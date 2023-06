EA Sports et FIFA 23 prédisent que les États-Unis remporteront la Coupe du monde féminine 2023

EA Sports est sur une lancée lorsqu’il s’agit d’utiliser ses jeux FIFA pour prédire correctement les vainqueurs de la Coupe du monde masculine, avec une séquence sans faute remontant à quatre tournois.

Le géant du jeu a réussi a utilisé sa franchise de football pour pronostiquer les vainqueurs de chacun des quatre derniers tournois : l’Espagne en 2010, l’Allemagne en 2014, la France en 2018 et l’Argentine en 2022.

Et il convient de noter que dans le cadre de ses simulations de la Coupe du monde Qatar 2022, EA Sports a également conclu que Lionel Messi finirait par remporter le Ballon d’or du joueur exceptionnel du tournoi. Messi devait également remporter le Golden Boot, mais a dû se contenter de la deuxième place après avoir terminé un but derrière le Français Kylian Mbappe au classement final.

Ainsi, avec le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande le mois prochain, EA Sports a utilisé FIFA 23 pour nous dire qui repartira clairement avec le trophée.

Avec les mises à jour du tournoi du jeu, y compris une base de données détaillée et des notes de joueurs fraîchement recalibrées disponibles pour les utilisateurs à partir de fin juin, EA Sports a organisé la compétition complète – les 64 matchs, de la phase de groupes à la grande finale à Sydney – dans l’ordre pour déterminer le grand gagnant.

Le résultat? L’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a rencontré l’Allemagne en finale, avec le L’USWNT continue de soulever le trophée après une victoire 4-2.

🇺🇸? 2023 Découvrez comment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA s’est déroulée dans le #FIFA23 simulation et faites vos propres prédictions maintenant 🏆https://t.co/Yk97zPqQDC pic.twitter.com/hnHoNFYYA7 – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 26 juin 2023

La simulation a également vu trois attaquants en tête du classement des buteurs alors qu’Alex Morgan de l’USWNT, l’Espagnole Alexia Putellas et l’Allemand Alex Popp ont terminé à égalité avec six buts chacun. Mais Putellas a remporté le Golden Boot après avoir fourni plus de passes décisives.

Maintenant, après avoir répertorié le récent succès d’EA Sports lorsqu’il s’agit d’appeler les vainqueurs absolus de la Coupe du monde masculine, les détails les plus fins de leurs prédictions basées sur la simulation peuvent être un peu moins fiables.

Parmi les exemples frappants de prophéties qui ont mal tourné, citons le soutien du Brésil pour atteindre la finale de sa Coupe du monde à domicile en 2014. (En réalité, le Séléçao ont été éliminés en demi-finale après avoir été soumis à un humiliant 7-1 aux mains des éventuels vainqueurs, l’Allemagne.)

Toujours en 2014, EA Sports a daigné que l’Espagne, championne en titre, terminerait avec une médaille de bronze après avoir battu Cristiano Ronaldo et le Portugal lors des éliminatoires pour la troisième place. (Mais aucun des rivaux ibériques n’a réussi à sortir de ses groupes respectifs.)

C’est peut-être trop demander à un jeu vidéo d’extrapoler les machinations précises d’une vraie compétition de football avec une précision de 100 %, mais avec la première prédiction basée sur la simulation de la Coupe du monde féminine désormais officielle, la pression est forte.