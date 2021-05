Dyson V15 Detect Date de sortie, prix et fonctionnalités

Le Dyson V15 Detect représente une nouvelle approche du nettoyage, avec une toute nouvelle technologie pour rechercher, capturer et – pour la première fois – cataloguer la poussière. La dernière itération de la série V de nettoyeurs sans fil présente des spécifications et un design similaires à ceux du V11, mais ajoute un laser, une détection de poussière acoustique et de nouvelles têtes de nettoyage anti-enveloppement capillaire à son répertoire.

Un article de Gizmodo a confirmé que le V15 Detect sera lancé en Australie le 27 mai. Il sera disponible à l’achat chez Dyson Australia.

Une date de sortie au Royaume-Uni n’a pas encore été rendue publique, mais vous pouvez vous inscrire via le site Dyson pour les nouvelles de lancement.

Quel est le prix du Dyson V15 Detect?

Aux États-Unis, le V15 Detect est au prix de 699,99 $. Au moment de la rédaction de cet article, il est disponible dans un coloris jaune et fer et est livré avec 75 $ d’outils de nettoyage supplémentaires gratuits.

Les acheteurs ont l’option d’un kit de détail de meubles, qui comprend un sac à outils, un adaptateur supérieur et un outil pour matelas, ou un kit de transport et de nettoyage, qui comprend un sac à outils, un tuyau de rallonge et une brosse à saleté tenace.







En Australie, selon Gizmodo, deux éditions seront mises en vente. Le V15 Detect Total Clean coûtera 1 399 AUD et le V15 Detect Absolute Extra coûtera 1 469 AUD.

D’après ce que nous attendons des éditions de Dyson, l’Absolute Extra sera livré avec plus d’accessoires que le Total Clean, bien qu’il soit possible que ce dernier ait un attachement qui ne vient pas avec l’Absolu.

Au Royaume-Uni, le V15 Detect sera au prix de 599 £.

Quelles sont les fonctionnalités du V15 Detect?

Le V15 Detect conserve le style familier des aspirateurs de la série V, mais avec une nouvelle technologie supplémentaire.

Comme le V11, le V15 Detect est un aspirateur modulaire avec une batterie amovible et encliquetable. Il pèse 3,08 kg (6,8 lb), un peu plus que le V11, qui pèse 6,68 lb (3,03).

Comme le V11, il a 14 cyclones et une durée de fonctionnement allant jusqu’à 60 minutes, bien que, comme toutes les durées de fonctionnement de l’aspirateur, ce sera sur le réglage le plus bas, sans accessoires motorisés. Il se recharge en 4,5 heures et a un volume de poubelle de 0,2 gallon (un peu plus de 0,75 litre, comme le V11).

Les deux aspirateurs disposent également d’un écran LCD couleur. Dans le cas du V11, il n’est utilisé que pour afficher les modes de nettoyage et l’autonomie de la batterie et pour le dépannage, en cas de problème. Le V15 Detect l’utilise pour beaucoup plus, comme nous le décrirons ci-dessous.

Le nouveau nettoyeur représente un réel changement par rapport au reste de la série grâce à son laser, sa détection de poussière acoustique et ses têtes de nettoyage anti-enchevêtrement repensées.







La tête de nettoyage principale du V15 Detect (la tête de nettoyage Laser Slim Fluffy) comporte une diode laser verte inclinée par rapport au sol dans la meilleure position pour créer un contraste entre la poussière et le sol. Le but du laser est d’éclairer la poussière qui serait autrement invisible à l’œil nu, l’idée étant que si vous pouvez voir plus de poussière, vous pouvez enlever plus de poussière.

Mais cela ne vous donnera pas seulement plus de visibilité sur le terrain. L’aspirateur dispose également d’un capteur piézo, qui mesure la quantité et la taille de la poussière détectée.

Premièrement, les filaments de fibre de carbone dans la tête de nettoyage captent les particules microscopiques, qui sont dimensionnées et comptées. A l’entrée du bac, la poussière atteint le capteur piézo, qui convertit les vibrations produites par la poussière en signaux électriques. L’écran LCD affichera alors combien de particules de chaque taille ont été captées.







Et, lorsque le mode automatique est activé, l’aspirateur augmente automatiquement l’aspiration lorsqu’il rencontre une plus grande quantité de poussière.

Le V15 Detect dispose également de deux têtes de nettoyage plus petites optimisées pour traiter les cheveux. La tête de nettoyage à couple élevé a une fixation en forme de peigne de dents en polycarbonate qui empêche les cheveux de s’emmêler dans les poils.

Un deuxième accessoire, la toute nouvelle vis à cheveux, est une tête de nettoyage conique qui éloigne les cheveux de la barre de brosse et dans le bac.







Avec quels accessoires le V15 Detect est-il fourni?

Aux États-Unis, le V15 est livré avec une multitude de modules complémentaires et d’accessoires. En plus de la tête de nettoyage Laser Slim Fluffy, il est livré avec une tête de nettoyage à couple élevé avec un peigne anti-enchevêtrement, l’outil de vis à cheveux, un suceur plat, une brosse à saleté tenace, une mini brosse à épousseter douce, un outil combiné, plus un clip pour baguette, une station d’accueil et un chargeur.

Dyson modifie souvent les accessoires proposés dans chaque territoire, il est donc probable que les accessoires varient en fonction de l’endroit où vous l’achetez. Nous savons déjà que deux éditions devraient être lancées en Australie, l’Absolute Extra et le Total Clean, et nous prévoyons que la différence entre les deux sera les accessoires proposés avec l’aspirateur.

Tous les modèles seront livrés avec la tête laser Slim Fluffy et il est probable qu’ils soient livrés avec l’un ou les deux de la tête à couple élevé et de la vis à cheveux.

L’Omni-glide fait également partie de la nouvelle gamme d’aspirateurs Dyson. Pour savoir ce que nous savons sur le nettoyeur jusqu’à présent, consultez notre article sur la date de sortie, le prix et les fonctionnalités de l’Omni-glide.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront publiées. En attendant, pour voir ce que nous avons pensé de la dernière version britannique de Dyson, jetez un œil à notre examen du Dyson V11 Outsize. Et, pour plus d’options de nettoyeurs sans fil, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés.