E Jean Carroll demande de nouveaux dommages-intérêts après les remarques de la mairie de Trump sur CNN

L’auteur et chroniqueur E Jean Carroll retourne devant le tribunal pour exiger des dommages-intérêts supplémentaires « très substantiels » de l’ancien président américain Donald Trump pour les propos désobligeants qu’il a tenus à son sujet lors d’une mairie télévisée sur CNN juste un jour après avoir été reconnu responsable dans une affaire civile. cas pour l’avoir agressée sexuellement.

Carroll a déposé un dossier devant le tribunal fédéral de New York lundi, le New York Times signalé.

Le 9 mai, un jury new-yorkais a statué que Trump avait abusé sexuellement du chroniqueur de conseils dans le vestiaire d’un grand magasin new-yorkais il y a 27 ans. Il a également accordé environ 5 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et punitifs : environ 2 millions de dollars pour abus sexuels et près de 3 millions de dollars pour diffamation, pour l’avoir qualifiée de menteuse.

La nuit suivante, lors d’une mairie en direct où Trump a été interviewé sur CNN dans le New Hampshire, Trump a encore et à plusieurs reprises insulté et rabaissé Carroll et ses expériences.

Trump a déclaré que son récit d’agression sexuelle, dans l’affaire dans laquelle il fait appel, était « faux » et une « histoire inventée » et l’a qualifié de « hanky-panky ». Il a répété les affirmations passées selon lesquelles il n’avait jamais rencontré Carroll et la considérait comme un « travail de dingue ».

Lundi, Carroll a déposé une plainte auprès du tribunal fédéral de New York qui vise à infliger une nouvelle sanction financière à Trump pour ces propos, affirmant qu’ils sont diffamatoires.

Le dossier affirmait que les déclarations de Trump à la mairie télévisée « montraient la profondeur de sa méchanceté envers Carroll, car il est difficile d’imaginer une conduite diffamatoire qui pourrait éventuellement être davantage motivée par la haine, la mauvaise volonté ou la rancune » et exigeait « des dommages-intérêts punitifs très importants ». prix en faveur de Carroll à la fois pour punir Trump, pour le dissuader de se livrer à de nouvelles diffamations et pour dissuader les autres de faire de même.

L’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, a déclaré au New York Times lundi soir que les remarques de Trump sur CNN « se moquent du verdict du jury et de notre système judiciaire » si l’ancien président était autorisé à s’en tirer en répétant des déclarations diffamatoires.

