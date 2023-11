Dysfonction sexuelle après l’arrêt des antidépresseurs ISRS

Dans une interview, le Dr Bahrick a déclaré qu’elle ressentait une obligation éthique d’attirer l’attention sur cette maladie parce qu’elle en avait elle-même fait l’expérience.

Elle a commencé à prendre du Prozac en 1993, alors qu’elle avait 37 ans et qu’elle luttait contre un travail difficile dans une nouvelle ville. Un jour après avoir pris la pilule, son clitoris et son vagin étaient engourdis. “C’était comme s’il y avait un gant sur eux – une sensation très, très étouffée”, se souvient-elle.

Pendant un certain temps, dit-elle, le compromis en valait la peine : l’antidépresseur lui donnait un sentiment d’énergie et de résilience. Mais après deux ans, elle a arrêté d’en prendre pour le bien de sa relation. Les symptômes sexuels ont cependant persisté et la relation a pris fin.

“Il ne m’est jamais venu à l’esprit que ce serait quelque chose qui, dans ma vie, ne se résoudrait jamais”, a déclaré le Dr Bahrick, qui a maintenant 67 ans.

Au cours des décennies qui ont suivi, l’utilisation des ISRS a explosé, notamment chez les adolescents. Ils sont prescrits non seulement pour la dépression et l’anxiété, mais aussi pour toute une série d’autres affections, notamment le syndrome du côlon irritable, les troubles de l’alimentation et les symptômes prémenstruels. Pourtant, les chercheurs ont encore du mal à comprendre comment fonctionnent les ISRS et pourquoi les problèmes sexuels sont si omniprésents.