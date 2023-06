Dyson Airstrait : prix, date de sortie et fonctionnalités

Dyson, la marque la plus connue pour ses aspirateurs sans fil distinctifs, a également fait des percées substantielles sur le marché de la coiffure de luxe. Elle capitalise désormais sur le succès de ses produits existants – le sèche-cheveux Supersonic, le lisseur Corrale et le multi-styler Airwrap – avec le lancement d’un nouvel outil de coiffage, l’Airstrait.

Qu’est-ce que le Dyson Airstrait ?

L’Airstrait de Dyson est un fer à lisser humide à sec qui utilise de l’air chaud, plutôt que des plaques chauffantes, pour lisser et lisser les cheveux sans utiliser de sèche-cheveux au préalable.

Quand l’Airstrait sera-t-il disponible à l’achat ?

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez acheter l’Airstrait maintenant. Il est disponible sur le site Web américain de Dyson en deux coloris : nickel et cuivre, et cuivre et bleu.

Dyson

Il n’est pas encore disponible au Royaume-Uni et Dyson n’a pas non plus annoncé de date de sortie spécifique. Vous pouvez vous inscrire sur son site Web pour être averti de son arrivée.

Combien coûtera le détroit d’Air?

Aux États-Unis, l’Airstrait est au prix de 499,99 $.

Dyson n’a pas encore annoncé son prix au Royaume-Uni, mais étant donné le prix de lancement britannique de 399,99 £ du Corrale, nous nous attendons à un prix similaire pour le détroit d’air.

Quelles sont les caractéristiques de l’Airstrait ?

L’Airstrait ressemble beaucoup à un lisseur filaire conventionnel et vous l’utiliserez de la même manière. Mais au lieu de plaques chauffantes sur ses bras, il y a deux évents de 1,5 mm, à travers lesquels l’air est forcé. Les deux flux d’air convergent pour former un jet unique qui est projeté vers le bas pour simultanément sécher et lisser les cheveux. Il est également ionisant, donc il émettra des ions négatifs pour aider à lisser les cheveux.

L’Airstrait dispose d’un contrôle intelligent de la chaleur, par lequel le débit d’air est mesuré 30 fois par seconde pour s’assurer qu’il reste à la bonne température.

Dyson

Il dispose de deux modes de style, plus un mode cool pour définir le style. Chaque mode a un choix de réglages de chaleur. En mode coiffage humide, les options sont 80°C/ 175°F, 110°C/ 230°F et 140°C/ 285°F et en mode sec, elles sont 120°C/ 250°F et 140°C / 285°F, plus un mode boost.

Dyson affirme que le détroit d’air ne causera « aucun dommage par la chaleur » mais moins les dommages causés par la chaleur semblent plus probables, car même l’air chaud d’un sèche-cheveux peut provoquer des cassures – et cela sans tendre les mèches de cheveux en même temps.

L’Airstrait devient beaucoup plus chaud que le sèche-cheveux Supersonic, qui a une température maximale de 105°C/221°F, mais surtout, il reste même en dessous de l’option de température la plus basse du propre lisseur Corrale de Dyson, qui a trois réglages de chaleur : 165° C/ 330°F, 185°C/ 365°F et 210°C/ 410°F.

Il dispose de deux réglages de vitesse (faible et haut débit), d’un mode de tir à froid et de séchage des racines.

Tout cela est rendu possible par le très petit et très puissant moteur Hyperdymium de Dyson, qui pousse plus de 11,9 litres d’air par seconde à travers la machine.

Il possède également de solides fonctionnalités intelligentes. Il peut détecter lorsqu’il y a une mèche de cheveux entre ses bras et il réduit automatiquement le flux d’air lorsqu’il n’est pas nécessaire. De plus, si vous le posez pendant le coiffage, il s’arrêtera après trois secondes et redémarrera lorsque vous le déplacerez.

En termes de matériel, il semble typique de la haute qualité de construction de Dyson, avec des fonctionnalités auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas sur un lisseur, comme un écran couleur.

C’est lourd quand même. À 2,2 lb / 998 g, c’est presque le double du poids de la Corrale déjà assez lourde de 1,24 lb / 568 g – mais nous ne savons pas quelle est la part de la prise et du cordon.

Nous avons hâte de le tester mais en attendant, vous pouvez consulter nos avis sur les autres outils de coiffage de Dyson : le sèche-cheveux Supersonic, le lisseur Corrale et le multi-styler Airwrap. Pour plus de recommandations sur les techniques de coiffure, jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleurs sèche-cheveux et des meilleurs lisseurs que nous avons testés.