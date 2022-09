“La technologie est maintenant [about] comment nos clients vivent la banque, que ce soit par le biais d’une application ou d’un service numérique », explique Mike Dargan, directeur du groupe numérique et de l’information et membre du conseil d’administration d’UBS. “Comme une conséquence naturelle, la technologie fait désormais partie intégrante de notre entreprise – elle a une place à la table et fait partie de la stratégie de notre entreprise.”

Un avenir basé sur le cloud

L’informatique en nuage est à la base de la transition du secteur des services financiers vers une industrie de données et de services « à la demande », où les entreprises paient des fournisseurs spécialisés pour le stockage et l’infrastructure lorsque le besoin s’en fait sentir. Ces spécialistes sont souvent les bras de service cloud de Microsoft, Google et Amazon. Seules ces entreprises technologiques, avec leurs réseaux mondiaux de centres de données géants, disposent d’une capacité informatique suffisante pour répondre aux demandes toujours croissantes du secteur financier.

“Si vous regardez toutes les nouvelles exigences émanant des banques centrales, des gouvernements ou même des investisseurs, les sociétés de services financiers n’ont pas la capacité de stockage de données pour répondre aux besoins”, déclare Scott Guthrie, vice-président exécutif de Microsoft Cloud + AI. Groupe.

À l’époque où les banques ont adopté la technologie dans les années 1970, elles ont développé leur propre infrastructure, installant souvent des serveurs dans leurs centres de données. Le système traditionnel fonctionnait bien lorsque la demande informatique était relativement uniforme. Mais dans les périodes d’intense volatilité du marché, lorsque la demande de puissance de calcul explosait, les banques devaient s’assurer que la capacité inutilisée continuait de croître, même si elle était redondante la plupart du temps.

“Nous parlons souvent de la nature extensible et élastique du cloud”, déclare Dargan, faisant référence à l’idée que si la demande de puissance de calcul d’une banque dépasse son niveau normal, ses partenaires cloud peuvent fournir une capacité supplémentaire instantanément et ne facturer que pour le temps qu’il est. Cela permet non seulement de réaliser des économies, mais également de réduire les émissions de carbone, car la capacité inutilisée est agrégée pour l’ensemble du secteur au niveau des fournisseurs de services cloud, plutôt que maintenue par chaque entreprise. La fiabilité et la disponibilité sont également améliorées, car les fournisseurs de cloud ont plusieurs centres de données qui peuvent se sauvegarder les uns les autres.Dargan dit qu’UBS atteint plus de 99,999%, ou une disponibilité de sixième sigma sur l’ensemble de son parc, en partie grâce au passage au cloud.

Les fournisseurs de cloud n’offrent pas seulement du stockage et de l’infrastructure, mais également des plates-formes et des outils grâce auxquels des applications et des services peuvent être développés. Depuis que Dargan a rejoint UBS en 2016, ses équipes techniques sont passées de l’utilisation de 50 outils de développement différents à un seul service basé sur le cloud qu’ils ont lancé, appelé UBS DevCloud. Grâce à cet écosystème ouvert, construit sur le cloud public, les ingénieurs logiciels d’UBS bénéficient d’une expérience transparente pour développer, tester et publier du code au sein d’un seul outil, ce qui leur permet de lancer rapidement des produits et de les mettre à jour souvent.

Le cloud permet également aux sociétés de services financiers d’associer les meilleures applications grand public et de développer des services exceptionnels destinés aux clients. « Les meilleures applications grand public que vous utilisez au quotidien savent exactement sur quoi vous cliquez et sur quoi vous ne cliquez pas, et exactement ce que font leurs moteurs de recommandation. Cela signifie qu’ils peuvent améliorer leurs fonctionnalités très rapidement. Appliquer la même chose dans notre industrie peut changer la donne pour nos clients », déclare Dargan. Un tel désir d’améliorer le service client, souvent au milieu de la concurrence de start-up concurrentes exclusivement numériques, a été l’un des premiers moteurs de l’adoption du cloud computing par les services financiers, explique Guthrie. « Les sociétés de services financiers souhaitant [provide] mobiles ou en ligne, les services numériques aux consommateurs ont été l’une des premières sources de migration vers le cloud. »

Évolution culturelle

Pour une industrie qui a été la pionnière de l’application à grande échelle de l’informatique via une infrastructure interne, le passage des entreprises de services financiers au cloud est un changement générationnel important. Cela conduit naturellement à une certaine prudence.