E-Waste désavoue le cours des actions quelques jours après qu’une entreprise de charcuterie du New Jersey de 100 millions de dollars ait fait de même

La société écran E-Waste a désavoué lundi sa propre valorisation boursière de 106 millions de dollars, trois jours après une décision identique de la mystérieuse société qui ne possède qu’une seule épicerie du New Jersey.

L’entreprise de charcuterie, Hometown International, a de multiples connexions avec E-Waste, qui n’a aucune activité commerciale réelle. Les deux sociétés ont une capitalisation boursière d’environ 100 millions de dollars.

Les désaveux consécutifs de leurs capitalisations boursières respectives dans les dépôts de la Securities and Exchange Commission sont intervenus après plus de deux semaines d’articles de CNBC détaillant les problèmes juridiques et réglementaires entourant les personnes et les entités liées à Hometown International et E-Waste.

Ils interviennent également lorsque les deux sociétés tentent de se positionner en tant que partenaires d’entreprises privées qui pourraient les utiliser pour devenir cotées en bourse aux États-Unis par le biais d’une fusion inversée ou d’une autre méthode.

« La direction d’E-Waste Corp. … désavoue le prix de ses actions cotées en bourse sur les marchés de gré à gré sous le symbole commercial ‘EWST' », a déclaré la société dans un dépôt 8-K auprès de la SEC.

« La direction n’a connaissance d’aucune base pour soutenir le cours de l’action de la société, sur la base de ses revenus ou de ses actifs », indique le dossier.

Ce sont les dernières nouvelles. Revenez pour les mises à jour.