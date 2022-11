Dystrophie rétinienne héréditaire : vivre avec le diagnostic

Mon optométriste m’a tout de suite référé à un ophtalmologiste. J’ai fait plusieurs tests de champ visuel et j’ai eu des scans de ma rétine. Mon médecin m’a posé des questions sur ma vision et quand j’ai remarqué des symptômes. Ils ont également posé des questions sur mes antécédents familiaux.

Je n’ai vraiment eu une idée qu’après avoir passé des tests génétiques. J’ai découvert que mes deux parents étaient porteurs. Ils m’ont dit qu’un gène avait muté, et c’est comme ça que j’ai eu RP. Ma mutation génétique n’a toujours pas été identifiée, mais j’ai découvert que je ne la transmettrais pas à mes enfants, ce qui est un soulagement.

J’ai vu deux ophtalmologistes différents avant d’avoir le diagnostic final. On m’a dit que j’aurais besoin d’un spécialiste pour me suivre et suivre l’état. Mes médecins ont dit qu’avec le temps, je perdrais plus de vision. Ils m’ont dit d’être patient, de prendre des vitamines et d’espérer le meilleur. Ils ont également dit qu’il n’y avait pas de remède.