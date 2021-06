E-Waste, une entreprise liée à la charcuterie du New Jersey, annonce une fusion inversée

E-Waste, une société écran liée à une entreprise de près de 100 millions de dollars qui ne possède qu’une seule épicerie du New Jersey, a annoncé mardi matin son intention de procéder à une fusion inversée avec une société privée de véhicules électriques appelé EZRAider Global Inc.

E-Waste, qui a lui-même une capitalisation boursière exorbitante de 110 millions de dollars malgré l’absence d’opérations commerciales, avait été commercialisé avec la société de charcuterie Hometown International pour une telle fusion inversée ou une transaction similaire.

L’adresse postale d’E-Waste se trouve dans un immeuble de bureaux de Caroline du Nord et correspond à la même adresse qu’une entreprise liée à Peter Coker Sr., dont le fils, Peter Coker Jr., est le président-directeur général de Hometown International. Le propriétaire de la charcuterie détenait jusqu’à récemment un billet à ordre de 150 000 $ d’E-Waste.

EZRAider dans un communiqué de presse d’avril s’est décrit comme une plate-forme de véhicule électrique exclusive qui est disponible en options 2 roues motrices, 4 roues motrices et 6 roues motrices « lorsqu’elle est combinée avec la remorque Ecart ».

« Il a été développé à l’origine en Israël pour la mobilité des troupes militaires sur le terrain et est depuis devenu disponible pour les gouvernements et les marchés de consommation dans de nombreux pays, y compris les États-Unis », a déclaré EZRaider dans son communiqué à l’époque.

« Lorsqu’ils sont associés à des accessoires, les véhicules EZRaider sont compétitifs pour une grande variété d’utilisations, notamment les déplacements urbains et les courses, l’agriculture, le travail et l’aventure hors route, la recherche et le sauvetage, les incendies, la sécurité, l’armée, la mobilité améliorée des personnes handicapées, le golf, le tourisme , chasse, pêche, camping, entretien des installations, micro-livraisons et plus encore. »

En mars, EZRaider Global Inc. a annoncé avoir obtenu un engagement d’investissement de 50 millions de dollars du groupe luxembourgeois Global Emerging Markets Group, ou GEM, pour introduire la société en bourse.

Un dépôt de la Securities and Exchange Commission par E-Waste lundi a noté l’implication de GEM dans la fusion inversée.

CNBC en avril a détaillé le fait qu’E-Waste avant l’automne 2020 était enregistré au bureau de Manhattan du groupe GEM. Cet article indiquait également qu’au début de 2020, quatre des cinq plus gros actionnaires d’E-Waste étaient, par ordre de taille des actions détenues : la société GEM Global Yield Fund LLC SCS, basée à La Valette, à Malte, et trois personnes dont l’adresse était celle de quelque chose appelé GEM Advisors, situé sur Madison Avenue à New York.

À l’époque, le président, trésorier et secrétaire d’E-Waste était un homme du nom de Peter de Svastich, qui est directeur général du groupe GEM.

GEM, qui était l’actionnaire majoritaire d’E-Waste, a vendu l’année dernière six millions d’actions restreintes des actions de la société pour 30 000 $ à Global Equity Limited, une entité basée à Macao, en Chine.

Global Equity Limited est également le plus grand actionnaire unique de Hometown International, la société de charcuterie.

Dépôt d’e-déchets lundi auprès de la SEC da conclu la série de transactions qui sous-tendront sa fusion inversée avec EZRaider.