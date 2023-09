EA Sports FC 24 : 10 conseils offensifs pour vous aider à gagner – en utilisant les principes de vrais joueurs et managers

EA Sports FC 24 est maintenant disponible – et partout dans le monde, les joueurs cherchent à prendre une longueur d’avance avec des trucs et astuces que d’autres n’ont pas encore trouvés.

L’eSport est désormais un sport à part entière – et beaucoup d’entre nous le séparent du jeu réel que le FC la série est basée sur chaque année. Mais CF24 est la version la plus réaliste du jeu à ce jour et vous pouvez être sûr qu’il y a beaucoup de football réel dans le football virtuel.

Y a-t-il des choses à apprendre des Salah et des Mbappe du monde réel ? Bon sang ouais, il y en a.

1. Utilisez des rondos pour perfectionner votre passe

Tout d’abord, commençons par les bases. Oui, nous vous disons de retourner à l’école.

Il n’y a pas de plus grande compétence dans aucune version de EA Sports FC que de tenir ce foutu ballon. Le rondo peut sembler être un exercice inutile pour simplement vous faire cocher un exercice d’entraînement, mais plus vous réussissez, meilleur vous deviendrez dans le jeu en général. Il n’est pas surprenant qu’Alex Hunter ait été obligé de faire ça dans le vestiaire Le voyage – Barcelone eux-mêmes faisaient des rondos en se changeant quand Pep Guardiola était là.

Croyez-le ou non, CF24 C’est beaucoup plus amusant quand on a le ballon que sans. Et malgré tous les films fantaisistes et les mouvements d’habileté, rien de tel que de jouer au football vertical à une touche jusqu’à la surface. La réussite est l’entrée avant de passer au plat principal de tout le reste. C’est pour ça qu’on appelle ça le football de possession. Et pas de tir au football ni de cross-football.

2. Déclenchez les courses

Les joueurs arrivent CF24 c’est essentiel. C’est ce qui crée un espace dans lequel les autres joueurs peuvent s’installer. Vous pouvez déclencher des courses en appuyant sur L1/LB sur votre manette et il est essentiel d’apprendre à le faire : appuyez sur le bouton lorsque vous passez pour courir pendant que vous posez le ballon, par exemple pour jouer une passe et courir au football.

C’est la théorie fondamentale derrière le jeu offensif de n’importe quelle équipe. Que vous soyez au Real Madrid ou à Rotherham, personne ne met le ballon dans les filets en restant immobile, n’est-ce pas ?

Il est cependant important de savoir qui déclencher et qui ne pas déclencher. Déclencher une course de votre arrière latéral ou de votre ailier peut aider à étirer le jeu : faire courir votre défenseur central dans l’espace devant lui vous laissera un homme à court si vous perdez le ballon.

3. Créez vos routines ou automatismes définis

OK, combinons donc ce que nous avons déjà appris. Passer et faire des courses, c’est ce qui fera monter le ballon plus haut sur le terrain, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est là qu’interviennent les automatismes lorsque vous jouez en défense.

Antonio Conte est un maître de « l’automatisme ». Il s’agit simplement d’un schéma de jeu établi – généralement en défense – qui est répété à la perfection. C’est bien d’en avoir quelques-uns CF24. Par exemple, si le gardien de but envoie le ballon à un arrière latéral, il voudra peut-être le transmettre au CDM et continuer sa course ; avec le marqueur adverse maintenant tourné vers le CDM pour appuyer, le CDM peut renvoyer le ballon dans un une-deux à l’arrière latéral.

Peu importe la fréquence à laquelle vous faites cela – votre opposition tombera généralement dans le piège. Cela crée simplement de l’espace et aide à faire avancer votre équipe.

Gareth Bale était un arrière gauche de Tottenham Hotspur qui devait être à l’aise sur son pied gauche pour pouvoir jouer sous ces angles particuliers. Cependant, dans le dernier tiers du terrain, il est devenu beaucoup plus utile sur le côté droit, coupant sur son puissant poteau gauche.

À moins que vos joueurs n’aient un pied faible cinq étoiles, vous voulez qu’ils occupent les positions où ils seront les plus dévastateurs. Cela pourrait être Martin Odegaard au RCM – pour qu’il puisse couper et affiner les bacs du dessus du ballon – ou Alphonso Davies à l’arrière gauche pour se rendre sur la ligne de touche et jouer un ballon conduit jusqu’à Harry Kane. Utilisez vos joueurs là où ils sont les meilleurs : c’est la gestion de base.

5. Travaillez votre jeu de hold-up

Il existe deux types d’attaquants dans le jeu moderne. Le type qui court au-delà du défenseur – pensez à Haaland, Vardy et Aubameyang – ou le type qui tient le ballon et met les autres en jeu – plutôt Kane, Benzema ou Firmino.

C’est difficile de jouer avec des attaquants qui s’accrochent à l’épaule d’un défenseur FIFA, vous devrez donc développer votre jeu de hold-up quel que soit le joueur que vous choisirez. Cela signifie tenir L2/LT pour protéger le ballon lorsque vous le recevez. Vous voudrez peut-être choisir quelqu’un avec plus de force ou simplement ajuster votre formation pour avoir un coureur à proximité comme Havertz ou Salah, à qui jouer le ballon dès que votre attaquant le récupère.

Que vous jouiez au football de première ligne ou au ballon de Barcelone, votre attaquant est un élément clé de votre préparation. Regardez Manchester City : Guardiola n’a pas été convaincu par Agüero jusqu’à ce qu’il ait amélioré cet aspect de son jeu.

6. N’utilisez jamais de ballon en profondeur dans la surface de réparation

Les boules traversantes sont belles CF24. Briser les lignes en effectuant une passe juste devant votre homme pour courir dessus et ramener le ballon à la maison peut être la chose la plus satisfaisante possible. Mais il faut perdre l’habitude de les utiliser dans le dernier tiers.

OK, il y a des exceptions, mais dans l’ensemble, la surface de réparation de 18 mètres que vous attaquez est celle où il y a le moins d’espace sur le terrain. Il n’y a pas de place pour frapper Triangle/Y – vous allez donc devoir passer. Les balles traversantes créent de l’espace là où il n’y en a pas, mais les passes offriront beaucoup plus de précision.

Sérieusement : combien de fois avez-vous vu Bruno Fernandes jouer le ballon devant Marcus Rashford dans la surface ? Non, il joue aux pieds quand il n’y a pas de place. C’est une chose simple mais essentielle à garder à l’esprit.

7. Briser les lignes pour jouer les hommes larges

Vous avez donc le ballon autour de la ligne médiane et vous êtes sur le point de contre-attaquer. Comment faites-vous entrer vos attaquants larges dans le jeu ?

Eh bien, jetez un œil à la façon dont Liverpool utilise ses hommes larges lorsqu’ils contrent. Mo Salah est toujours prêt à faire une passe large lorsque les adversaires jouent une ligne haute.

C’est là que votre passe en profondeur entre en jeu. Utiliser le bouton R1/RB est également une petite astuce intéressante, car il fera passer le ballon entre l’arrière latéral et l’arrière central de ce côté, donnant ainsi à votre attaquant qui se précipite beaucoup plus de temps. meilleur angle pour courir sur le ballon.

8. Percez des centres bas sur les contre-attaques

…Votre attaquant vient de courir sur le ballon et vous avez un autre joueur de côté devant la ligne défensive, de l’autre côté du terrain. Et maintenant?

Alors que les équipes modernes dominent les matches en envoyant des ballons dans la surface – voir les arrières latéraux de Liverpool et les milieux de terrain de Man City – il y a quelque chose à dire en faveur d’une réduction – que les deux ont également maîtrisée. Percer la balle bas est souvent une méthode plus fiable pour amener la balle dans la surface rapidement et efficacement.

Utilisez R1/RB pour frapper ce centre fort et bas – en particulier lors des contre-attaques, car un centre régulier flottera dans les airs et donnera au défenseur adverse une chance de se précipiter et d’attaquer le ballon.

9. Comment tirer de n’importe où

Marquer des buts est la chose la plus difficile à faire dans le football, encore moins CF24. Si vous êtes en tête-à-tête et que le gardien s’est précipité à votre rencontre, c’est à ce moment-là que vous lobez – et seulement à ce moment-là. Appuyez sur le bouton L1/LB pour cela. Maintenez cependant les boutons R1/RB et L1/LB si le gardien n’a pas quitté sa ligne. C’est la meilleure façon de tirer bas et fort devant lui.

Si vous êtes dans un angle et que vous avez une vue dégagée sur le but, tournez-vous et pliez le ballon dans le coin – rappelez-vous ce que nous avons dit sur la façon de mettre un joueur sur son meilleur pied. Affiner la balle utilise les boutons R1/RB. C’est ce qu’on appelle également le tir de Mbappé ou le tir d’Henry : deux attaquants du pied droit qui s’attaquent au ballon sur la gauche et ouvrent leur corps pour ensuite tirer à travers le gardien. Cela fonctionne à merveille.

Et pour chacune de ces techniques, appuyez sur le bouton Cercle/B juste après l’apparition de l’icône chronométrée pour une « Fin chronométrée ». Facile, non ?

10. Ne sprintez pas pour le plaisir

La pire chose que vous puissiez faire lorsque vous récupérez le ballon est sans doute de courir tête première dans le vide comme un chien Husky poursuivant un bâton. Demandez aux fans d’Aston Villa ou de Middlesbrough à propos d’Adama Traoré.

Non, la meilleure chose à faire est d’évaluer vos options avant de le jeter absolument sur les genoux d’un défenseur adverse. Il est tentant de maintenir le bouton R1/RB enfoncé tout le temps, mais évitez-le. Utilisez un peu plus le bouton L1/LB en possession et vous vous retrouverez à conserver la possession tout en protégeant le ballon. Pensez au Bayern Munich, pas à l’adolescent Traoré.

