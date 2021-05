Dyson V12 Date de sortie, prix et caractéristiques

Nous nous attendions à un lancement de Dyson V12 ce printemps, mais à la place, Dyson a lancé l’Omni-glide et le V15 Detect aux États-Unis, avec d’autres territoires à suivre. Qu’est-il arrivé au V12? Voici ce que nous savons.

Les sorties des aspirateurs sans fil de Dyson ont suivi un schéma relativement prévisible, bien que la marque ait lancé quelques balles en cours de route. En 2015, Dyson a lancé le V6, nommé d’après l’itération du moteur breveté Hyperdymium qui l’alimentait. L’année suivante, il a sorti le V8, mais a ensuite doublé pour lancer le V7 plus économique et moins puissant en 2017.

Le moteur V9 n’est apparu que dans le sèche-cheveux Supersonic.Le prochain lancement du nettoyeur sans fil a donc été le V10, qui a eu lieu en 2018, suivi du V11 en 2019.

Cela signifie-t-il que nous pensons que Dyson contournera le V12? Nous ne le faisons pas – et voici pourquoi. On sait que Dyson lance au moins une variante du V12 dans certains territoires: le V12 Detect Slim.

Quelle est la date de sortie du Dyson V12 Detect Slim?

Dyson a lancé le V12 Detect Slim en Chine le 25 mars, selon tip3x.com.

Il a également été annoncé pour le marché australien, aux côtés du V15 Detect et de l’Omni-glide, selon Gizmodo. Nous prévoyons que le V12 Detect Slim sera disponible aux côtés des deux autres aspirateurs, dont la date de sortie est annoncée le 27 mai.

Il n’y a pas encore d’informations de lancement pour les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Quel est le prix du Dyson V12 Detect Slim?

En Chine, le V12 Detect Slim Absolute Extra est disponible à l’achat pour 5590 ¥ auprès de Dyson Chine, soit environ 616 £ / 870 $ /€715/1 188 AUD au taux de change actuel. Cela ne signifie pas nécessairement que ce seront les prix lorsque le produit sera lancé dans d’autres territoires.

Il est également important de noter que l’Absolute Extra a tendance à être l’édition Dyson avec le plus de têtes de nettoyage et d’accessoires – ce qui signifie que ce sera probablement l’édition la plus chère du V12 Detect Slim.

Le site Web TekShanghai propose le Dyson V12 Detect Slim Total Clean en vente pour 4990 ¥ (environ 550 £ / 777 $ /€639 / AUD990 au taux de change actuel). TekShanghai est un magasin d’électronique réputé à Shanghai, nous nous attendons donc à ce que ce prix soit conforme à celui de Dyson. L’édition Total Clean sera probablement livrée avec moins d’accessoires, d’où le prix inférieur.

Il semble que l’Australie publiera les mêmes éditions, avec un certain nombre de publications disant que le Dyson V12 Detect Slim Total Clean sera au prix de 1 199 AUD et le Dyson V12 Detect Slim Absolute Extra à 1 249 AUD.

Pour l’instant, nous ne savons pas quel sera le prix du V12 Detect Slim dans d’autres territoires.

Quelles sont les fonctionnalités du Dyson V12 Detect Slim?

Comme son nom l’indique, nous nous attendons à ce que le V12 Detect Slim soit plus mince et plus léger que le V15 Detect.

Le Dyson V12 Detect Slim aura le même laser à diode verte et le même capteur piézo acoustique que le Dyson V15 Detect. La tête de nettoyage principale, la tête Laser Slim Fluffy, utilise un laser pour éclairer la poussière qui serait autrement invisible.

Le capteur piézoélectrique convertit ensuite les vibrations produites par la poussière en signaux électriques, de sorte que l’écran LCD de l’aspirateur puisse indiquer à l’utilisateur le type et la quantité de particules ramassées. Une image a été photographiée sur Gizmodo.au.







Selon le site Web chinois de Dyson, le V12 Detect Slim mesure 120 x 34 x 23,4 cm et pèse 1,5 kg très léger. Il fournit 150AW de puissance d’aspiration et se recharge en 4 heures. Il a une poubelle de 0,35 litre. Cela donnera jusqu’à 60 minutes de temps d’aspiration (bien que ce soit sur le réglage le plus bas).

Il est important de dire que nous ne savons pas avec certitude si ces spécifications resteront les mêmes lorsque le 12 Detect Slim sera lancé dans d’autres territoires, mais cela semble probable.

Y aura-t-il d’autres modèles V12 publiés?

Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais il est plus que possible que Dyson publie d’autres modèles V12.

Avec quels accessoires le Dyson V12 Detect Slim est-il fourni?

Cela dépendra des éditions disponibles dans chaque territoire, car différentes éditions, telles que l’Animal et l’Absolu, sont livrées avec des pièces jointes différentes. En règle générale, vous obtiendrez le plus grand nombre d’accessoires de nettoyage avec une édition Absolute Extra.

Nous nous attendons à ce que chaque aspirateur soit livré avec la tête Laser Slim Fluffy, et très probablement l’outil Hair Screw, qui est une toute nouvelle tête conique conçue pour lutter contre les cheveux emmêlés dans l’aspirateur en les enroulant dans la poubelle. Cet accessoire sera également fourni avec de nombreuses éditions du V15 Detect.







Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront publiées. En attendant, pour voir ce que nous avons pensé de la dernière version britannique de Dyson, jetez un œil à notre examen du Dyson V11 Outsize. Si vous envisagez d’acheter un nouvel aspirateur, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés.