Dysfonctionnements du stylet Galaxy S24 Ultra S Pen avec les accessoires magnétiques MagSafe et Qi2

Que souhaitez-vous savoir

Des rapports récents indiquent que le S Pen du Galaxy S24 Ultra subit un dysfonctionnement lorsqu’un utilisateur fixe un accessoire magnétique à l’arrière de son boîtier MagSafe/Qi2.

Le dysfonctionnement entraîne une reconnaissance éparse du stylet sur l’écran du S24 Ultra.

On ne sait pas combien de cas cela affecte, car nous avons effectué des tests internes avec un produit Caseborne avec MagSafe et n’avons rencontré aucun problème.

Nous ne sommes qu’un jour après le lancement de la série Galaxy S24 de Samsung et des problèmes commencent à apparaître concernant le S Pen du modèle Ultra.

Selon Alex Stankie sur X, les boîtiers dotés d’aimants MagSafe ou Qi2 peuvent « casser » la fonctionnalité du S Pen du S24 Ultra. M. Brandon Lee de This is Tech Today a développé ce point, déclarant que les aimants provoquent des interférences avec le S Pen, entraînant un dysfonctionnement « temporaire ».

C’est un problème que rencontrent les constructeurs puisque le S24 Ultra n’est pas encore entre les mains du grand public. Alors que les créateurs de boîtiers cherchent un moyen de résoudre le problème, Lee suggère que ceux qui ont commandé un boîtier MagSafe/Qi2 pour l’Ultra pourraient connaître un retard.

Dans un article de suivi, Lee a fourni une confirmation vidéo du dysfonctionnement du S Pen. Cependant, il convient de noter que le S Pen cesse de fonctionner correctement lorsqu’un accessoire MagSafe/Qi2, tel qu’un portefeuille ou un support, est connecté. Dans la vidéo, le S Pen ne cesse pas complètement de fonctionner, mais sa fonctionnalité devient de plus en plus inégale à mesure que la reconnaissance par l’écran du contact du stylet devient incohérente.

🚨📢 PSA : concernant les coques tierces pour Samsung Galaxy S24 Ultra utilisant un aimant de type MagSafe/Qi2 : actuellement, les fabricants de coques rencontrent des problèmes avec l’aimant qui interfère avec le S-Pen, provoquant un dysfonctionnement temporaire du stylet. Du coup, les constructeurs se bousculent… pic.twitter.com/U10l6fJQ6J18 janvier 2024 Voir plus

Bien que ce problème soit troublant, il se peut qu’il n’affecte pas chaque Boîtier Android pris en charge par MagSafe/Qi2. En interne, Nick Sutrich d’Android Central a testé un boîtier Caseborne avec MagSafe ainsi qu’un anneau Spigen et n’a rencontré aucun problème avec la fonctionnalité du S Pen. En attendant, si vous en avez un, éviter de fixer un accessoire à l’arrière de votre étui Qi2/MagSafe peut être plus sûr.

De plus, Samsung n’a jamais mentionné avoir rencontré des problèmes de fonctionnalité comme celui-ci avec un étui MagSafe. Android Central a contacté l’OEM coréen au sujet du problème et si un correctif est en préparation pour les consommateurs.

La série Galaxy S24 a été lancée le 17 janvier et le trio d’appareils manque notamment de Qi2. En novembre 2023, le WPC (Wireless Power Consortium) a annoncé que Qi2, la prochaine génération de recharge sans fil, commençait à terminer les tests de certification des appareils. L’annonce signifiait que de nouveaux produits magnétiques étaient en ligne pour la série iPhone 15 d’Apple au cours de la dernière période des fêtes.

Certains points forts ont montré que Qi2 offrirait « des expériences de charge plus fluides, plus rapides et économes en énergie ». Cela unifierait également l’industrie sous une seule norme de recharge sans fil couvrant plusieurs produits compatibles, y compris les appareils portables.