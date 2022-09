Dynamic Island : Nouvelles interactions pour les notifications et les activités sur iPhone 14 Pro

Apple a levé le rideau sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui disposent d’un tout nouvel écran Always-On, du tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, de la détection de collision, du SOS d’urgence par satellite et d’une nouvelle façon de recevoir notifications et activités avec «Dynamic Island», qui remplace l’encoche trouvée sur les modèles d’iPhone précédents.

L’île dynamique, le nouveau nom d’Apple pour le système de caméra TrueDepth, se fond et s’adapte en temps réel pour afficher les alertes, les notifications et les activités, en utilisant la découpe en forme de pilule en haut de l’écran de l’iPhone et en la transformant en une partie de l’expérience de base de l’iPhone.

L’îlot dynamique maintient un état actif pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux commandes d’un simple appui prolongé. Les activités d’arrière-plan en cours comme les cartes, la musique ou une minuterie restent visibles et interactives, et les applications tierces dans iOS 16 qui fournissent des informations telles que les résultats sportifs et le covoiturage avec les activités en direct peuvent tirer parti de l’île dynamique.

Par exemple, lors de la connexion d’AirPods à l’iPhone 14 Pro, l’île dynamique se transformera à partir de son état fixe et montrera que les écouteurs ont été connectés, lors d’un appel FaceTime Audio, l’île dynamique changera d’apparence pour représenter une interface utilisateur d’appel, et lors du réglage d’une minuterie, l’île dynamique changera à nouveau d’apparence pour afficher différentes informations à l’écran.

Disponibles en tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces, les deux modèles incluent un nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion qui présente l’affichage Always-On pour la toute première fois sur iPhone, activé par un nouveau taux de rafraîchissement de 1 Hz et plusieurs technologies économes en énergie .

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

