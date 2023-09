EA Sports FC 24 mouvements de compétences : comment réaliser le Flair Rainbow – et battre n’importe quel joueur

EA Sports FC 24 les mouvements d’habileté peuvent être incroyables – l’arc-en-ciel est l’un des mouvements les plus accrocheurs du jeu.

Pelé et Ronaldinho ont été les pionniers de cette compétence franchement ridicule qui, bien sûr, a dû trouver sa place dans EA Sports FC plutôt tôt que tard. Alors qu’un arc-en-ciel seul est difficile à réaliser dans le jeu, une version flair est encore plus extravagante et nécessite beaucoup de patience.

Passons à NealGuides pour vous expliquer…

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

EA Sports FC 24 mouvements de compétences : Comment créer un arc-en-ciel de style

Il s’agit plutôt d’un mouvement de compétence sophistiqué uniquement pour bien paraître. Semblable à un arc-en-ciel normal, ce ballon lance le ballon dans les airs, ce qui peut vous aider à vous préparer pour une volée – ce qui est davantage pour ajouter du style ou marquer ce but effronté.

N’oubliez pas que vous avez besoin d’un Skiller 5* pour effectuer ce mouvement de compétence, donc seuls les Skillers de haut niveau peuvent l’exécuter dans le jeu.

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

De la même manière que les films arc-en-ciel fonctionnent dans ce jeu depuis un certain temps maintenant, vous devrez maintenir L1/LB, faire reculer le stick RS, puis avancer. Vous devez obtenir un timing parfait et vous assurer de positionner votre joueur suffisamment près du défenseur venant en sens inverse. C’est en forgeant qu’on devient forgeron!

Si vous cherchez à faire d’autres déménagements EA Sports FC 24voici la liste complète des mouvements d’adresse disponibles dans le jeu, sur PlayStation et Xbox.

