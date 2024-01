E. Jean Carroll témoignera au procès en dommages-intérêts en présence de Donald Trump

Les témoignages débuteront mercredi dans le procès en dommages-intérêts de E. Jean Carroll contre Donald Trump, avec l’écrivain à la barre des témoins et l’ancien président, qui a été reconnu responsable de l’abus sexuel et de la diffamation, devrait être dans la salle d’audience.

Carroll, 80 ans, racontera au jury de la Cour fédérale de New York dans l’affaire de diffamation comment sa vie a basculé après que Trump, alors président, l’ait critiquée publiquement à plusieurs reprises après qu’elle se soit manifestée pour la première fois en 2019 avec des allégations selon lesquelles il l’avait agressée sexuellement dans un pansement. chambre dans un grand magasin de Manhattan en 1996.

“MS. Carroll vous dira qu’il ne s’est pas écoulé un jour depuis que Donald Trump l’a diffamée pour la première fois sans qu’elle n’ait eu peur. Elle vous dira comment, d’une certaine manière, cela a changé sa façon de vivre sa vie”, a déclaré son avocat Shawn Crowley aux jurés dans sa déclaration d’ouverture mardi.

Trump « n’a pas simplement nié l’agression » lorsque Carroll a rompu son silence dans un livre de 2019 – « il est allé beaucoup plus loin », a déclaré Crowley. « Il a dit qu’il n’avait aucune idée de qui elle était. Il l’a accusée d’avoir menti et inventé une histoire pour gagner de l’argent et fomenter une conspiration politique contre lui. Et il l’a menacée. Il a dit qu’elle devrait payer cher pour s’être prononcée contre lui. »

“Donald Trump était président lorsqu’il a fait ces déclarations, et il a utilisé le plus grand microphone du monde pour attaquer Mme Carroll, pour l’humilier et détruire sa réputation”, a-t-elle déclaré.

Trump, 77 ans, a été reconnu coupable l’année dernière d’avoir abusé sexuellement de Carroll et de l’avoir diffamée après avoir quitté la Maison Blanche dans le cadre d’un procès civil distinct et a été condamné à un verdict de 5 millions de dollars, dont il fait appel. Le juge de district américain Lewis Kaplan a utilisé ce verdict pour déclarer Trump également responsable des propos qu’il a tenus alors qu’il était président, de sorte que le jury dans l’affaire actuelle décidera uniquement du montant des dommages et intérêts à lui accorder.

Crowley a déclaré aux jurés que Trump avait poursuivi ses attaques depuis le dernier verdict, notamment en publiant des commentaires sur sa plateforme Truth Social alors qu’il était au tribunal mardi.

Recommandé

“Il s’est assis dans ce palais de justice ce matin. Et pendant qu’il était assis là, il a publié davantage de déclarations diffamatoires, davantage de mensonges sur Mme Carroll et cette affaire. D’après notre décompte, d’après notre dernier décompte, 22 messages aujourd’hui seulement. Pensez-y. Pensez-y lorsque vous considérez combien d’argent il faudra pour qu’il arrête”, a-t-elle déclaré.

Après sa victoire aux caucus de l’Iowa lundi, Trump s’est présenté mardi au tribunal pour la sélection du jury, mais il est parti avant les déclarations liminaires pour assister à un rassemblement électoral dans le New Hampshire. La juxtaposition de ses comparutions discrètes au tribunal et de ses événements de campagne bruyants est un signe avant-coureur de l’année à venir. En plus du procès Carroll, il fait également face à quatre procès pénaux et à un procès civil pour fraude qui pourraient dévaster son activité immobilière pendant qu’il brigue un autre mandat à la Maison Blanche.

Il a nié avoir attaqué Carroll et maintient que l’affaire est une « fiction ».

Son avocate, Alina Habba, a déclaré mardi au jury que l’équipe juridique de Trump démontrerait que Carroll ne devrait pas obtenir de dommages-intérêts, car « les preuves montreront que la réputation de Mme Carroll n’a pas été ternie par les déclarations du président Trump. En fait, c’est exactement le contraire. » a acquis plus de renommée, plus de notoriété qu’elle n’aurait jamais pu rêver. »

“Elle cherche que vous lui offriez une aubaine parce que certaines personnes sur les réseaux sociaux ont dit des choses méchantes à son sujet. Mais de nos jours, Internet a toujours quelque chose à dire, et ça ne sera pas toujours gentil”, a ajouté Habba. .