Dylan Ston propulse la victoire de St. Francis sur St. Edward – Shaw Local

Après avoir présenté un spectacle offensif en première mi-temps mardi soir, le garde junior de St. Francis, Dylan Ston, était prêt à avoir un impact plus important dans les deux derniers quarts.

Portant un bandeau blanc, Ston a été le premier joueur à sortir du vestiaire à la mi-temps, mais il est entré dans une scène inattendue. Une pause prolongée à la mi-temps, qui comprenait quelques spectacles de danse, a forcé Ston à attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’il commence sa routine d’échauffement.

“J’étais juste confus sur ce qu’ils faisaient (à la mi-temps)”, a déclaré Ston.

Ston a finalement recommencé à marquer, marquant six points dans un segment critique de plus de 2 minutes au quatrième quart pour donner aux Spartans une victoire de 51-40 sur St. Edward.

Les Spartans (2-4) ont remporté le match croisé Metro Suburban grâce à Ston qui a terminé avec un sommet de 21 points pour compenser les efforts de 16 points de Ben Zielinski et Kaden Dawson de St. Edward. Debout 6 pieds 3 pouces avec de longs bras et un solide jeu intérieur-extérieur, Ston est un joueur avec un brillant avenir dans les cerceaux. Il a montré sa capacité à mettre le ballon au sol, à jouer gros à l’intérieur et à marquer de l’extérieur.

Ston a déclaré qu’il se concentrait sur le fait de devenir un joueur complet cette saison après que les Spartans aient subi de lourdes pertes de diplômes contre l’équipe de 28 victoires de la saison dernière.

“Mes coéquipiers m’ont aidé, et nous avons frappé des coups ce soir et nous avons tous bien joué ensemble”, a déclaré Ston. «Mes coéquipiers ont réussi quelques tirs, et cela m’a permis d’être ouvert au score. Je me suis ouvert et ils m’ont conduit et m’ont donné des coups de pied. C’était ma journée d’aujourd’hui.

La Vague Verte (5-4) a été victime de la fatigue au quatrième quart, disputant le match avec neuf joueurs, dont trois étudiants de deuxième année et un étudiant de première année. Ston a marqué 12 points en première mi-temps pour donner aux Spartans une avance de 35-22. St. Edward a réduit le déficit à 43-38 au début du quatrième quart après un panier de Zielinski, mais Ston a marqué 4 points consécutifs en moins d’une minute pour donner un coussin aux hôtes.

“Nous leur avons dit à la mi-temps de ne pas abandonner et nous avons joué fort en seconde période”, a déclaré l’entraîneur de St. Edward, Andy Zielinski. « J’étais fier de la façon dont nos enfants ont joué. Nous avons un peu lutté avec leur piège en première mi-temps. Nous ne sommes pas vraiment profonds, et notre banc est (petit). Trois des gars ont joué dans la majeure partie du deuxième match. Nous n’avons plus que six vrais enfants universitaires. C’est dur. Nous allons lutter avec le facteur de profondeur. Nous devons jouer 32 minutes. Nous devons en tirer des leçons et nous améliorer. »

La défensive des Spartans s’est imposée dans l’embrayage, limitant la vague verte à deux points au cours des cinq dernières minutes et plus pour assurer leur deuxième victoire de la saison.

« Nous devons trouver un moyen de maintenir notre constance, mais nous sommes jeunes et apprenons sur le tas », a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Erin Dwyer, après avoir décroché sa 100e victoire en carrière. « Nous avons plutôt bien réagi et partagé le ballon. Dylan a fait un bon match. C’est un joueur polyvalent. Nous lui demandons de faire beaucoup de choses. Il nous rend meilleurs avec ses dépassements, peut atteindre la jante et est un athlète polyvalent. Il a beaucoup d’atouts. »