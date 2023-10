« dysfonctionnel » : la débâcle du président plonge la politique américaine dans l’incertitude | Actualités politiques

Washington DC – Le prochain président de la Chambre des représentants des États-Unis sera confronté à une tâche ardue : maintenir un soutien quasi unanime au sein d’un caucus républicain divisé tout en concluant des accords avec les démocrates pour financer le gouvernement.

L’ancien président Kevin McCarthy a découvert à ses dépens que les deux emplois peuvent être incompatibles. Lorsqu’il a conclu un accord avec les démocrates pour financer temporairement le gouvernement samedi, il a déclenché une réaction républicaine qui a abouti à sa destitution du poste de président.

Les républicains disposent d’une faible majorité à la Chambre, de sorte que la même petite faction de conservateurs – dirigée par le membre du Congrès Matt Gaetz – qui a renversé McCarthy peut également destituer son éventuel successeur. Cela a créé une atmosphère d’incertitude à l’avenir.

« On craint qu’ils continuent à faire cela à n’importe quel orateur. Et évidemment, cela crée un environnement vraiment chaotique dans lequel la Chambre ne peut pas examiner les projets de loi », a déclaré Rachel Blum, professeur de sciences politiques à l’Université d’Oklahoma.

Avec cette menace qui pèse sur le prochain orateur, les experts affirment que la Chambre et le gouvernement américain dans son ensemble sont confrontés à la possibilité d’un dysfonctionnement chronique dans les mois à venir.

L’enlèvement

McCarthy, un conservateur californien, a été démis mardi par 216 voix contre 210, l’ensemble du caucus démocrate se joignant à huit républicains pour le destituer.

Désormais, les républicains de la Chambre délibèrent en privé pour choisir le prochain orateur, Patrick McHenry étant le chef par intérim de la chambre.

Jim Jordan, président du comité judiciaire de la Chambre et ancien chef du Freedom Caucus de droite, a annoncé sa candidature à ce poste. Il en va de même pour Steve Scalise, le leader de la majorité parlementaire.

Celui qui gagnera devra apaiser Gaetz et ses collègues perturbateurs du caucus républicain tout en dirigeant une chambre fonctionnelle.

C’est avec un sens aigu des responsabilités et un objectif que je sollicite la nomination de la Conférence républicaine de la Chambre au poste de Président de la Chambre. Lisez ma lettre à mes collègues : pic.twitter.com/G6YDd2SjCD -Steve Scalise (@SteveScalise) 4 octobre 2023

Le gouvernement est divisé : les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison Blanche, tandis que les républicains contrôlent la Chambre. Compte tenu de cette division, le Congrès ne devrait pas proposer de législation majeure.

Mais le pouvoir législatif – composé à la fois de la Chambre et du Sénat – doit adopter un budget pour financer le gouvernement. Le projet de loi de financement provisoire récemment approuvé, qui a coûté son marteau à McCarthy, expirera le 17 novembre.

Si les législateurs n’approuvent pas de financement supplémentaire, le gouvernement fermera ses portes, ce qui entraînera la fermeture de certaines agences et entraînera des perturbations dans la rémunération des fonctionnaires fédéraux.

Un autre compromis pour garantir un budget gouvernemental sera cette fois-ci plus difficile, estiment les experts.

« Je ne vois pas le prochain président républicain assumer ce rôle et tirer de cet épisode McCarthy la leçon selon laquelle il devrait continuer à faire des compromis », a déclaré Blum à Al Jazeera. « Il semble que tout orateur devra se battre un peu plus pour conserver sa présidence. »

Un autre enjeu est l’aide à l’Ukraine – une priorité absolue pour l’administration du président Joe Biden. De nombreux Républicains de droite sont sceptiques quant à l’idée de fournir davantage d’aide et utiliseraient probablement leur influence sur l’orateur pour la perturber.

La Maison Blanche cherche à obtenir des milliards d’aide supplémentaire pour Kiev. Selon le Congressional Research Service, le législateur américain s’est approprié plus de 113 milliards de dollars pour l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe du pays l’année dernière. On ne sait pas exactement quand ces fonds seront épuisés.

Pourquoi les démocrates ont-ils laissé tomber McCarthy ?

Avec tant de choses en jeu, certains observateurs se demandent pourquoi les démocrates n’ont pas renfloué McCarthy au moment où il en avait besoin.

Alors que Gaetz est largement crédité du renversement de McCarthy, l’écrasante majorité des voix contre lui provenaient des démocrates.

Tous les démocrates présents au vote ont soutenu la motion de Gaetz visant à quitter le fauteuil du président. Une poignée de voix démocrates aurait permis à McCarthy de conserver le marteau du président.

Adam Cayton, professeur de sciences politiques à l’Université de Floride occidentale, a déclaré que si les démocrates avaient voté pour sauver McCarthy, cette décision aurait été sans précédent.

Cayton a expliqué que même si la destitution de McCarthy est une première dans l’histoire des États-Unis, avoir un orateur soutenu par une minorité « serait également vraiment hors du commun ». Il a souligné que la Chambre fonctionne selon la règle de la majorité.

« Il aurait également été sans précédent qu’un parti minoritaire soutienne un président de l’autre parti, le laissant rester au pouvoir même s’il n’a pas le soutien de la majorité de la chambre », a déclaré Cayton à Al Jazeera.

McCarthy avait provoqué la colère des démocrates dès le début de son mandat de président en janvier. Très tôt, il a retiré trois législateurs démocrates de leurs commissions, notamment en excluant le représentant Ilhan Omar de la commission des affaires étrangères.

Et le mois dernier, il a ouvert une enquête de destitution contre Biden concernant les relations commerciales de son fils Hunter, que la Maison Blanche a qualifiées de « politique extrême à son pire ».

De plus, McCarthy a exclu de négocier avec les démocrates pour obtenir leurs votes cette semaine. « Ils n’ont rien demandé. Je ne fournirai rien », a-t-il déclaré à CNBC plus tôt cette semaine.

Dans une déclaration avant le vote, le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a carrément blâmé les républicains pour cette impasse, les accusant de donner du pouvoir aux « extrémistes de droite » et les exhortant à résoudre leur « guerre civile ».

Jeffries a également explicitement invoqué la campagne de destitution. « Plutôt que de travailler avec nous pour résoudre les problèmes des Américains ordinaires, l’extrémisme continue de sévir à la Chambre des représentants », a-t-il déclaré.

Mais Jennifer Nicoll Victor, professeur de sciences politiques à l’université George Mason en Virginie, a reproché aux démocrates de s’être rangés du côté de McCarthy. Elle a estimé que cette décision était injustifiée, en particulier si leur objectif était de réprimander la conduite antagoniste de McCarthy.

« Si en fait, il s’agissait d’une sorte de réponse mesquine, émotionnelle ou réactionnaire qui, pour moi, semble anti-démocratique, contre la bonne gouvernance, contre les meilleures pratiques sur la façon dont les démocraties sont censées fonctionner », a déclaré Victor.

« Les partis politiques sont censés respecter les droits au pouvoir de leurs opposants politiques dans une démocratie », a-t-elle expliqué. « Être méchant en aidant une faction extrémiste à renverser vos opposants politiques – je pense que cela va à l’encontre des normes de la démocratie. »

Voies à suivre

Malgré ces sombres perspectives, une impasse à la Chambre n’est pas inévitable. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels la Chambre peut faire son travail malgré les réalités politiques énoncées par la destitution de McCarthy.

Les républicains modérés et les démocrates pourraient former une majorité bipartite pour adopter une loi, mais les analystes estiment que cela serait peu probable compte tenu de la polarisation politique du pays.

Il n’est pas non plus acquis d’avance que Gaetz et ses alliés s’en prendront au prochain orateur comme ils avaient McCarthy dans leur ligne de mire. Blum, de l’Université d’Oklahoma, a déclaré que Gaetz et ses camarades rebelles pourraient reculer après avoir atteint la visibilité et le pouvoir qu’ils désirent.

« Une voie à suivre est que l’orateur puisse au moins unir le caucus républicain, afin qu’ils puissent se mettre d’accord et faire avancer les choses », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « Ou bien ils pourraient se retrouver avec un autre orateur qui devra gouverner avec le soutien des démocrates. »

Mais pour Victor, le résultat le plus probable est que le dysfonctionnement prévaudra, la faction Gaetz se sentant enhardie. Les modérés pourraient même se rebeller contre un futur orateur d’extrême droite.

« Nous allons probablement simplement nous débrouiller de cette façon – que cela signifie qu’ils ne peuvent pas faire les dépenses et que nous avons un autre arrêt, ou si le plafond de la dette devient un autre problème à un moment donné, ou si aucune nouvelle législation n’est adoptée parce qu’ils le peuvent. » Je ne peux pas me ressaisir », a-t-elle déclaré.

« Cela ressemble à une situation dysfonctionnelle. »

Le seul point positif, a-t-elle ajouté, est que le mandat de ce Congrès expirera dans un peu plus d’un an. « Il y a donc un point final. »