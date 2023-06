E Prasad Rao explique comment Kabaddi a évolué au fil des ans

Kabaddi a grandi à pas de géant ces dernières années. Kabaddi est l’un des sports indiens traditionnels qui a son existence dans l’histoire mythologique du pays. Et il profite désormais d’une tache violette avec l’avènement de la Pro Kabaddi League.

L’une des personnes au centre du développement du sport est E Prasad Rao. Rao est l’actuel directeur technique de la Pro Kabaddi League et le directeur technique de la Fédération internationale de Kabaddi depuis 20 ans.

Rao a été une figure centrale dans la révolution du sport. Dans une conversation exclusive avec CNN News-18, Rao partage ses expériences depuis le moment où il a plongé dans Kabaddi et comment il a aidé à développer et à improviser le jeu au fil des ans.

Pouvez-vous souligner un peu votre parcours. Comment vous êtes-vous intéressé à Kabaddi ? Et comment êtes-vous passé de E Prasad Rao à Kabaddi Rao, comment les gens vous appellent-ils maintenant affectueusement ?

Mon voyage est un très long voyage. J’ai complété plus de 43 ans avec ce sport. A la base, j’étais joueur, mais pas à un très haut niveau. Mon école est d’Andhra Pradesh à Vijayanagar. Mon école était une école municipale, pas une école riche. Les principaux sports pratiqués dans cette école étaient le Kabaddi et le Kho Kho. Mon professeur d’éducation physique m’a motivé à jouer au Kho Kho.

J’étais d’abord un joueur de Kho Kho, puis j’ai joué à Kabaddi. J’ai joué à la fois Kho Kho et Kabaddi au niveau national. Je ne pouvais pas jouer à un niveau très supérieur à cause de ma taille et de mon poids. Je voulais devenir professeur d’éducation physique. Ensuite, j’ai obtenu un diplôme et j’ai rejoint en tant que professeur d’éducation physique dans une école d’Orissa.

Un matin, quelqu’un m’a dit ‘pourquoi ne deviendrais-tu pas entraîneur ?’ Puis j’ai appris qu’il y avait un entraîneur. Je suis allé à Bangalore au NIS pour faire un diplôme en coaching. Heureusement, le même institut me voulait comme membre du corps enseignant. Je me suis donc engagé là-bas en tant qu’entraîneur de Kabaddi. C’était en 1981. J’ai lentement arrêté Kho Kho et je me suis totalement impliqué dans Kabaddi. Le Kabaddi à cette époque était un sport rural, joué principalement dans les villages. Très peu de participation des femmes. C’était sujet aux blessures et les matchs semblaient difficiles. Les gens avaient l’habitude de penser, Kabaddi nahi khelna hai, chot lagega. C’était l’impression que Kabaddi donnait.

Le Kabaddi était alors un sport d’hommes pauvres. Nous ne pouvions pas nous permettre de faire du sport, y compris le ballon. Nos familles appartenaient également à la classe moyenne. Ainsi, pour la plupart des gens de nos villages, le Kabaddi était le sport préféré.

Lorsque j’ai reçu le prix Dronacharya en 2002, Abdul Kalam a déclaré que Kabaddi était son sport préféré. C’est notre culture.

J’étais l’entraîneur de l’équipe indienne des Jeux asiatiques de 1990. J’ai été le premier entraîneur de l’équipe indienne. J’ai trouvé, Kabaddi a été présenté aux 9èmes Jeux Asiatiques à New Delhi. Quand j’ai comparé Kabaddi et d’autres sports, la norme manquait. Si vous voulez que ce soit un sport international, vous devez développer sous tous les angles, l’infrastructure, les installations, le type de jeu, etc. Nous avons donc commencé à établir de nouvelles règles. Nous avons introduit la règle de la ligne bonus. Lorsqu’il y a six-sept joueurs, si le coureur ne touche pas un défenseur, mais touche la ligne, il obtient un point.

Des règles similaires ont été créées et nous avons essayé de rendre le jeu un peu plus rapide et un peu attrayant, mais il nous manquait toujours.

En 1990, premiers Jeux d’Asie pour Kabaddi, l’Inde n’a remporté qu’une seule médaille d’or à Kabaddi. Puis j’ai pensé, nous ne pouvons pas continuer à jouer dans la boue. Si vous voulez que l’Europe et les USA jouent, c’est impossible. Si cela continue, six à sept pays au maximum joueront contre Kabaddi.

Après avoir remporté le Dronacharya Award, j’ai quitté l’entraînement de l’équipe indienne. J’ai commencé à travailler sur le développement du jeu. Je suis allé dans de nombreux pays et je leur ai présenté le jeu. Ensuite, j’ai commencé à travailler sur différents tapis. Nous avons essayé un tapis de gymnastique, un tapis de judo, un tapis de volley-ball.

Nous avons organisé une compétition à Pune en 1994-95 et confirmé que Kabaddi peut être joué sur le tapis. J’étais l’entraîneur de l’équipe du Sri Lanka en 1998 et j’ai vu un match de Taekwondo. J’ai demandé ce tapis et les garçons ont dit que ce tapis était faisable pour Kabaddi.

Puis lentement j’ai essayé de convaincre tous les pays que nous devions passer au tapis. Alors ils ont changé mon nom de E Prasad Rao à Kabaddi Rao.

Je pense qu’il est juste de dire cela. Vous avez non seulement changé le Kabaddi de la boue au tapis, mais vous avez également introduit diverses règles. Une autre règle que vous avez modifiée en plus de la règle de la ligne bonus ?

Nous avons apporté de nombreux changements comme la ligne Bonus, la ligne Baulk. Récemment, nous avons apporté des modifications [after the advent of] Pro Kabaddi.

Comment l’infrastructure indienne de Kabaddi se compare-t-elle à celle d’autres pays ? Pouvons-nous dire que l’Inde possède l’une des meilleures infrastructures à l’heure actuelle, ou pas encore ?

Par rapport à d’autres pays, l’Inde a sans aucun doute de meilleures infrastructures. Mais quel type d’infrastructure est nécessaire ? Si vous allez à Bangalore ou à Chennai, vous avez un stade de football. Si vous allez à Delhi, vous avez un stade de football. Mais nous n’avons pas de stade dédié. C’est une salle polyvalente où se joueront Kabaddi, Basket, Volleyball. Je ne dis pas que nous n’avons pas d’infrastructure. Par exemple, la Sports Authority of India (SAI) compte 20 à 30 auberges sportives. Mais ce n’est pas suffisant quand on compare avec d’autres sports. Si vous le comparez au cricket, vous verrez un ou deux stades dans chaque état qui sont au même niveau que les normes internationales.

Il existe 50 sites internationaux de cricket en Inde.

J’étais professeur invité à l’Université Taisho de Tokyo. Ils ont une salle dédiée à Kabaddi, que nous n’avons pas. Le gouvernement central et celui des États doivent créer leur propre infrastructure pour le sport.

Maintenant, en ce qui concerne le jeu sur tapis, j’étais contre au début. Ils l’ont comparé au Hockey. Ils ont dit que tout comme l’Inde a perdu le contrôle du hockey après l’introduction du gazon, nous pourrions faire face à une situation similaire à Kabaddi. Mais je les ai convaincus et j’ai ouvert le premier tribunal de Kabaddi avec tapis à Gandhinagar. Après toutes ces années, même les tournois scolaires se jouent sur des tapis. Ceux-là mêmes qui disaient que Rao gâterait Kabaddi me disent maintenant que j’ai fait du très bon travail pour Kabaddi.

L’infrastructure est donc bonne, mais je pense que chaque école devrait avoir un tapis Kabaddi. D’autres pays demandent [to import] nattes d’Inde.

D’accord. Quand on parle de ces tapis, j’ai deux questions. Les tapis utilisés dans les tournois PKL et internationaux sont-ils différents des tapis utilisés dans les tournois nationaux comme Khelo India ? Et deuxièmement, comment les fabricants qui produisent ces tapis sont-ils approuvés par le gouvernement ou le conseil de Kabaddi ?

Nous avons utilisé le premier pour la première fois aux Jeux asiatiques en 2002. Nous avons fait de nombreuses expériences au cours des 20 années suivantes. Et après Pro Kabaddi, ils ont standardisé les tapis. La Fédération internationale de Kabaddi a maintenant établi des normes spécifiques pour le tapis. Ainsi dans tous ces tournois y compris Khelo India, les tapis sont standardisés. Mais dans les tournois inter-écoles, ils utilisent des tapis locaux. J’ai des amis qui louent des tapis Kabaddi pour des tournois. C’est devenu une industrie. Sinon, il y a standardisation. Et nous produisons de très bons tapis après la Corée.

Et qu’en est-il de ces fabricants ? Y a-t-il des critères qui sont pris en compte lors de l’approbation?

Je ne peux pas répondre à cela. Par exemple, si le gouvernement de l’État de Haryana ou d’Andhra Pradesh produit des tapis, leur comité des sports ou leur autorité de développement sportif décidera. Mais si vous allez sur le site Web de la Fédération internationale de Kabaddi, ils ont les spécifications des tapis, par exemple, l’épaisseur du tapis doit être de 25 à 40 mm. Mais même aujourd’hui, nous essayons d’expérimenter avec des tapis.

Et il existe de nombreux fabricants, mais un fabricant qui est avec nous et qui fournit des tapis pour Pro Kabaddi, et ils ont obtenu un certificat de la Fédération internationale de Kabaddi, est Gravolite. Si quelqu’un me le demande, je le propose toujours pour Gravolite.

D’accord! Parfois, on entend sans cesse qu’il y a un délit en cours avec les fédérations sportives. Alors que faire pour qu’ils puissent mieux fonctionner, notamment dans leur rattachement à ces entités manufacturières ?

Je ne pense pas être compétent pour en parler. Je ne suis qu’un expert technique. Je ne m’occupe pas de ces problèmes ou je ne m’occupe pas des fabricants. Je pourrais leur dire que les tapis seront moins glissants. Mais je ne suis pas impliqué dans les achats des gouvernements des États.