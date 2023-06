Dyson double ses efforts à Singapour et augmente ses embauches à l’échelle mondiale

« La robotique et les logiciels sont les plus grands bassins de personnes que nous essayons d’embaucher », a-t-il déclaré.

« Nous avons vraiment vu le nombre de nos ingénieurs travaillant dans les logiciels décupler au cours des dernières années », a déclaré John Churchill, directeur de la technologie de Dyson. « Nous recherchons les plus grands talents, des diplômés universitaires aux personnes expérimentées, pour nous rejoindre afin de faire évoluer Dyson vers un monde plus logiciel. »

Interrogé sur la santé publique et l’accès, Churchill a déclaré: « Nous continuerons à chercher comment nous pouvons réduire les coûts pour le rendre accessible à plus de gens. »

Depuis sa création en 1991, le fondateur, Sir James Dyson, s’est lancé dans une nouvelle technologie pionnière. Dyson a commencé au Royaume-Uni, avant de se lancer sur les marchés australien, européen, américain et asiatique.

Alors que Dyson faisait face à des vents contraires comme la hausse des coûts et les pénuries de puces comme de nombreuses autres entreprises de technologie grand public, la société privée a rapporté 6,5 milliards de livres sterling (8,15 milliards de dollars) de revenus pour 2022contre 6 milliards de livres sterling l’année précédente.

L’entreprise dispose actuellement d’un Plan d’investissement de 2,75 milliards de livres sterling réparti entre Singapour, le Royaume-Uni et les Philippines. La société possède déjà des campus axés sur la recherche et le développement au Royaume-Uni, en Malaisie et à Shanghai – et investit actuellement 166 millions de livres sterling dans un nouveau campus technologique à Batangas, aux Philippines.