€ 4/3 LL L Abdulaziz Hatem CM, MDP 32 70 70 0 1,3 M€ / 9,5 K€ 3 / 5 H/M L Balint Vecsei CM 29 70 70 0 1,6 M€ / 9,9 K€ 2 / 3 H/M L Michael Johnston LW, RW 24 70 75 5 2,4 M€ / 9,1 K€ 4/3 M/M R. Boualem Khoukhi CB, MDP 32 70 70 0 1000 K€ / 8,7 K€ 2 / 3 H/M R. Marco Rojas LW, LM, RW 31 69 69 0 1,2 M€ / 8,8 K€ 4 / 4 H/M R. Aron Gunnarsson MDP, CM 34 68 68 0 400 K€ / 6,2 K€ 3 / 3 H/H R. Marko Stamenic CM, MDP 21 68 80 12 3 M€ / 5 K€ 3/4 H/H R. Ismaël Mohamed RB, RM 33 68 68 0 625 K€ / 6,2 K€ 3 / 3 M/L R. Homam Ahmed KG 23 68 74 6 1,8 M€ / 5,3 K€ 2 / 4 M/M L Pedro Miguel RB, CB 32 68 68 0 825 K€ / 6,2 K€ 2 / 3 M/M R. Ali Assad CAM, RM, LM 30 68 68 0 1,2 M€ / 6,8 K€ 4/5 M/M L Nikolaï Alho RB, RWB, RM 30 67 67 0 875 K€ / 5,3 K€ 3 / 3 M/M R. Adrien Rus CB, MDP 27 67 69 2 1,1 M€ / 5,3 K€ 2 / 3 H/H R. Bassam Al Rawi CB, RB 25 67 71 4 1,3 M€ / 5 K€ 2 / 3 M/M R. Meshaal Barsham GK 25 67 73 6 1,3 M€ / 4 K€ 1 / 3 M/M R. Ahmed Fathi MDP, CM 30 67 67 0 850 K€ / 5,3 K€ 2 / 2 H/H R. Patrizio Stronati CB 28 66 66 0 725 K€ / 4,8 K€ 2 / 2 M/M L Patrick Kpozo KG 25 66 69 3 1000 K€ / 4,3 K€ 2 / 2 M/M L Tarek Salman CB, LB 25 66 71 5 1,1 M€ / 4,3 K€ 2 / 4 M/M R. Alexandre Pikhalyonok CM 26 66 69 3 1,1 M€ / 5 K€ 2 / 4 H/M L Elias Rafn Olafsson GK 23 66 74 8 1,6 M€ / 3 K€ 1 / 3 M/M R. Élie juste LW, CF 23 66 74 8 1,9 M€ / 4,8 K€ 3/4 H/M L Matthieu Garbett CAM, CM 21 66 78 12 2,1 M€ / 3,7 K€ 3 / 3 H/M R. Mohammed Muntari ST 29 66 66 0 850 K€ / 5,6 K€ 3/4 M/M R. Saad Al Sheeb GK 33 65 65 0 230 K€ / 3,2 K€ 1 / 3 M/M R. Stefan Marinovic GK 31 65 65 0 375 K€ / 3,2 K€ 1 / 2 M/M R. Kevin Csoboth RW, LW 23 65 74 9 1,6 M€ / 4,2 K€ 3 / 2 M/M R. Assim Madibo MDP, CM 26 65 68 3 850 K€ / 4 K€ 2 / 2 H/H R. Peter Szappanos GK 32 65 65 0 350 K€ / 3,2 K€ 1 / 3 M/M R. Ahmed Alaaeldin ST 30 65 65 0 700 K€ / 4,7 K€ 3 / 5 M/L R. Moussab Kheder RB, CB 29 65 65 0 625 K€ / 4,2 K€ 2 / 3 M/M R. Edmond Addo MDP 23 65 72 7 1,3 M€ / 3,4 K€ 3 / 3 H/M R. Salah Zakaria GK 24 65 72 7 1,2 M€ / 2,6 K€ 1 / 3 M/M R. Patrick Demjen GK 25 65 69 4 775 K€ / 3 K€ 1 / 1 M/M R. Daniel Léo Gretarsson CB 27 64 67 3 675 K€ / 3,6 K€ 2 / 3 M/M L François de Vries LB, CB 28 64 64 0 525 K€ / 3,8 K€ 2 / 2 H/M L Mohammed Waad MDP, CB 23 64 71 7 1,1 M€ / 3,1 K€ 2 / 3 H/M L Yusuf Abdurisag RM, LM 23 64 70 6 925 K€ / 3,4 K€ 3 / 3 M/M R. Abdallah Marafee CM 31 64 64 0 475 K€ / 3,9 K€ 3 / 3 L/M R. Khaled Munir ML 25 64 67 3 775 K€ / 3,8 K€ 3 / 3 M/M R. Gabor Szalaï CB 23 64 70 6 850 K€ / 3,1 K€ 2 / 2 M/M L Callan Elliot RB 24 63 69 6 700 K€ / 2,8 K€ 2 / 2 H/M R. Deklan Wynne KG 28 62 62 0 350 K€ / 3 K€ 2 / 2 M/M L Krisztofer Horvath CAME 21 62 75 13 975 K€ / 2,3 K€ 3 / 3 M/M R. Salem Al-Hajri MDP, CB 27 62 64 2 425 K€ / 2,8 K€ 2 / 3 M/M R. Mahmoud Abunada GK 23 62 71 9 775 K€ / 1,9 K€ 1 / 3 M/M L Jassem Gaber CB, MDP 21 62 73 11 825 K€ / 2 K€ 2 / 3 M/M L Soma Szuhodovski CM 23 62 70 8 875 K€ / 2,7 K€ 2 / 3 M/M L Christophe Healy RB, RWB, CB 17 62 67 5 500k€ / 500€ 2 / 3 L/H L Ahmed Souhail CB, RB 24 61 69 8 675 K€ / 2,3 K€ 2 / 3 M/M R. Mihaly Kata CM, MDP 21 61 70 9 725 K€ / 2,1 K€ 3 / 3 M/M R. Moustafa Tarek CM 22 60 71 11 550 K€ / 2,3 K€ 2 / 4 M/M L Noé Pallas LB, LWB 22 60 70 dix 525 K€ / 2,1 K€ 2 / 3 H/M L Luc Campbell CAM, LM 18 59 65 6 325k€ / 950€ 2 / 4 M/L L Tamim Mansour ST, RM 20 58 70 12 500 K€ / 2,2 K€ 2 / 3 M/M R. Krisztian Juhasz RWB, CB, RB 20 56 70 14 325 K€ / 1,8 K€ 4/5 M/M R. Stylianos Vrontis CM 18 55 67 12 300k€ / 850€ 3 / 3 M/M R. Tayt fidèle CAME 19 54 67 13 250 K€ / 1,4 K€ 2 / 3 M/M R.

