E. coli et mélange à gâteau? Le CDC enquête sur une épidémie dans 12 États

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’ils enquêtaient sur une épidémie d’E. coli dans 12 États potentiellement liée au mélange à gâteau.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, le CDC a déclaré que des rapports de 16 personnes infectées par E. coli avaient été déposés dans le cadre de l’épidémie. Sept personnes ont été hospitalisées et une personne a développé un type d’insuffisance rénale appelée syndrome hémolytique et urémique.

Jusqu’à présent, aucun décès n’a été signalé, a indiqué l’agence.

Le CDC a déclaré que huit personnes avaient été interrogées sur les aliments qu’elles mangeaient avant de tomber malade, et six d’entre elles ont déclaré avoir mangé ou goûté une pâte crue préparée à partir d’un mélange à gâteau. L’agence a déclaré que plusieurs marques et variétés de mélanges à gâteaux ont été achetées, mais n’a pas identifié quelles marques.

Équité salariale :Race toujours empilée contre les femmes de couleur

Attention, futurs parents :Comment budgétiser les soins médicaux et infantiles, les couches et le matériel pour bébé

L’agence conseille aux gens de ne pas manger de pâte à biscuits crue et de suivre des pratiques de manipulation sûres des aliments lors de la cuisson ou de la cuisson.

Les symptômes d’E. coli comprennent des crampes d’estomac sévères, de la diarrhée et des vomissements, selon le CDC. Certaines personnes peuvent également développer de la fièvre. La plupart des gens s’améliorent dans les cinq à sept jours, selon l’agence.

Suivez Brett Molina sur Twitter : @brettmolina23.