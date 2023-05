Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

E Jean Carroll a déclaré que le monde « connaît enfin la vérité » après qu’un jury a déclaré Donald Trump responsable d’abus sexuels et de diffamation et lui a ordonné de lui payer près de 5 millions de dollars.

« Nous sommes très heureux », a déclaré l’homme rayonnant de 79 ans aux journalistes devant le tribunal avant de partir dans un SUV noir mardi après-midi.

Après avoir entendu huit jours de preuves, le jury n’a mis que deux heures et demie pour déclarer M. Trump responsable de l’agression sexuelle de Mme Carroll en 1996 dans une loge du grand magasin de luxe de Manhattan, Bergdorf Goodman.

Le jury a statué que M. Trump n’était pas responsable du viol, mais qu’il devait payer à Mme Carroll un total de près de 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour agression sexuelle et diffamation.

Dans un communiqué publié après le verdict, Mme Carroll a déclaré: «J’ai intenté cette action en justice contre Donald Trump pour effacer mon nom et retrouver ma vie. Aujourd’hui, le monde enfin connaît la vérité. Cette victoire n’est pas seulement pour moi mais pour chaque femme qui a souffert parce qu’elle n’a pas été crue.

Elle a exprimé sa « gratitude profonde et durable à tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début », soulignant son équipe juridique dirigée par Roberta Kaplan « qui n’a jamais, jamais reculé dans la poursuite de la vérité et de la justice ».

Mme Carroll a passé près de 13 heures à la barre des témoins où elle a raconté en détail l’agression sexuelle violente. En contre-interrogatoire, elle a été parsemée de questions par l’avocat de la défense Joe Tacopina sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas crié à l’aide pendant l’agression sexuelle.

Jean Carroll, au centre, sort du tribunal fédéral de Manhattan, le 9 mai 2023. Un jury a déclaré Donald Trump responsable d’avoir abusé sexuellement de la chroniqueuse conseil en 1996, lui accordant 5 millions de dollars dans un jugement qui pourrait hanter l’ancien président alors qu’il fait campagne pour regagner la Maison Blanche. (PA)

Lors de la lecture du verdict, Mme Carroll s’est assise sans émotion au premier rang à côté de ses avocats, Mme Kaplan et Shawn Crowley.

Elle a hoché la tête alors que le juge Lewis Kaplan a remercié le jury d’avoir prêté une attention particulière aux preuves « même quand elles n’étaient pas captivantes ».

Une fois le jury sorti, elle a étreint Mme Kaplan et Mme Crowley. M. Tacopina s’est approché et lui a serré la main, et a dit « félicitations et bonne chance ».

Dans un communiqué, Mme Kaplan a déclaré que le verdict montrait que « personne n’était au-dessus de la loi ».

« Pendant trop longtemps, les survivantes d’agressions sexuelles ont été confrontées à un mur de doute et d’intimidation. Nous espérons et croyons que le verdict d’aujourd’hui sera une étape importante dans l’abattage de ce mur.

« E Jean Carroll n’a jamais faibli dans sa force, son courage et sa détermination à demander justice. Donald Trump, en revanche, ne s’est même pas présenté au tribunal. C’est une victoire non seulement pour E Jean Carroll, mais pour la démocratie elle-même et pour tous les survivants du monde entier.

M. Trump n’a pas comparu devant le tribunal, mais le jury a entendu sa déposition et la cassette Access Hollywood dans laquelle M. Trump se vantait d’avoir agressé sexuellement des femmes.

Ses commentaires « attrapez-les par le p *** y » équivalaient à une « confession », a déclaré Mme Kaplan aux jurés dans des déclarations finales lundi.

Mme Carroll « était exactement » le type de M. Trump et l’avait agressée sexuellement de la manière exacte dont il avait été surpris en train de décrire son traitement des femmes sur le tristement célèbre enregistrement, a ajouté Mme Kaplan.

« Dans un sens réel, Donald Trump est un témoin contre lui-même », a-t-elle déclaré.

Ils ont également entendu les témoignages de Jessica Leeds et Natasha Stoynoff, qui font partie des plus de deux douzaines de femmes qui ont accusé M. Trump d’agression sexuelle et d’inconduite.

Après le verdict, le juge Kaplan a remercié le jury de neuf personnes, qui a été transporté chaque jour au tribunal dans le cadre d’une sécurité stricte depuis des lieux non divulgués.

Il leur a conseillé de ne révéler leur identité à personne, « pas maintenant, et pas avant longtemps ».

Donald Trump a rencontré E Jean Carroll en 1987 lorsqu’il était marié à Ivanka Trump, et elle était avec son mari de l’époque, John Johnson. (Fourni)

Dans une diatribe sur son site de médias sociaux Truth Social après le verdict, M. Trump a répété ses fausses affirmations selon lesquelles il n’avait aucune idée de qui était Mme Carroll.

S’exprimant devant le tribunal, M. Tacopina a déclaré aux journalistes que M. Trump prévoyait de faire appel du verdict.

« Il est convaincu qu’il ne peut pas obtenir un procès équitable à New York », a déclaré M. Tacopina.

Mme Carroll, une longue Elle chroniqueur de conseils de magazine, a d’abord révélé les détails de l’agression sexuelle dans un extrait de livre paru dans New York revue de juin 2019.

Mme Carroll a témoigné qu’elle et M. Trump s’étaient livrés à des plaisanteries ludiques après une rencontre fortuite à Bergdorf Goodman un soir au milieu des années 1990.

Mais après avoir pris un escalator jusqu’à un 6ème étage désert pour chercher de la lingerie, M. Trump l’a conduite dans une loge, l’a poussée contre un mur et l’a agressée sexuellement.

« C’était extrêmement douloureux », a déclaré Mme Carroll au jury. « Il a mis sa main en moi et a enroulé son doigt. Alors que je suis assis ici aujourd’hui, je peux encore le sentir.

Mme Carroll a ajouté une accusation de batterie en vertu d’une loi récemment adoptée à New York qui permet aux survivants d’abus sexuels de poursuivre leurs agresseurs présumés malgré le délai de prescription.

Elle a raconté comment l’expérience traumatisante l’avait laissée incapable de nouer des relations amoureuses.

L’écrivain a déclaré qu’elle serait inondée d’une « vague de boue » sur les réseaux sociaux chaque fois que M. Trump commenterait ou publierait ses allégations.

Le jury a accordé à Mme Carroll 2 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 20 000 $ de dommages-intérêts punitifs pour l’allégation de coups et blessures. Ils ont accordé 1 million de dollars de dommages-intérêts compensatoires pour la diffamation et 1,7 million de dollars pour la réparation de sa réputation. Le jury a accordé 280 000 $ supplémentaires en dommages-intérêts punitifs pour la diffamation.