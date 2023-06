Dyson Airwrap vs Shark FlexStyle : Lequel acheter ?

Depuis son lancement en 2018, le Dyson Airwrap est le multi-styler à air chaud incontournable – si vous pouvez vous le permettre. Mais l’année dernière, Shark a lancé une alternative plus économique, le FlexStyle.

Le FlexStyle est livré avec un nombre similaire d’accessoires, y compris les bigoudis à air chaud faciles à utiliser, que Shark appelle les bigoudis à enroulement automatique et Dyson, bien sûr, appelle sa technologie airwrap.

Les deux stylers peuvent vous offrir une gamme similaire d’options de coiffure, alors devriez-vous économiser votre argent et opter pour le FlexStyle, ou investir dans l’Airwrap ?

Nous avons testé les deux côte à côte pour voir comment ils se comparent. Vous pouvez lire nos critiques de l’Airwrap et du FlexStyle pour des réflexions plus détaillées sur chacun, mais pour une comparaison entre les deux, lisez la suite.

Hannah Cowton / Fonderie

Qu’y a-t-il dans la boite?

La première chose à établir est que lorsque vous achetez un de ces multi-stylers, qu’obtenez-vous réellement ? Votre type de cheveux peut jouer un rôle dans le choix entre ces deux produits.

Accessoires Airwrap

L’Airwrap peut être personnalisé afin que vous obteniez un ensemble d’accessoires qui conviendront à votre type de cheveux. Si vous vous rendez sur le site Web de Dyson, vous pouvez répondre à des questions sur vos cheveux – leur type, leur longueur, leur épaisseur et leur capacité à conserver un style – et Dyson vous proposera un ensemble d’outils capillaires.

Ceci est particulièrement important si vous avez les cheveux bouclés ou crépus, auquel cas certains des outils standard peuvent ne pas bien fonctionner pour vous.

Répondez au quiz chez Dyson US ou Dyson UK.

Hannah Cowton / Fonderie

Le kit standard comprend cependant :

Poignée filaire

Canon Airwrap de 30 mm

Canon Airwrap de 40 mm

Brosse lissante ferme

Brosse lissante douce

Pinceau volumateur rond

Séchoir lissant Coanda

Brosse de nettoyage du filtre

Casier de rangement

L’Airwrap est également disponible dans un certain nombre d’options de couleurs, y compris le nickel et le fuchsia familiers, ainsi que le noir et le violet, le bleu vinca et le rosé, et le cuivre et le nickel, mais vous devrez peut-être faire le tour – ou même attendre – pour obtenir le coloris que vous souhaitez.

Accessoires FlexStyle

Les options FlexStyle sont un peu différentes et incluent des moyens de personnaliser votre kit, mais cela varie selon que vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Aux États-Unis, les acheteurs peuvent choisir un ensemble droit et ondulé ou un ensemble bouclé et frisé. Ceux-ci sont livrés avec quatre accessoires standard chacun. Ou, pour 20 $ de moins, vous pouvez choisir les trois accessoires coiffants qui conviennent le mieux à votre type de cheveux. En plus des accessoires listés ci-dessous, vous pouvez opter pour un peigne à dents larges, une brosse ronde et deux bigoudis de 0,95 pouces. Toutes les options sont disponibles chez Shark.

Les acheteurs britanniques ont le choix entre un kit complet 5 en 1 ou un kit de quatre accessoires plus spécialisé (et 20 £ moins cher) pour les cheveux raides et ondulés ou bouclés et crépus. Vous pouvez voir toutes les options sur le Site Web de requin.

L’autre option consiste à personnalisez votre propre kit. Vous pourrez choisir quatre accessoires et cela coûte également 20£de moins que le kit de cinq accessoires. Cependant, il n’y a pas d’options de baril court et long pour différentes longueurs de cheveux comme c’est le cas pour l’Airwrap.

Si vous optez pour le kit standard 5 en 1, voici les accessoires que vous obtiendrez :

Poignée coiffante/ sèche-cheveux

Deux bigoudis à enroulement automatique de 1,25 po (chacun tourne dans des directions différentes, pour chaque côté de votre visage)

Pinceau ovale

Brosse plate

Diffuseur

Concentrateur de coiffage

Le diffuseur est une victoire pour Shark, car Dyson ne l’inclut pas comme accessoire optionnel.

Emma Rowley / Fonderie

Il n’y a que deux options de couleur : noir et or rose, ou beige et or. Le coloris noir et or rose est le seul à être livré avec un étui de rangement.

Si vous souhaitez l’acheter séparément, l’étui coûte 49,99 $/ 49,99 £.

Meilleures caractéristiques

L’une des principales raisons d’acheter l’un ou l’autre styler est la technologie de curling à air chaud. Les rouleaux sont beaucoup plus faciles à utiliser qu’un fer à friser traditionnel, car ils utilisent le flux d’air pour dessiner une mèche de cheveux autour du bigoudi – et ils ne vous brûlent ni les doigts ni les cheveux.

Le placement des boutons sur le Dyson est plus intuitif, avec le coup froid situé sur le bouton d’alimentation, plutôt que comme une chose distincte que vous devez rechercher comme sur le FlexStyle. Cela n’aide pas non plus que les boutons soient juste en bas, car ce n’est pas là que vous tenez généralement le pinceau.

Le FlexStyle est également plus bruyant que l’Airwrap, qui est étonnamment silencieux.

Hannah Cowton & Henry Burrell / Fonderie

Au-delà de cela, la meilleure caractéristique du FlexStyle est sa transformation en sèche-cheveux. Une torsion de la poignée le transforme d’un styler long en un séchoir en forme de 7 facile à utiliser. Cependant, la charnière signifie que l’appareil semble moins robuste que l’Airwrap.

Emma Rowley / Fonderie

En termes d’accessoires, le diffuseur du FlexStyle est réglable pour différentes longueurs de cheveux, ce qui est une bonne idée.

Parmi les meilleures caractéristiques de l’Airwrap – et uniquement disponibles sur les modèles plus récents – se trouvent les bigoudis eux-mêmes. Au lieu d’en avoir un qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et un dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, comme le fait le FlexStyle (et qui peut être facile à confondre), vous pouvez changer le sens de rotation des bigoudis de l’Airwrap.

Hannah Cowton / Fonderie

L’Airwrap gagne également haut la main en ce qui concerne la mallette de rangement. Il est beaucoup plus élégant et de meilleure qualité que celui compatible avec le FlexStyle – et il est fourni avec tous les modèles.

Poids et dimensions

Le Dyson Airwrap mesure 27 x 4 x 4,8 cm (10,6 x 1,6 x 1,9 pouces) et pèse 611 g (1,3 lb) avec le cordon inclus.

Le FlexStyle est un peu plus compliqué à mesurer en raison de sa conception torsadée. Étendu, il mesure près de 44 cm (17,3 pouces) avec un diamètre de 14,5 cm (5,7 pouces). Sous forme de sèche-cheveux, c’est un appareil compact de 22 cm de long. Il pèse près de 700 g (1,5 lb), y compris le cordon et la fiche.

L’Airwrap est livré avec un cordon pivotant de 2,62 m (103 pouces). Le FlexStyle dispose également d’un cordon pivotant de 2,44 m (96 pouces).

Performance

Pour le tête-à-tête, nous avons opposé tous les accessoires que les deux appareils ont les uns contre les autres : les accessoires de séchage, les barillets de curling (la version 30 mm pour Dyson), les brosses lissantes (la version lissante douce pour Dyson) et le coup – brosses de séchage.

La plupart des gens investissent dans un styler à air chaud comme celui-ci pour les accessoires de curling. La boîte de Dyson comprend deux options de taille en standard, 30 mm et 40 mm. Cependant, Shark n’inclut qu’une seule option de taille (pointant à 31,75 mm), ce qui signifie moins de polyvalence.

Il y a encore deux barils, mais c’est parce que vous devez les éteindre pour changer la direction du flux d’air. L’ancien Airwrap de Dyson était comme ça, mais la version que nous avons testée a une nouvelle construction innovante qui vous permet de changer le style de flux d’air moyen – une grosse coche pour Dyson ici.

Bien que l’outil de Shark se sente plus chaud, l’effet Coanda sur le Dyson a amené plus de cheveux sur le canon que le FlexStyle. J’ai utilisé les deux outils à haute température et à débit d’air moyen, mais j’ai parfois dû gonfler complètement l’appareil de Shark, car je n’avais pas autant de cheveux enroulés autour que je l’aurais souhaité.

Le côté gauche de ma tête lorsque vous regardez l’image ci-dessous a été coiffé à l’aide de l’Airwrap, tandis que le côté droit a été réalisé à l’aide du FlexStyle. C’était sur des cheveux humidifiés à 80% secs, avec un spray de protection contre la chaleur et un peu de brouillard salin pour la tenue.

Coiffure réalisée par le Dyson Airwrap (côté gauche de la photo) Vs Shark FlexStyle (côté droit de la photo) Hannah Cowton / Fonderie

Les résultats sont largement similaires ici. Les deux donnent un niveau décent de volume et de définition. En raison de la taille légèrement plus grande du baril Shark, les boucles sont légèrement plus lâches – mais nous divisons littéralement les cheveux sur la taille des différences.

Pour le test d’effort, je suis sorti par une chaude soirée à Londres et j’ai suivi un cours de pilates (relativement en sueur), pour lequel j’ai mis mes cheveux en queue de cheval lâche. Voici les résultats après toutes ces activités, environ cinq heures après le premier coiffage :

Après l’entraînement – Coiffure réalisée par le Dyson Airwrap (côté gauche de la photo) Vs Shark FlexStyle (côté droit de la photo) Hannah Cowton / Fonderie

Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont tombés un peu avec les deux, comme je m’y attendais. Cependant, il y a un peu plus de définition du Dyson – bien que le baril plus petit ait pu aider à cela.

Quand il s’agit de sécher vos cheveux, le FlexStyle a l’avantage. La fonction de pliage innovante facilite la navigation autour de votre bonce, et il est tout simplement indéniable que cet appareil est plus chaud – et la science dicte que plus de chaleur sèche vos cheveux plus rapidement.

La science nous dit également que plus de chaleur équivaut à plus de dommages, donc si la santé de vos cheveux est une préoccupation majeure, l’Airwrap est presque certainement l’outil le plus doux. L’Airwrap peut encore sécher mes cheveux relativement rapidement, mais pas aussi rapidement que l’outil de Shark.

Les brosses lissantes ont produit des résultats très similaires, bien qu’elles ne reproduisent pas le même niveau d’élégance qu’un fer plat. La tête de brosse de Shark a pris moins de temps pour parcourir mes cheveux en raison de sa plus grande taille, bien que l’inclusion des poils épineux signifie qu’elle n’est pas aussi bonne pour glisser à travers les nœuds que la brosse de Dyson.

Les pinceaux soufflants sont de conceptions assez différentes. Dyson est fondamentalement comme une petite brosse cylindrique que vous utilisez généralement pour le brushing, tandis que Shark est beaucoup plus grand et semble s’inspirer du Revlon OneStep, avec un mélange de poils différents.

Hannah Cowton / Fonderie

Bien que les deux donnent un bel aspect rebondissant aux cheveux, la finition générale dépendra de vos préférences. Si vous voulez plus de contrôle sur vos films et la possibilité d’ajouter quelques boucles lâches séchées au sèche-cheveux, alors l’Airwrap est le gagnant pour sa taille compacte. C’est aussi mieux si vous coiffez votre frange/frange de cette façon.

Cependant, si vous préférez une éruption plus élégante qui prend moins de temps, le FlexStyle est la meilleure option – bien que cette brosse soit légèrement plus dure sur les cheveux que l’Airwrap.

Dans l’ensemble, l’Airwrap a l’avantage en matière de longévité et de performances, mais seulement de justesse. Vous obtiendrez toujours d’excellents résultats avec le FlexStyle.

Tarifs et modèles

Après avoir lu notre aperçu comparatif, vous savez peut-être déjà quel multi-styler choisir. Mais si vous êtes encore indécis, leurs prix peuvent vous influencer.

Airwrap

Le Dyson Airwrap coûte 599,99 $ aux États-Unis et nous l’avons trouvé en stock chez Dyson, Best Buy et Kohl’s. Le modèle le plus couramment disponible est pour les cheveux longs, mais vous pouvez répondre au quiz de Dyson pour personnaliser votre kit de coiffage.

Au Royaume-Uni, l’Airwrap vous coûtera 479,99 £ et il est disponible auprès de Dyson, Très et Bottes. Mais vous pouvez passer le test de diagnostic capillaire chez Dyson pour personnaliser vos accessoires.

FlexStyle

Le FlexStyle est disponible aux États-Unis à partir de 279,99 $ si vous choisissez vos propres trois accessoires de Shark. Pour 299,99 $, vous obtiendrez quatre accessoires, et vous pouvez opter pour l’ensemble droit et ondulé ou bouclé et frisé. Vous pouvez acheter le FlexStyle auprès d’autres détaillants, mais il a tendance à être plus cher et vous ne pouvez pas toujours choisir vos accessoires.

Au Royaume-Uni, le FlexStyle commence à partir de 269,99 £ pour les quatre ensembles d’accessoires droits ou bouclés ou le construit le tien modèle, et va jusqu’à 299,99 £ pour l’ensemble de cinq accessoires avec un étui. Vous pouvez voir toutes les options sur le Site Web de requin. Nous vous conseillons d’acheter chez Shark pour avoir plus de choix — et, au moment de la rédaction, il y a une vente qui vous rapportera 28 £ à 30 £ de réduction, selon le modèle que vous choisissez.

Emma Rowley / Fonderie

Verdict – quel est le meilleur, le Dyson Airwrap ou le Shark FlexStyle ?

Tout compte fait, le Dyson Airwrap a l’avantage.

Comme les autres produits de la marque, il est livré avec une qualité de fabrication premium qui est plus robuste et plus intuitive que le FlexStyle. Le fait qu’il produise moins de chaleur signifie qu’il devrait être moins dommageable pour vos cheveux, sans sacrifier la longévité du style. Les barils de 30 mm et 40 mm signifient également que vous obtiendrez une polyvalence lors de la création de boucles.

Cela étant dit, l’Airwrap coûte presque le double du prix du FlexStyle, ce n’est donc une option que si vous êtes prêt à investir. Vous obtiendrez toujours des résultats impressionnants avec l’outil à air chaud de Shark – et cela peut même être une meilleure option si vous aimez préserver vos ondulations ou boucles naturelles grâce à l’accessoire diffuseur.

Vous n’arrivez toujours pas à vous décider ? Découvrez nos critiques de l’Airwrap et du FlexStyle. Ou, pour des recommandations pour plus de technologie de soins capillaires, jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleurs sèche-cheveux et des meilleurs lisseurs de cheveux que nous avons testés.