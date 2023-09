EA Sports FC 24 meilleurs passeurs : chaque joueur avec une passe et une vision notées à 90

EA Sports FC 24 les meilleurs passeurs font partie des joueurs les plus importants du jeu, alors que vous cherchez à débloquer les défenses du jeu.

Les passes courtes, les passes longues et la vision sont les trois qualités les plus importantes pour tout joueur. CF24 quand il s’agit de trouver un coéquipier. Même si de nombreux joueurs ont des passes courtes dans leur casier, ce sont les passes longues et la vision qui nous intéressent le plus, car ce sont souvent les meneurs de jeu et les donneurs de tempo qui peuvent vous aider à gagner un match grâce à la possession.

Garder un œil sur certains de ces gars est utile, quel que soit le mode de jeu auquel vous jouez, au cas où vous auriez besoin de quelqu’un pour vous aider à briser les lignes défensives.

EA Sports FC 24 meilleurs passeurs : qui est retenu ?

Meilleurs passeurs

Antoine Griezmann est l’un des passeurs les mieux notés EA Sports FC 24 (Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Qui sont les meilleurs passeurs d’EA Sports FC 24 ? Voici les 28 joueurs avec une vision notée 90 et des passes longues dans EA Sports FC 24 Joueur club Position Dans l’ensemble Potentiel + Âge Valeur / Salaire Mouvements d’adresse / pied faible Rythme de travail Pied Taille poids Kévin De Bruyne Manchester City CM, CAM 91 91 0 32 103 M€ / 350 K€ 4/5 H/M R. 5 pieds 11 pouces / 75 kg Lionel Messi Inter Miami CF, CAM 90 90 0 36 41 M€ / 23 K€ 4 / 4 LL L 5 pieds 6 pouces / 67 kg Harry Kane Bayern Munich ST 90 90 0 29 119,5 M€ / 170 K€ 3 / 5 H/H R. 6 pieds 2 pouces / 85 kg Antoine Griezmann Atletico Madrid ST, CF 88 88 0 32 74 M€ / 135 K€ 4/3 H/H L 5 pieds 9 pouces / 73 kg Bruno Fernandes Manchester United CAM, CM 88 88 0 28 92 M€ / 260 K€ 4/3 H/H R. 5 pieds 10 pouces / 69 kg Josué Kimmich Bayern Munich MDP, RB, CM 88 89 1 28 88 M€ / 130 K€ 3 / 4 H/M R. 5 pieds 9 pouces / 75 kg Federico Valverde Real Madrid CM, RW 88 92 4 24 130,5 M€ / 270 K€ 3 / 4 H/H R. 5 pieds 11 pouces / 78 kg Luka Modrić Real Madrid CM 87 87 0 37 25 M€ / 190 K€ 4 / 4 M/M R. 5 pieds 7 pouces / 66 kg Martin Ødegaard Arsenal CAM, CM 87 90 3 24 109 M€ / 170 K€ 5/2 H/M L 5 pieds 10 pouces / 68 kg Frenkie de Jong Barcelone CM, MDP 87 90 3 26 103,5 M€ / 240 K€ 4/3 H/M R. 5 pieds 11 pouces / 74 kg Tony Kroos Real Madrid CM, MDP 86 86 0 33 42 M€ / 240 K€ 3 / 5 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 76 kg Dani Parejo Villarréal CM, MDP 86 86 0 34 31,5 M€ / 64 K€ 3 / 4 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 74 kg Trent Alexander-Arnold Liverpool RB 86 88 2 24 81 M€ / 140 K€ 3 / 4 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 69 kg Pédri Barcelone CM 86 92 6 20 105 M€ / 165 K€ 4 / 4 H/H R. 5 pieds 8 pouces / 60 kg Kieran Trippier Newcastle United RB 85 85 0 32 37,5 M€ / 150 K€ 3 / 4 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 71 kg Hakan Calhanoglu Inter Milan CM, MDP 85 85 0 29 52,5 M€ / 130 K€ 4 / 4 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 76 kg Thomas Partey Arsenal MDP, CM 85 85 0 30 45 M€ / 150 K€ 3 / 3 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 77 kg Thiago Liverpool CM 84 84 0 32 33 M€ / 150 K€ 5 / 3 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 70 kg Luis Alberto Latium CM 84 84 0 30 40,5 M€ / 77 K€ 4/3 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 74 kg Rodrigo De Paul Atletico Madrid CM 84 84 0 29 41 M€ / 85 K€ 4/3 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 70 kg Stanislav Lobotka Naples CM, MDP 84 84 0 28 42 M€ / 86 K€ 3 / 4 M/M R. 5 pieds 6 pouces / 64 kg James Maddison Tottenham Hotspur CAM, RM, CM 84 85 1 26 49,5 M€ / 120 K€ 4 / 4 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 73 kg Rubén Nevès Al-Hilal MDP, CM 84 86 2 26 47 M€ / 61 K€ 3 / 4 H/H R. 6 pieds 0 pouces / 83 kg Bruno Guimaraes Newcastle United CM, MDP 84 87 3 25 55,5 M€ / 145 K€ 3 / 2 H/H R. 5 pieds 11 pouces / 74 kg Christian Eriksen Manchester United CM, MDP 83 83 0 31 30 M€ / 145 K€ 4/5 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 76 kg Enzo Fernández Chelsea CM, MDP 83 89 6 22 58 M€ / 120 K€ 3 / 4 H/H R. 5 pieds 10 pouces / 76 kg Youri Tielemans Aston Villa CM, MDP 82 84 2 26 37,5 M€ / 100 K€ 4/5 M/M R. 5 pieds 9 pouces / 72 kg Joey Veerman PSV CM, MDP, CAM 78 83 5 24 21 M€ / 17,5 K€ 3 / 4 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 75 kg

