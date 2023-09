EA Sports FC 24 meilleurs plaqueurs : tous les joueurs avec un tacle noté à 85

EA Sports FC 24 Les meilleurs plaqueurs sont parmi les meilleurs défenseurs du monde sur cette version du jeu.

La défense est un art qui va bien au-delà du simple plaquage debout, mais il est bien plus utilisé que le plaquage glissé dans CF24 et donne une bonne idée de leur capacité à se bousculer et à se battre pour le ballon. Avoir des joueurs avec de bonnes statistiques de tacle est indispensable non seulement pour vous, mais aussi pour laisser l’IA faire le travail hors du ballon.

S’assurer d’avoir un certain nombre de bons plaqueurs à vos côtés, que ce soit en défense ou au milieu défensif, est un must – et vous ne ferez pas mieux que ces stars.

EA Sports FC 24 meilleurs plaqueurs : qui est retenu ?

Meilleurs plaqueurs

Casemiro est l’un des plaqueurs les mieux notés du EA Sports FC 24 (Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Qui sont les meilleurs plaqueurs d’EA Sports FC 24 ? Voici les 58 joueurs avec des statistiques de tacle debout de plus de 85 Joueur club Position Dans l’ensemble Potentiel + Âge Valeur / Salaire Mouvements d’adresse / pied faible Rythme de travail Pied Taille poids Casemiro Manchester United MDP 89 89 0 31 72 M€ / 240 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 84 kg Virgile van Dijk Liverpool CB 89 89 0 32 67 M€ / 220 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 3 pouces / 92 kg Rodri Manchester City MDP, CM 89 90 1 27 105,5 M€ / 250 K€ 3 / 4 H/H R. 6 pieds 3 pouces / 82 kg Rubén Dias Manchester City CB 89 90 1 26 106,5 M€ / 250 K€ 2 / 4 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 82 kg Federico Valverde Real Madrid CM, RW 88 92 4 24 130,5 M€ / 270 K€ 3 / 4 H/H R. 5 pieds 11 pouces / 78 kg Marquinhos Paris Saint Germain CB 87 88 1 29 73,5 M€ / 140 K€ 3 / 3 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 75 kg N’Golo Kanté Al-Ittihad MDP, CM 86 86 0 32 45 M€ / 73 K€ 2 / 3 H/H R. 5 pieds 6 pouces / 70 kg Matthijs de Ligt Bayern Munich CB 86 89 3 23 83 M€ / 83 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 2 pouces / 89 kg Eder Militao Real Madrid CB 86 89 3 25 80 M€ / 210 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 78 kg Ronald Araujo Barcelone CB, RB 86 91 5 24 93 M€ / 175 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 2 pouces / 79 kg Raphaël Varane Manchester United CB 85 85 0 30 44 M€ / 160 K€ 2 / 4 H/H R. 6 pieds 3 pouces / 81 kg John Pierres Manchester City CB, RB 85 86 1 29 49,5 M€ / 180 K€ 3 / 4 H/M R. 6 pieds 2 pouces / 76 kg Thomas Partey Arsenal MDP, CM 85 85 0 30 45 M€ / 150 K€ 3 / 3 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 77 kg Aymeric Laporte Al-Nassr CB 85 86 1 29 49,5 M€ / 70 K€ 2 / 3 M/M L 6 pieds 3 pouces / 85 kg Marcos Acuña Séville LB, LM 85 85 0 31 39 M€ / 46 K€ 3 / 3 H/H L 5 pieds 7 pouces / 69 kg Alessandro Bastoni Inter Milan CB 85 90 5 24 73,5 M€ / 96 K€ 2 / 3 H/H L 6 pieds 2 pouces / 75 kg Jules Koundé Barcelone CB, RB 85 89 4 24 69,5 M€ / 160 K€ 3 / 3 H/H R. 5 pieds 10 pouces / 75 kg Thiago Silva Chelsea CB 84 84 0 38 7,5 M€ / 98 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 79 kg Kyle Walker Manchester City RB 84 84 0 33 22 M€ / 155 K€ 3 / 2 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 83 kg Chris Smalling Rome CB 84 84 0 33 20 M€ / 88 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 4 pouces / 81 kg Kalidou Koulibaly Al-Hilal CB 84 84 0 32 27,5 M€ / 61 K€ 2 / 4 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 93 kg Matthias Ginter Fribourg CB 84 84 0 29 35,5 M€ / 47 K€ 2 / 3 H/M R. 6 pieds 2 pouces / 86 kg Nicolas Sule Borussia Dortmund CB, RB 84 86 2 27 45 M€ / 66 K€ 3 / 3 M/M R. 6 pieds 4 pouces / 99 kg Pierre-Émile Hojbjerg Tottenham Hotspur MDP, CM 84 85 1 27 43 M€ / 110 K€ 3 / 4 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 84 kg Lucas Hernández Paris Saint Germain CB, LB 84 85 1 27 42,5 M€ / 105 K€ 2 / 2 M/M L 6 pieds 0 pouces / 79 kg Milan Skriniar Paris Saint Germain CB 84 84 0 28 36,5 M€ / 110 K€ 2 / 3 L/H R. 6 pieds 1 pouces / 80 kg Fikayo Tomori AC Milan CB 84 88 4 25 52,5 M€ / 84 K€ 2 / 4 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 79 kg Kim Min Jae Bayern Munich CB 84 86 2 26 46 M€ / 82 K€ 2 / 3 L/H R. 6 pieds 2 pouces / 86 kg Reece James Chelsea RB, RWB 84 86 2 23 50,5 M€ / 120 K€ 3 / 3 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 87 kg Lisandro Martínez Manchester United CB 84 87 3 25 49,5 M€ / 140 K€ 3 / 3 H/H L 5 pieds 10 pouces / 77 kg Brême Juve CB 84 87 3 26 49 M€ / 135 K€ 2 / 2 H/H R. 6 pieds 2 pouces / 82 kg Mats Hummels Borussia Dortmund CB 83 83 0 34 12 M€ / 60 K€ 2 / 3 M/M R. 6 pieds 3 pouces / 94 kg Francesco Acerbi Inter Milan CB 83 83 0 35 9,5 M€ / 67 K€ 3 / 3 H/H L 6 pieds 3 pouces / 88 kg Willi Orbán RB Leipzig CB 83 83 0 30 30 M€ / 67 K€ 2 / 3 L/M R. 6 pieds 1 pouces / 87 kg Emre Can Borussia Dortmund MDP, CB 83 83 0 29 31 M€ / 62 K€ 3 / 4 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 86 kg Alessio Romagnoli Latium CB 83 83 0 28 31,5 M€ / 67 K€ 2 / 3 M/M L 6 pieds 0 pouces / 75 kg Andreas Christensen Barcelone CB 83 85 2 27 38,5 M€ / 155 K€ 2 / 3 L/M R. 6 pieds 1 pouces / 82 kg José Giménez Atletico Madrid CB 83 85 2 28 36,5 M€ / 71 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 79 kg Guido Rodríguez Real Bétis MDP 83 84 1 28 35 M€ / 36,5 K€ 2 / 4 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 80 kg Benjamin Pavard Inter Milan CB, RB 83 84 1 27 36,5 M€ / 94 K€ 3 / 3 M/M R. 6 pieds 1 pouces / 81 kg André-Frank Zambo Anguissa Naples MDP, CM 83 84 1 27 37 M€ / 68 K€ 3 / 3 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 78 kg João Palhinha Fulham MDP, CM 83 84 1 27 37 M€ / 100 K€ 2 / 4 H/H R. 6 pieds 2 pouces / 85 kg Paul Torres Aston Villa CB 83 86 3 26 42 M€ / 100 K€ 2 / 3 H/H L 6 pieds 3 pouces / 80 kg William Saliba Arsenal CB 83 89 6 22 53 M€ / 105 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 3 pouces / 85 kg Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund CB 83 88 5 23 49,5 M€ / 51 K€ 3 / 2 H/H L 6 pieds 3 pouces / 90 kg Stefan de Vrij Inter Milan CB 82 82 0 31 21 M€ / 86 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 2 pouces / 78 kg Stefan Savic Atletico Madrid CB 82 82 0 32 20 M€ / 62 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 80 kg Manuel Akanji Manchester City CB 82 83 1 27 30,5 M€ / 130 K€ 2 / 4 M/M R. 6 pieds 1 pouces / 91 kg José Chiamulera Athlético Paranaense CB 82 82 0 31 21 M€ / 20,5 K€ 2 / 3 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 80 kg Javi Galán Atletico Madrid LB, LWB 82 82 0 28 27,5 M€ / 65 K€ 4/2 H/M L 5 pieds 7 pouces / 70 kg Robin Le Normand Real Sociedad CB 82 87 5 26 40 M€ / 41 K€ 2 / 3 M/M R. 6 pieds 1 pouces / 81 kg Raoul Albiol Villarréal CB 81 81 0 37 4,6 M€ / 27 K€ 2 / 3 L/H R. 6 pieds 2 pouces / 82 kg Rosival Dourado Corinthiens MDP, CM, CAM 81 81 0 23 26,5 M€ / 27 K€ 2 / 4 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 70 kg Ibrahima Konaté Liverpool CB 81 87 6 24 37 M€ / 91 K€ 3 / 2 H/H R. 6 pieds 4 pouces / 95 kg Amir Rrahmani Naples CB 81 81 0 29 21,5 M€ / 61 K€ 2 / 4 M/M R. 6 pieds 3 pouces / 83 kg Giorgio Chiellini Los Angeles FC CB 80 80 0 38 3,8 M€ / 7,9 K€ 2 / 3 H/H L 6 pieds 1 pouces / 85 kg Héberto Gaucho Atlético Mineiro CB, MDP 80 80 0 27 19,5 M€ / 32 K€ 2 / 3 H/M R. 5 pieds 11 pouces / 82 kg Konstantinos Mavropanos West Ham United CB, RB 78 82 4 25 17,5 M€ / 57 K€ 2 / 4 H/M R. 6 pieds 4 pouces / 89 kg

