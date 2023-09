e& s’associe à la COP28 en tant que partenaire technologique principal

Le géant des télécommunications des Émirats arabes unis e& a annoncé qu’il était le principal partenaire technologique de la 28e Conférence des parties à la CCNUCC (COP28) qui se tiendra cette année aux Émirats arabes unis. Le partenariat renforce l’engagement d’e& lors de la COP27 d’atteindre zéro émission nette de scope 1 et 2 pour ses opérations de groupe aux Émirats arabes unis d’ici 2030, s’alignant sur la stratégie du groupe visant à approcher le zéro net et à défendre l’action climatique mondiale pour un avenir durable.

e& a toujours démontré son engagement envers l’agenda ESG, en réalisant des progrès significatifs dans sa stratégie de développement durable et en intensifiant sa contribution à l’action climatique mondiale.

Le Groupe a priorisé les initiatives visant à réduire son empreinte carbone, notamment grâce à une meilleure efficacité énergétique et à l’adoption de sources d’énergie renouvelables. e& soutiendra le programme d’action ambitieux de la COP28, qui se concentre sur l’accélération d’une transition énergétique juste et bien gérée, aborde le financement climatique et se concentre sur le bien-être et les moyens de subsistance des populations tout en garantissant un engagement global des parties prenantes.

Le Groupe vise à favoriser une croissance économique durable et à transcender les paradigmes traditionnels, en unissant les parties prenantes dans le passage de l’ambition aux résultats tangibles. e& fournira une connectivité réseau et une infrastructure numérique pendant la COP28 et mettra en valeur ses opérations, programmes et projets durables lors de sa vitrine dans la zone verte de Dubai Expo City.

Hatem Dowidar, PDG d’e& Group, déclare : « Ce partenariat incarne la vision d’e& consistant à responsabiliser les communautés que nous servons tout en préservant l’environnement pour les générations futures. Le moment est venu d’agir, et la COP28 est la plateforme idéale où nous pouvons faire de ce changement une réalité en travaillant avec tout le monde dans toutes les régions du monde.

« Notre partenariat avec la COP28 souligne l’engagement d’e& à relever les défis sociaux, économiques et climatiques mondiaux, reflétant l’engagement des Émirats arabes unis à diriger une économie durable, une croissance industrielle et à faire progresser l’agenda climatique dans de multiples secteurs.

Plus tôt cette année, e& a renforcé son engagement en faveur de l’ESG en s’alignant sur les mesures du capitalisme des parties prenantes du Forum économique mondial. Rejoignant plus de 100 entreprises mondiales, e& aligne désormais ses rapports de performance sur les indicateurs ESG et mesure systématiquement sa contribution aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Dowidar ajoute : « En tant que première entreprise du secteur privé des Émirats arabes unis à rejoindre l’UICCA (UAE Independent Climate Change Accelerators), nous agissons comme un catalyseur du changement et intensifions nos efforts non seulement dans le domaine des télécommunications mais dans l’ensemble de nos services technologiques. Alors que notre groupe se développe pour servir davantage de marchés et de communautés à travers le monde dans le cadre de notre transformation, notre engagement en faveur d’une croissance durable reste inébranlable. Nous pensons qu’en intégrant la durabilité dans nos valeurs fondamentales et nos pratiques commerciales, nous pouvons générer une croissance responsable qui profite à toutes les parties prenantes et également avoir un impact significatif et durable sur le monde que nous servons.

Depuis 2019, e& a accéléré ses programmes d’efficacité énergétique et géré de multiples initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, évitant ainsi plus de 380 000 tonnes d’émissions de CO2 sur trois marchés clés (EAU, Pakistan et Égypte).

Selon l’initiative Science Based Targets (SBTi), e& est désormais reconnu comme « engagé » envers les objectifs scientifiques à court terme. SBTi est une collaboration entre le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations Unies et le World Resources Institute, visant à définir une trajectoire de réduction des émissions entre 2020 et 2030 pour tous les sous-secteurs des technologies de l’information et des communications (TIC). Le programme du Groupe définira une feuille de route claire vers zéro émission nette pour faire avancer ses initiatives de développement durable qui ont un impact humain positif sur les plans et opérations futurs.