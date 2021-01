Microsoft a obtenu un brevet pour «faire revivre» les morts en tant que chatbots, recréant leur personnalité à partir de publications sociales, d’écrits et de vidéos pour garder compagnie à leurs proches en deuil. En supposant que cela ne les effraie pas totalement.

Le chatbot mort-vivant serait nourri de toutes les traces disponibles du défunt – leur « images, données vocales, publications sur les réseaux sociaux, messages électroniques, »Et d’autres données – dans un effort pour imiter leur personnalité aussi fidèlement que possible. Les vidéos seraient également utilisées pour générer un modèle 2D ou 3D de la personne, ajoutant davantage de vraisemblance en incorporant non seulement leur apparence de surface, mais aussi leurs maniérismes comportementaux.

Le brevet comprend des solutions de contournement inventives (et presque certainement dignes de grincer des dents) pour les personnes qui ont laissé des empreintes électroniques minimales. Par exemple, ils peuvent être équipés d’un « index de discussion générique», Ce qui semble encore plus déprimant que de perdre la personne décédée. Et si c’est une personne célèbre qui n’a pas laissé beaucoup d’enregistrements privés pour travailler? Pourquoi, données accessibles au public – « Articles Wikipédia, biographies / autobiographies, actualités imprimées / audio / vidéo, podcasts, etc.”- fonctionnera très bien.

En supposant que la personne ne fasse pas partie des milliers de personnalités publiques, les éditeurs de Wikipédia ont pris l’initiative de salir, bien sûr.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont été nauséeux par la musculature des Big Tech dans leur vie, suggérant que cette invention ne ferait que rendre l’humanité plus déséquilibrée.

Excellent … cela semble être une chose psychologiquement saine à faire! 🙃 – Cheetah du Texas (@texascheetah) 22 janvier 2021

en aucune façon. en aucune façon. Je ne donne pas un f … qui est mort. ils existeront dans mes souvenirs et non en tant que chat bot. 1) c’est trop effrayant

2) cela ne peut pas être bon pour le bien-être mental de la personne vivante. vous deviendrez probablement détaché de la réalité, etc. https://t.co/QBQkCD4nEp – Jeremy Judkins (@jeremyjudkins) 22 janvier 2021

D’autres ont fait valoir que, étant donné la direction que prend la réalité, ils n’étaient pas particulièrement intéressé à être ramené d’entre les morts – avec un avertissement que le « ressuscité » les êtres chers finiraient presque certainement « parler[ing] sur les annonces et les offres. »

«Désolé les enfants, votre grand-tante Ginny est morte mais vous pouvez toujours lui parler. Elle est maintenant un chatbot travaillant pour le service client Hyatt. » https://t.co/xJtbBbzffv – Will Limestall 🇺🇸 (@WLimestall) 22 janvier 2021

Et plus de quelques personnes ont trouvé l’invention trop proche de «Black Mirror» – la série télévisée de dystopies autonomes présentant les pièges de la technologie moderne – pour le confort. Dans l’épisode « Be Right Back », le rôle principal féminin a son petit ami mort ramené d’abord en tant que chatbot, puis en tant que réplique Android complète – bien que son bonheur initial d’être réuni soit rapidement remplacé par une irritation face aux nombreuses façons dont la « Nouveau«Le modèle est en deçà de l’ancien.

«N’avons-nous rien appris? Black mirror était une programmation prédictive pour nous habituer à cette idée! – N’est-ce pas une chose aussi asymptomatique (@ EnoughEnough123) 22 janvier 2021

Si je me souviens bien de cet épisode de Black Mirror, tout se passe très bien et n’est pas du tout traumatisant. https://t.co/GAme3vGymg – Tauriq Moosa (@tauriqmoosa) 22 janvier 2021

La version de Microsoft semble considérablement moins high-tech que le petit ami réanimé de «Black Mirror». Les diagrammes inclus avec le brevet présentent en évidence des interfaces utilisateur de type smartphone, ce qui nuirait sérieusement à l’illusion, par exemple, de marcher main dans la main avec son beau mort le long de la plage. Cependant, en verrouillant le brevet à ce stade précoce, Microsoft pourrait être en mesure de retirer de l’argent des futurs modèles même s’il ne les fabrique pas lui-même.

Les épisodes de «Black Mirror» se sont révélés un territoire riche pour l’exploitation minière par les entreprises technologiques. Il suffit d’être témoin de la ruée pour être le premier à sortir avec une version réelle de « Nosedive », un scénario de « cote de crédit social » cauchemardesque dans lequel les gens s’évaluent en temps réel et une femme de classe moyenne respectable peut devenir du jour au lendemain un «intouchable» méprisé.

Cependant, ce n’est pas une connexion à sens unique – les technologies dystopiques déjà existantes ont également nourri l’imagination des scénaristes. Le chien robot de Boston Dynamics, Spot, a tristement donné lieu à un épisode particulièrement sombre dans lequel une femme est chassée par un quadrupède robotique équipé de recherche et de destruction.

Plus inquiétant encore, l’épisode «Men Against Fire» a été inspiré par la recherche militaire visant à éliminer les inhibitions naturelles des soldats contre le meurtre de leurs semblables. Les soldats de l’épisode sont équipés d’implants cérébraux qui les amènent à voir «l’ennemi» comme des monstres hideux, plutôt que comme des humains.

