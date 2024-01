E Jean Carroll témoigne que Trump a brisé sa réputation lors d’un procès en diffamation de 10 millions de dollars

M. Trump a nié ses accusations et continue de le faire.

En mai dernier, un jury a déclaré M. Trump responsable d’abus sexuels et de diffamation, sur la base de ses remarques de 2022 à propos de Mme Carroll, lorsqu’il avait qualifié son accusation d’« escroquerie » et de « canular ». Elle a reçu 5 millions de dollars de dommages et intérêts.