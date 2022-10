EA créera un trio de jeux basés sur des personnages Marvel

Electronic Arts a annoncé lundi avoir a conclu un accord avec Marvel pour développer un trio de jeux basés sur les personnages de la société de super-héros appartenant à Disney. Le premier d’entre eux est le jeu Ironman il a annoncé en septembre.

On ne sait pas sur quels personnages les autres jeux seront basés, mais EA a noté qu’ils s’intégreront dans les titres d’action-aventure avec des histoires originales et arriveront sur consoles et PC. Le mois dernier, GameIndustry a rapporté que les entreprises avaient confirmé qu’elles étaient travailler ensemble sur des jeux au-delà d’Iron Man.

“Nous sommes fiers d’être des collaborateurs enthousiastes et créatifs avec les développeurs afin qu’ils aient la liberté de créer quelque chose de profondément unique et vraiment remarquable”, a déclaré le vice-président exécutif de Marvel Games, Jay Ong, dans un communiqué.

Ong a également laissé entendre que ces jeux sont encore loin en notant qu’ils “ont hâte que les joueurs en apprennent plus dans un avenir lointain”.

EA n’est pas le seul développeur à travailler sur les titres Marvel. Skydance New Media travaille sur un Jeu Captain America et Black Panther sur la Seconde Guerre mondialetandis qu’Insomniac devrait sortir la suite de son jeu Spider-Man 2018 L’année prochaine. Jeu de stratégie inspiré de Gothic Marvel Soleils de minuit est aussi doit sortir le 2 décembre.