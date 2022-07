E-Comm dit que 20% des appels BC 911 sont accidentels

Avez-vous déjà composé le 911 en poche?

Si oui, vous n’êtes pas seul. E-Comm, le service de prise d’appels 911 de la Colombie-Britannique, indique que près de 20 % de leur volume d’appels proviennent de numéros accidentels.

Même s’il n’y a pas de véritable urgence, les appels accidentels au 911 peuvent avoir des effets secondaires dangereux. Les preneurs d’appels sont tenus de rappeler et de s’assurer qu’il n’y a pas d’urgence et que cela détourne les ressources essentielles des personnes qui en ont besoin.

Bien que les appels accidentels puissent être évidents, les téléphonistes ont parfois du mal à discerner ce qu’ils entendent à l’autre bout du fil.

Dans certains cas, les personnes qui appellent le 911 peuvent ne pas être en mesure de communiquer verbalement parce qu’elles se trouvent dans des situations dangereuses. La seule façon pour un preneur d’appel de confirmer qu’un appel n’est pas une urgence est si la personne au bout du fil lui dit que tout va bien.

Cela a conduit E-Comm à lancer une campagne de sensibilisation du public pour informer les gens : si vous appelez le 911 par erreur, ne raccrochez pas, restez en ligne et confirmez que l’appel était une erreur. La campagne comprend une série de vidéos et des rendus d’appels accidentels dramatiques pour montrer l’impact sur les preneurs d’appels.

Bien que la meilleure chose à faire lors d’un appel accidentel soit de rester en ligne et de confirmer qu’il s’agit d’un accident, il y a certaines choses que les gens peuvent faire pour éviter que des appels accidentels ne se produisent en premier lieu.

Les téléphones portables doivent être verrouillés et rangés avec soin lorsqu’ils ne sont pas utilisés. E-Comm encourage les gens à connaître et à comprendre les fonctionnalités de leurs téléphones et montres intelligentes – si vous avez activé la détection des chutes ou les fonctions SOS d’urgence, familiarisez-vous avec la façon dont elles sont déclenchées. Mettez votre téléphone en mode avion si des enfants jouent avec. Ne programmez le 911 dans aucun téléphone.

E-Comm indique que 79% des appels accidentels proviennent de téléphones portables jusqu’à présent en 2022, un bond significatif par rapport aux 67% enregistrés en 2012.

L’organisation s’est efforcée de sensibiliser le public aux appels accidentels dès 2007.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.