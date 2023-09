EA Sports FC 24 meilleurs finisseurs : tous les joueurs avec un tir et une finition notés à 88

EA Sports FC 24 Les meilleurs finisseurs sont essentiels pour n’importe quelle équipe – sinon vous ferez partie de ces équipes qui ne gagnent que sur les objectifs attendus.

Sans surprise, certains des joueurs les plus recherchés du football mondial figurent sur cette liste, avec des tueurs cliniques notés cette fois-ci à 88. La volée, la puissance des tirs, les tirs lointains et le positionnement ont également une incidence sur les statistiques de tir finales d’un joueur et nous avons réussi à trouver le meilleur des meilleurs à cet égard.

Si une note de 88 à l’arrivée est considérée comme de classe mondiale, il n’y a que 16 joueurs dans CF24 qui peut se vanter d’un tel statut…

EA Sports FC 24 meilleurs finisseurs : qui est sélectionné ?

Meilleurs finisseurs

Victor Osimhen est l’un des finisseurs les mieux notés du EA Sports FC 24 (Crédit image : Pius Utomi Ekpei/AFP via Getty Images)

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Qui sont les meilleurs finisseurs d’EA Sports FC 24 ? Voici les 16 joueurs avec 88+ en finition et en tir Joueur club Position Dans l’ensemble Potentiel + Âge Valeur / Salaire Mouvements d’adresse / pied faible Rythme de travail Pied Taille poids Kylian Mbappé Paris Saint Germain ST, LW 91 94 3 24 181,5 M€ / 230 K€ 5 / 4 H/L R. 5 pieds 11 pouces / 75 kg Erling Haaland Manchester City ST 91 94 3 22 185 M€ / 340 K€ 3 / 3 H/M L 6 pieds 4 pouces / 94 kg Lionel Messi Inter Miami CF, CAM 90 90 0 36 41 M€ / 23 K€ 4 / 4 LL L 5 pieds 6 pouces / 67 kg Karim Benzema Al-Ittihad CF, ST 90 90 0 35 51 M€ / 93 K€ 4 / 4 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 81 kg Robert Lewandowski Barcelone ST 90 90 0 34 58 M€ / 340 K€ 4 / 4 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 81 kg Harry Kane Bayern Munich ST 90 90 0 29 119,5 M€ / 170 K€ 3 / 5 H/H R. 6 pieds 2 pouces / 85 kg Mohamed Salah Liverpool RW 89 89 0 31 85,5 M€ / 260 K€ 4/3 H/M L 5 pieds 8 pouces / 71 kg Vinicius Junior Real Madrid LW 89 94 5 22 158,5 M€ / 310 K€ 5 / 4 H/H R. 5 pieds 9 pouces / 73 kg Antoine Griezmann Atletico Madrid ST, CF 88 88 0 32 74 M€ / 135 K€ 4/3 H/H L 5 pieds 9 pouces / 73 kg Victor Osimhen Naples ST 88 91 3 24 126,5 M€ / 120 K€ 3 / 4 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 78 kg Fils Heung-min Tottenham Hotspur LW 87 87 0 31 66 M€ / 170 K€ 4/5 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 78 kg Lautaro Martínez Inter Milan ST 87 90 3 25 107 M€ / 150 K€ 4 / 4 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 72 kg Ciro Immobile Latium ST 85 85 0 33 34,5 M€ / 92 K€ 3 / 4 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 85 kg Iago Aspas Celta Vigo ST 85 85 0 35 23 M€ / 37,5 K€ 3 / 4 H/H L 5 pieds 9 pouces / 67 kg Gérard Moreno Villarréal ST, RM 83 83 0 31 30,5 M€ / 53 K€ 3 / 4 H/M L 5 pieds 10 pouces / 77 kg Dusan Vlahovic Juve ST 83 88 5 23 55,5 M€ / 125 K€ 3 / 3 M/M L 6 pieds 2 pouces / 75 kg

