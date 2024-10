Dylan Sprouse soutient son épouse Barbara Palvin au défilé Victoria’s Secret 2024

Dylan Sprouse a soutenu sa femme, Barbara Palvin, en assistant au défilé de mode Victoria’s Secret avec des découpes en carton de leurs animaux de compagnie.

« Je ne suis pas vraiment douée pour les arts et l’artisanat, mais j’ai imprimé quelques pancartes de nos enfants », a déclaré l’ancienne de Disney Channel à Olivia Culpo sur le tapis rose avant le défilé à New York mardi.

Les deux découpes faites maison étaient des images agrandies du bouledogue français et du chat gris du couple.

Bien que Sprouse ait déclaré que les affiches étaient « de mauvaise qualité », son objectif était de rendre sa femme heureuse.

« Je pensais que ça la ferait sourire », a-t-il partagé. « Ça doit être angoissant là-haut, en sous-vêtements et tout ça. »

La star de « Suite Life of Zack and Cody » a ensuite déclaré qu’il y avait une « forte possibilité » que Palvin pleure après avoir vu les découpes puisqu’elle est « sévère » à propos de leurs animaux de compagnie.

Plus tard dans l’interview, le fier mari a admis en plaisantant qu’il n’était pas intéressé à voir quelqu’un d’autre au spectacle.

« Non, je m’en fiche! » Sprouse a plaisanté. « Seulement intéressé à voir ma femme. Je t’aime bébé!

Avant le spectacle, Palvin – qui a épousé Sprouse en juillet 2023 – a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle était déjà au courant des découpes de son mari.

« Mon mari va arriver », dit le 31 ans a dit dit dans les coulisses. « Il a fait des pancartes pour le spectacle. »

Bien que Palvin ait révélé que les découpes étaient censées être une « surprise », elle l’a découvert avant le début du spectacle.

« Il a découpé une photo de notre chien et de notre chat parce que je disais à quel point ils me manquaient », s’est-elle exclamée. « Et il va juste les avoir… s’ils le laissent l’apporter ! »

Le mannequin hongrois avait déjà participé au dernier défilé VS Fashion Show en 2018 avant son annulation.

Cette année, Palvin est revenu sur le podium VS et a porté une robe blanche transparente avec des ailes d’ange et des sous-vêtements éblouis.

Elle a lié le look avec des talons argentés, un fard à paupières fumé et des boucles d’oreilles blanches.

Parmi les autres mannequins célèbres présents sur le podium figuraient Kate Moss, Gigi Hadid, Tyra Banks, Ashley Graham, Adriana Lima et bien d’autres encore.