Dysfonctionnement au podium ? Psaki annonce que les vaccins « peuvent toujours vous tuer » dans un dérapage qui fait froncer les sourcils – RT USA News

Une vidéo bizarre de l’attachée de presse de la Maison Blanche conseillant de « communiquer clairement » sur les vaccins, après avoir dit aux Américains qu’ils « peuvent toujours vous tuer », a choqué la moitié d’Internet, tandis que l’autre moitié n’a pas tout à fait remarqué.

Le clip montre Jen Psaki répondant apparemment à une question sur les vaccins lors d’un point de presse mercredi, soulignant l’importance de rester sur le message et louant l’actrice et chanteuse Olivia Rodrigo, qui est venue à la Maison Blanche pour sensibiliser sur le sujet.

Mais le message de Psaki prend bientôt une tournure étrange, alors qu’elle déclare soudain que les vaccins que l’administration Biden cherche désespérément à convaincre plus d’Américains de prendre « peut encore te tuer » – même si vous êtes « moins de 27 ans. » Elle a fait ce commentaire après avoir noté qu’il y a des régions dans le pays avec des taux de vaccination plus faibles parmi les personnes de moins de cet âge – ce qui signifie apparemment que Covid-19 peut encore tuer même des jeunes.

Jen Psaki vient-elle d’affirmer que les vaccins « peuvent toujours vous tuer » ? Un instant plus tard, elle déclare que « nous devons être clairs et directs dans nos messages ». pic.twitter.com/OY1tlAM2zZ – Townhall.com (@townhallcom) 14 juillet 2021

« Nous nous concentrons sur la communication directe avec ces personnes, d’où notre invité spécial aujourd’hui, sur les raisons pour lesquelles il est important de se faire vacciner, pourquoi ces vaccins sont sûrs, pourquoi ils peuvent toujours vous tuer même si vous avez moins de 27 ans.« , déclare Psaki, apparemment inconsciente de ce qu’il y a d’étrange dans ses propos avant de conclure :

Nous devons être clairs et directs dans nos messages.

Publié mercredi sur le Twitter du journal conservateur TownHall, le clip a rapidement attiré beaucoup d’attention de la part de la droite politique, ainsi que des indépendants, des progressistes et d’autres domaines du spectre politique connus pour leur aversion pour l’establishment politique démocrate.





L’autre « côté » – les partisans de Biden, les fans de Psaki et la « vague bleue » de personnalités anti-Trump – a principalement ignoré le clip, à part quelques plaintes de libéraux qui n’avaient apparemment pas reçu le mémo.

@TwitterSupport informations trompeuses sur COVID dans le tweet ci-dessus. TownHall est censé être un média. – #LOCKHIMUP #BIDENHARRIS2020 #FBR #KHIVE (@BDemocratsfor) 14 juillet 2021

L’absence de vérificateurs des faits déclarant que toutes les moqueries de Psaki étaient de fausses nouvelles a peut-être été étrange, mais cela n’a pas empêché d’autres utilisateurs de médias sociaux de se décharger sur elle.

« Ça me donne envie de m’enfuir et de rester non vacciné, » une personne a écrit.

« Cela pourrait-il être qualifié de mauvais message ? » une autre demandé.

Je garde celui-ci pour les heurtoirs de porte – Splintered:FEMA Région 3 (@Splinter) 15 juillet 2021

Comment a-t-elle encore un travail ? – Natasha (@tashanoles143) 15 juillet 2021

La gaffe s’est produite après qu’un journaliste a demandé pourquoi « Le Missouri compte plus de 30 comtés où il y a moins de 25% de la population vaccinée, » tandis que « Kansas, juste à côté » n’a que deux comtés avec des taux aussi bas, demandant si Psaki pensait que le blâme pourrait être imputé aux dirigeants locaux, étatiques ou autres.





Psaki a eu quelques jours difficiles, chargé de défendre le programme de vaccination porte-à-porte de la Maison Blanche en tant qu’information, après que certains Américains aient été dérangés de voir des images d’un groupe de vaccinateurs de Caroline du Nord administrant le vaccin à un homme juste sur son porche.

