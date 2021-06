EA confirme la violation de données alors que les pirates prétendent avoir pris le code source de FIFA 21, le moteur Battlefield et d’autres LOOT – RT USA News

Le géant du jeu Electronic Arts a été piraté. Bien qu’EA affirme que les voleurs n’ont pas compromis les données des joueurs, il a confirmé qu’ils s’étaient emparés du code source du jeu FIFA 21, du moteur Frostbite et d’autres secrets logiciels.

La violation de données a été signalée pour la première fois par la carte mère de VICE jeudi, citant des articles sur « forums de piratage clandestins ». Parmi les biens volés figurent le code source du simulateur de football FIFA 21 et son serveur de matchmaking, ainsi que le moteur Frostbite, qui alimente la plupart des jeux d’EA, y compris les franchises Battlefield et Madden. Les kits de développement logiciel (SDK) d’EA font également partie des quelque 780 gigaoctets de données actuellement proposés à la vente sur le dark web.

Le logiciel donne « pleine capacité d’exploitation sur tous les services EA », les pirates ont revendiqué dans des messages, dont des captures d’écran ont été fournies à Motherboard.

EA a publié une déclaration confirmant le piratage, affirmant qu’il est « enquête sur un incident récent d’intrusion dans notre réseau au cours duquel une quantité limitée de code source de jeu et d’outils associés a été volée ».

« Aucun accès aux données des joueurs n’a été effectué et nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe un risque pour la vie privée des joueurs. À la suite de l’incident, nous avons déjà apporté des améliorations en matière de sécurité et ne nous attendons pas à un impact sur nos jeux ou notre activité », a ajouté la société.

La nouvelle du piratage intervient juste un jour après que EA a annoncé Battlefield 2042, une nouvelle entrée dans la franchise, dont la sortie est prévue en octobre. Frostbite est le moteur qui alimente la majorité des jeux EA, y compris Battlefield et Madden NFL.

Basée à Redwood City, en Californie, EA est la deuxième plus grande société de jeux vidéo en Amérique et en Europe, après Activision Blizzard. En plus de Battlefield, FIFA et Madden, il publie des titres tels que Les Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Mass Effect, Dragon Age et les jeux Star Wars. Sa division sportive est également connue pour les simulateurs NBA Live et NHL.





La brèche intervient au milieu d’une série d’attaques de ransomware très médiatisées contre les principales industries internationales, d’un oléoduc approvisionnant le sud-est des États-Unis en carburant au consortium de conditionnement de viande basé au Brésil, responsable d’une grande partie de la production américaine de bœuf, de porc et de poulet.

