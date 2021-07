Dysfonctionnements du tapis magique au festival du Michigan, montrent des vidéos

DETROIT – Les gens se sont précipités pour stabiliser un manège défectueux jeudi soir au festival National Cherry dans le nord du Michigan, selon les rapports d’Up North Live et du Traverse City Record-Eagle.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux de l’incident de Traverse City montrent le véhicule du tapis magique descendant de plusieurs histoires dans les airs. Comme il se balance dans un mouvement de pendule, la base du manège devient clairement instable. Il commence à basculer d’avant en arrière, menaçant de basculer.

On peut voir une personne au sol lever les mains sur la tête avec incrédulité avant de courir vers le manège et de s’accrocher à la balustrade avant. Plus d’une douzaine de personnes utilisent leur poids pour stabiliser l’avant du manège tandis que d’autres à proximité crient des jurons.

« Nous marchions et avons vu le trajet aller plus vite que d’habitude, puis des pièces ont commencé à se briser », a déclaré Kobe Ramirez de Traverse City au Record-Eagle. « Je pense que s’ils ne l’avaient pas tenu, il serait retombé. »

Aucune blessure n’a été signalée et le manège a été démonté vendredi matin, selon Up North Live et Record-Eagle.

Joey Even, d’Arnold’s Amusements, basé à Traverse City, a déclaré à Record-Eagle que le trajet avait été bloqué.

Susan Wilcox Olson, directrice des relations avec les médias du festival, a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de commenter et a dirigé le réseau USA TODAY vers un représentant d’Arnold’s Amusement Inc. Elle a ajouté qu’ils étaient reconnaissants que personne n’ait été blessé.

Le réseau USA TODAY a contacté Arnold’s Amusements et son représentant, mais n’a pas pu les joindre pour commenter.

Hauck a rapporté de Chicago. Contactez Kyle Davidson, stagiaire en nouvelles de dernière heure : kdavidson@freepress.com. Suivez-le sur Twitter @jrndavidson.