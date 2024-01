E. Jean Carroll parle de la chose la plus surprenante à propos de l’affaire de diffamation de Trump

Après avoir remporté un verdict de diffamation de 83,3 millions de dollars contre Donald Trump, l’écrivaine E. Jean Carroll a révélé lundi ce qui l’avait surprise de son expérience lors du procès qui l’a vue témoigner devant l’homme qui l’avait agressée sexuellement : que Trump, en fin de compte, « n’était rien ». .»

Sur MSNBC, Carroll s’est entretenu avec Rachel Maddow, qui avait précédemment a interviewé Carroll après sa première victoire judiciaire contre Trump et après que l’ancien président ait continué à la diffamer lors d’une assemblée publique sur CNN en mai dernier. L’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, avait déclaré à l’époque qu’ils envisageraient effectivement de poursuivre Trump une fois de plus.

Huit mois plus tard, Carroll a réfléchi aux résultats de la semaine dernière.

« Je pense que cela augure bien pour l’avenir. Je pense que nous avons planté notre drapeau. Je pense que nous avons déclaré que les choses vont être différentes, qu’il y aura une nouvelle façon de faire les choses dans ce pays », a déclaré Carroll, qui a été rejoint à nouveau par Kaplan et l’avocat Shawn Crowley – qui fait partie d’elle. équipe juridique indestructible.

« Ensemble, cette équipe de jeunes gens brillants a, comme vous l’avez dit, tenu tête à l’homme qui, d’ailleurs, Rachel, n’est même pas là. Il n’est rien », a déclaré Carroll. « Il est comme un morse qui renifle et comme un rhinocéros qui fait tomber le sien : il n’est pas là. C’est ce qui m’a surpris.

Maddow a ensuite demandé ce que cela faisait d’être dans la même pièce que Trump pour la première fois depuis l’assaut du milieu des années 1990.

“Ce que vous décrivez là, à savoir qu’il n’est rien, qu’il se sent comme un animal, qu’il ne se sent pas intimidant, est-ce que cela vous a choqué ?” » s’est demandé le présentateur de MSNBC.

Carroll a répondu que lors des préparatifs du procès, elle était « terrifiée ».

«Quatre jours avant le procès, j’ai fait une véritable dépression. J’ai perdu ma capacité de parler. J’ai perdu mes mots. Je ne pouvais pas parler et je ne pouvais pas continuer. C’était… c’est à quel point j’avais peur », se souvient-elle.

Mais les choses ont changé le moment venu, a-t-elle ajouté.

« Bizarrement, nous sommes allés au tribunal. Robbie [Kaplan] a pris le pupitre. Je me suis assis sur la chaise du témoin… et elle a dit : « Madame. Carroll, bonjour. Pourriez-vous s’il vous plaît épeler votre nom pour le tribunal ? Et étonnamment, j’ai regardé dehors, et il n’était rien ! » » proclama Carroll.

« Il n’était rien. C’était un fantôme. C’étaient les gens autour de lui qui lui donnaient le pouvoir. Lui-même n’était rien », a-t-elle déclaré. « Ce fut pour moi une découverte étonnante. Il n’est rien. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur de lui. Il peut être renversé.

Caroll a fait pareil commentaires Lundi sur CNN La source. Là, elle a également donné son avis sur ce qu’elle pensait être l’objectif réel de Trump pendant le procès, dont il s’est retiré en trombe lors de la plaidoirie finale de l’accusation. À d’autres moments, l’ancien président a continué à parler alors qu’il n’y était pas autorisé et a fait d’autres explosions perturbatrices.

« Notre objectif était de gagner une cause. Son objectif était de gagner des électeurs. Nous verrons comment cela se passera », a-t-elle déclaré. « Un homme reconnu coupable d’agression sexuelle utilise la femme qu’il a agressée sexuellement pour obtenir des votes. »

De retour sur MSNBC, Maddow a évalué la volonté de Carroll de poursuivre toute poursuite judiciaire si Trump la diffamait à nouveau.

« Si vos avocats vous disaient qu’il y avait une autre affaire et que vous devriez revenir en arrière et lui soutirer plus d’argent et le poursuivre en justice à nouveau, le feriez-vous ?

Carroll a serré les mains de ses avocats et a été catégorique.

“Absolument. Absolument.”