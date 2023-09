EA Sports FC 24 : C’est la MEILLEURE formation pour battre n’importe quel adversaire

EA Sports FC 24 est sorti – et vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure formation à utiliser pour battre vos adversaires.

Eh bien, ne vous posez plus la question. Est-il évident pour nous de proposer le 4-4-2 ?

4-4-2 C’est une formation très équilibrée, parfaite pour débuter le FC 24. Après tout, vous voulez toujours une formation simple et rien de trop compliqué lorsque vous vous adaptez à un nouveau jeu.

Le 4-4-2 se situe plus haut sur le terrain, parfait pour attaquer avec deux banques de quatre en retrait pour la phase défensive. Les deux attaquants aideront à créer des occasions, et vous pouvez toujours ajouter un milieu de terrain pour rejoindre l’attaque afin de créer « le troisième joueur » et surpasser votre adversaire en nombre en ayant une attaque à 5 joueurs.

Essayez de vous concentrer sur le placement des joueurs rapides en position LM/RM, afin qu’ils puissent revenir rapidement en arrière, mais aussi se précipiter sur le contre. Deux milieux de terrain bien équilibrés, ou un défensif supplémentaire aux côtés d’un attaquant supplémentaire offrent un équilibre parfait.

Pour ceux qui pourraient trouver cela plutôt offensif, nous suggérons de définir un style défensif équilibré : de cette façon, votre équipe ne fera pas automatiquement pression avec l’aide de l’IA. Atténuez également la profondeur : surtout si vous avez du mal ou si vous vous retrouvez pris au piège lorsque vous utilisez la formation pour la première fois. Une fois que vous l’aurez utilisé et maîtrisé – comme le font chaque année tous les joueurs de haut niveau – le 4-4-2 sera toujours un incontournable et l’une des meilleures formations du jeu.

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Alternativement, si vous rencontrez toujours des difficultés défensivement – ​​comme beaucoup le sont cette année en raison de changements en défense – le 4-2-2-2 peut offrir une solution. L’accent est mis fortement sur les styles de jeu et la nouvelle fonctionnalité Advanced Defending, ce qui empêche certains utilisateurs de saisir le côté défensif. Bien que le 4-2-2-2 dispose de LAM/RAM, ils jouent en fait comme ailiers dans le jeu. Assurez-vous d’utiliser des joueurs rapides à ces postes et non des Central CAMS, qui ne sont pas aussi rapides.

La formation elle-même est identique au 442, sauf que les LAM/RAM ont tendance à être dans de meilleures positions et offrent une plus grande option d’attaque. Il s’agit plutôt d’une préférence personnelle et la différence est assez minime.

Alors, à quoi sert le 4-2-2-2 ? La principale différence réside dans le milieu de terrain, où vous avez deux milieux de terrain défensifs centraux dans le 4-2-2-2 qui sont assis beaucoup plus profondément pour arrêter les contres et où ils ont l’instruction Couper la voie de passe sur les joueurs qui leur permet de couper automatiquement votre jeu. les voies de passe de l’adversaire qui peuvent vous aider à vous défendre.

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

En revanche, le 4-4-2 ne dispose pas de cette option car les milieux centraux ne disposent pas de cette instruction vitale, ce qui rend le 4-2-2-2 supérieur défensivement. Une suggestion serait d’exécuter ces deux formations dans votre configuration, de cette façon vous pourriez commencer le jeu avec le 4-2-2-2 plus défensif, sentir votre adversaire et l’utiliser pour clôturer la partie.

Si vous êtes dans une situation perdante et avez besoin d’appuyer sur le ballon, asseyez-vous un peu plus haut : vous pouvez rapidement passer au 4-4-2, en gardant la même structure mais en vous permettant d’être polyvalent sur le moment.

