Dyson Corrale obtient un rabais énorme pour un temps limité

À partir de maintenant et jusqu’au 31 mai 2023, n’importe qui au Royaume-Uni peut obtenir le lisseur Dyson Corrale pour un prix massivement réduit de 240 £, contre un RRP de 399 £ pour le nouveau produit.

Il convient de noter qu’il s’agit d’un produit certifié remis à neuf et non neuf. Cependant, il a été soigneusement restauré et testé par le fabricant, et a reçu une Garantie vendeur de 12 mois. eBay propose également un garantie de remboursement pour votre tranquillité d’esprit, au cas où votre article n’arriverait pas ou ne serait pas dans l’état que vous attendiez.

Le lisseur est répertorié pour un prix déjà réduit de 299,99 £ sur eBay, mais vous pouvez utiliser le code STYLE20 à la caisse pour obtenir une réduction supplémentaire de 59,99 £.

Obtenez Dyson Corrale pour 240 £

Notez que cette offre n’est disponible que sur l’option de couleur Nickel/Fuchsia.

Si vous préférez un tout nouveau modèle, plusieurs détaillants ont réduit le prix de la Corrale à 299,99 £ – toujours une énorme économie de 100 £. Vous pouvez obtenir cette offre auprès de Dyson, Currys et Bottes – avec plusieurs options de couleurs différentes disponibles.

Si vous êtes aux États-Unis, une offre remise à neuf est disponible, les lisseurs coûtant 329,99 $, contre 499,99 $, bien que le même coupon ne soit pas disponible là-bas.

Les deux magasins eBay américains Dyson proposent également des offres remises à neuf sur l’Airwrap et le sèche-cheveux Supersonic. Vous pouvez également utiliser le code STYLE20 sur ces articles pour obtenir d’autres offres.

Le Corrale est l’un des meilleurs lisseurs de cheveux que nous ayons examinés, avec une construction étonnante, une utilisation avec et sans fil, et trois réglages de température. Comme les autres produits capillaires Dyson, il est conçu pour réduire les dommages causés par la chaleur.

Vous pouvez en savoir plus dans notre examen complet de Dyson Corrale.