EA Sports FC 24 meilleurs tireurs de coup franc : chaque joueur avec une précision FK notée à 85

EA Sports FC 24 Les meilleurs tireurs de coup franc sont ici – avec des noms surprenants en plus de ceux auxquels vous vous attendez.

Les coups de pied arrêtés peuvent constituer un gain marginal lorsqu’il s’agit de CF24, avec un certain nombre de joueurs capables de faire la différence sur ballon mort. Même si les coups francs ne sont pas souvent le moyen le plus efficace de marquer, avoir l’un de ces joueurs dans votre camp pourrait bien faire réfléchir votre adversaire à deux fois avant de commettre une faute à 25 mètres du but, n’est-ce pas ?

Vous voulez profiter de toutes les manières possibles de gagner, les coups francs n’étant qu’un autre exemple. Tous ces joueurs ont une note de 85 ou plus lorsqu’il s’agit de lancer un ballon mort.

EA Sports FC 24 meilleurs tireurs de coup franc : qui est retenu ?

Meilleurs tireurs de coup franc

James Ward-Prowse est l’un des tireurs de coup franc les mieux notés du monde. EA Sports FC 24 (Crédit image : Eddie Keogh/Getty Images)

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Qui sont les meilleurs tireurs de coup franc d’EA Sports FC 24 ? Voici les 32 joueurs avec une précision de coup franc de 85+ Joueur club Position Dans l’ensemble Potentiel + Âge Valeur / Salaire Mouvements d’adresse / pied faible Rythme de travail Pied Taille poids Lionel Messi Inter Miami CF, CAM 90 90 0 36 41 M€ / 23 K€ 4 / 4 LL L 5 pieds 6 pouces / 67 kg Robert Lewandowski Barcelone ST 90 90 0 34 58 M€ / 340 K€ 4 / 4 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 81 kg Neymar Jr. Al-Hilal LW 89 89 0 31 85,5 M€ / 115 K€ 5 / 5 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 68 kg Antoine Griezmann Atletico Madrid ST, CF 88 88 0 32 74 M€ / 135 K€ 4/3 H/H L 5 pieds 9 pouces / 73 kg Bruno Fernandes Manchester United CAM, CM 88 88 0 28 92 M€ / 260 K€ 4/3 H/H R. 5 pieds 10 pouces / 69 kg Martin Odegaard Arsenal CAM, CM 87 90 3 24 109 M€ / 170 K€ 5/2 H/M L 5 pieds 10 pouces / 68 kg Dani Parejo Villarréal CM, MDP 86 86 0 34 31,5 M€ / 64 K€ 3 / 4 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 74 kg Paulo Dybala Rome CF, CAM 86 86 0 29 68 M€ / 130 K€ 4/3 H/L L 5 pieds 9 pouces / 75 kg Trent Alexander-Arnold Liverpool RB 86 88 2 24 81 M€ / 140 K€ 3 / 4 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 69 kg Kieran Trippier Newcastle United RB 85 85 0 32 37,5 M€ / 150 K€ 3 / 4 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 71 kg David Alaba Real Madrid CB, LB 85 85 0 31 37 M€ / 200 K€ 3 / 4 H/H L 5 pieds 10 pouces / 78 kg Hakan Calhanoglu Inter Milan CM, MDP 85 85 0 29 52,5 M€ / 130 K€ 4 / 4 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 76 kg James Maddison Tottenham Hotspur CAM, RM, CM 84 85 1 26 49,5 M€ / 120 K€ 4 / 4 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 73 kg Ange Di Maria Benfica CF, RW, RM 83 83 0 35 15,5 M€ / 18,5 K€ 5/2 H/M L 5 pieds 10 pouces / 69 kg Marco Reus Borussia Dortmund CAM, CF 83 83 0 34 17 M€ / 65 K€ 4 / 4 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 71 kg Christian Eriksen Manchester United CM, MDP 83 83 0 31 30 M€ / 145 K€ 4/5 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 76 kg Vincenzo Grifo Fribourg LM, CF, CAM 82 82 0 30 29,5 M€ / 41 K€ 4/2 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 76 kg Dominik Szoboszlai Liverpool CAME 82 86 4 22 44,5 M€ / 110 K€ 4 / 4 M/M R. 6 pieds 1 pouces / 74 kg Anderson Talisca Al-Nassr CF, ST, CAM 81 81 0 29 25,5 M€ / 58 K€ 4 / 4 M/L L 6 pieds 2 pouces / 75 kg Cristiano Biraghi Fiorentine KG 80 80 0 30 18 M€ / 56 K€ 3 / 3 H/M L 6 pieds 0 pouces / 78 kg Armand Lauriente Sassuolo LW, RW, ST 80 84 4 24 30 M€ / 22 K€ 4/3 H/M R. 5 pieds 9 pouces / 79 kg Marcos Alonso Barcelone LB, CB 79 79 0 32 12 M€ / 115 K€ 3 / 3 H/L L 6 pieds 2 pouces / 84 kg Lucas Zelarayán Al-Fateh CAM, CF 79 79 0 31 14,5 M€ / 36,5 K€ 4/3 M/L R. 5 pieds 7 pouces / 70 kg James Ward-Prowse West Ham United CM 78 78 0 28 14 M€ / 68 K€ 3 / 3 H/H R. 5 pieds 8 pouces / 66 kg Rouslan Malinovskyi Genoa, prêté par Marseille CF, CAM 78 78 0 30 14 M€ / 30 K€ 4 / 4 M/M L 5 pieds 11 pouces / 79 kg Harry Wilson Fulham RM, RW 75 76 1 26 6,5 M€ / 63 K€ 3 / 2 H/L L 5 pieds 8 pouces / 70 kg Aaron Caricol Gênes LB, LM, LWB 75 78 3 26 7 M€ / 21 K€ 3 / 3 M/M L 5 pieds 10 pouces / 70 kg Oscar Rodríguez Getafe, prêté par Séville CM, RM, LM 75 80 5 25 8 M€ / 24 K€ 3 / 3 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 67 kg Simone Verdi Côme CF, CAM 74 74 0 30 4,1 M€ / 5,1 K€ 4/5 M/L L 5 pieds 8 pouces / 72 kg Robert Skov Hoffenheim RWB, LWB, RM 74 75 1 27 4,4 M€ / 25,5 K€ 3 / 3 M/M L 6 pieds 0 pouces / 81 kg Enis Bardhi Trabzonspor CM, LM, CAM 74 74 0 28 4,2 M€ / 41 K€ 4 / 4 H/L R. 5 pieds 7 pouces / 64 kg Ager Aketxe Eibar CAM, RM 73 73 0 29 3 M€ / 9,6 K€ 3 / 3 M/M L 5 pieds 8 pouces / 69 kg

Plus d’histoires d’EA Sports FC 24

Avec la sortie d’EA Sports FC 24, FFT a le guide complet au plus grand match de football.

Nous avons un guide pour meilleurs merveilles, les meilleurs agents libres et les meilleures affaires disponible pour se connecter en mode Carrière. Nous avons également des listes de les joueurs les plus rapides du jeu, les meilleurs passeursles meilleurs tireurs de coup franc, les meilleurs plaqueurs, les meilleurs finisseurs – et bien sûr, tous les joueurs de pied faible 5 étoiles et tous les joueurs 5 étoiles en mouvements de compétences.

Si vous êtes un joueur d’Ultimate Team, nous avons une liste complète des plus de 100 étoiles disponibles sous forme de cartes Icône et Héros.

Besoin d’aide avec conseils d’attaque ou conseils défensifs? Nous avons un catalogue complet sur comment faire des mouvements d’habiletéy compris des regards spécifiques sur sautsle roulement talon-ballele Élastiqueun faux tir explosif et ‘le pont’ .