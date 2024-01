E Jean Carroll vise à donner de l’argent pour la diffamation « à quelque chose que Trump déteste » | E Jean Carroll

E Jean Carroll a l’intention de dépenser les 83 millions de dollars qui lui ont été accordés dans son procès en diffamation contre Donald Trump pour quelque chose que l’ancien président « déteste », a-t-elle révélé quelques jours seulement après le jugement.

Vendredi, le jury dans l’affaire Carroll a décidé qu’elle devrait recevoir 18,3 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 65 millions de dollars de représailles punitives dans l’affaire l’opposant à Trump. Sur les 18,3 millions de dollars, Trump a été invité à verser à Carroll 11 millions de dollars pour financer une campagne de réparation de sa réputation et 7,3 millions de dollars pour le préjudice émotionnel causé par les déclarations qu’il a faites contre elle en 2019.

Carroll et son équipe juridique n’ont pas parlé aux journalistes alors qu’ils quittaient le tribunal, mais ont rompu leur silence public lundi dans une interview avec Bonjour Amérique.

Aux côtés de son avocate Roberta Kaplan, Carroll a déclaré à l’animateur George Stephanopoulos que la victoire de vendredi l’avait laissée submergée par « l’exaltation ».

“Ça m’a comblée… C’était presque douloureux”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Aujourd’hui, je suis très heureuse.

Stephanopoulos lui a demandé de donner au public une idée de la façon dont elle envisageait de dépenser les millions de dollars qu’elle a gagnés, et Carroll en a donné un aperçu clair.

“J’aimerais donner de l’argent à quelque chose que Donald Trump déteste”, a déclaré Carroll. “Si cela lui fait du mal si je donne de l’argent à certaines choses, c’est mon intention.”

Carroll a également déclaré qu’elle envisagerait peut-être de donner à « un fonds pour les femmes qui ont été agressées sexuellement par Donald Trump ».

Sur sa plateforme Truth Social, Trump a qualifié la décision de vendredi de « absolument ridicule » et a déclaré qu’il ferait appel.

“Notre système juridique est hors de contrôle et est utilisé comme une arme politique”, a déclaré en partie le message Truth Social de Trump. ” CE N’EST PAS L’AMÉRIQUE ! “

Soulignant la réponse combative de Trump, Stephanopoulos a demandé à l’avocat de Carroll si son camp espérait ou non récupérer l’argent qui lui avait été accordé. Kaplan a déclaré qu’elle était “assez confiante”.

« Nous ne l’obtiendrons peut-être pas tout de suite. Mais d’une manière ou d’une autre, il possède de nombreux biens immobiliers. Il peut être vendu. Nous récupérerons le jugement », a déclaré Kaplan.

Dans les semaines qui ont précédé le procès, Carroll a révélé qu’elle ne dormait ni ne mangeait en prévision d’affronter l’ancien président.

Un juge a déterminé que Trump avait diffamé Carroll après l’avoir agressée sexuellement dans un grand magasin de vêtements au milieu des années 1990, puis l’avait diffamée.

Cependant, une fois arrivée pour le procès qui a abouti au jugement de vendredi, Carroll a déclaré qu’elle voir Trump était comme voir « un empereur sans vêtements ».

“C’était comme s’il ne ressemblait à rien, comme un empereur sans vêtements”, a déclaré Carroll. «Toute ma terreur qui a mené à cela, et il est là. C’est juste quelque chose dans un costume.

Le récent procès était distinct de celui d’environ un an plus tôt, dans lequel Carroll avait gagné 5 millions de dollars pour abus sexuels et remarques antérieures distinctes qui l’avaient également diffamée. La procédure était pour l’essentiel dépourvue de théâtre, bien que Trump ait fait sensation en quittant l’assemblée lors de la déclaration finale de Kaplan.

Interrogée sur sa réaction à ce moment, Kaplan a plaisanté en disant qu’elle pensait que ce moment avait rapporté à Carroll environ 10 millions de dollars.

« L’idée, dans un cas où notre thèse de base est qu’il est un tyran qui ne peut pas suivre les règles, d’agir comme un tyran qui ne respecte pas les règles ? Une stratégie intéressante, permettez-moi de le dire ainsi », a déclaré Kaplan à propos de la sortie en trombe de Trump lors de sa déclaration finale.

Kaplan a poursuivi en notant que si Trump continuait à diffamer Carroll à nouveau, ils « porteraient une autre affaire ».

“Cela coûtera simplement plus d’argent”, a déclaré Kaplan.