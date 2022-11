EA Sports apporte la Coupe du monde à FIFA 23

EA Sports a publié sa bande-annonce pour le mode de jeu Coupe du monde à venir sur FIFA 23. Le tournoi devant avoir lieu à partir de ce mois-ci, le mode de jeu apporte plus d’excitation à l’occasion. De plus, EA Sports a intégré le tournoi dans ses modes de jeu en ligne existants.

La FIFA a inclus un mode de jeu Coupe du monde dans FIFA 18 pour Russie 2018. Cependant, ce package est venu pendant l’intersaison du football de club européen. La Coupe du monde de cette année se déroulant au milieu de la scène principale des clubs, il y a certaines considérations concernant les effets sur le jeu régulier.

Les joueurs passionnés de la FIFA n’ont pas à craindre de perturbations importantes. Au lieu de cela, la FIFA prévoit d’utiliser la Coupe du monde pour apporter toute une saison de contenu. Cela inclut le mode de jeu populaire Ultimate Team pour les joueurs en ligne.

FIFA 23 ajoute gratuitement toute une section Coupe du monde à tous les utilisateurs qui possèdent le jeu. Les modes de jeu incluent des tournois solo où vous pouvez choisir l’une des 32 équipes qualifiées. Donnez à n’importe quel pays, qu’il s’agisse d’un concurrent sérieux comme la France, le Brésil ou l’Angleterre, une chance d’accomplir son destin. Ou, choisissez un vairon sur la scène internationale pour choquer le monde.

Les utilisateurs peuvent également suivre dans le jeu vidéo le déroulement du tournoi. FIFA World Cup Live connecte les joueurs au tournoi lui-même. Les mises à jour permettent aux utilisateurs de jouer chacun des matchs de la journée, ou des matchs passés, avec des alignements, des classements de groupe et des scénarios authentiques. Vous pouvez également jouer des matchs passés pour avoir un impact sur l’avenir du tournoi si quelque chose d’autre s’était passé dans la vraie vie. Ceci est disponible pour le mode solo et multijoueur, en ligne et local.

FIFA 23 ajoute la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde dans FIFA 23 va également au-delà du gameplay. Il y a des cinématiques, des commentaires désignés et des stades spécifiques à la Coupe du monde 2022 à venir dans le jeu vidéo.

Notamment, une partie de cela inclut les fans dans et autour des stades. Dans les scènes de la bande-annonce, cela inclut des fans marchant dans les rues portant des vêtements et des peintures faciales de nations spécifiques.

Cependant, votre nation ne s’est peut-être pas qualifiée pour la Coupe du monde. Pas de soucis, la FIFA a ajouté la possibilité pour 15 équipes de remplacer certaines nations dans le tournoi afin que vous puissiez avoir plus d’options à la Coupe du Monde. Par exemple, cela inclut des pays comme l’Ukraine, l’Irlande, la Roumanie et la Hongrie.

L’ajout de la Coupe du monde à FIFA 23 sera disponible le 9 novembre. Bien sûr, la possibilité de suivre les résultats et les statistiques du tournoi n’entrera pas en vigueur avant le début de la Coupe du monde plus tard ce mois-ci.