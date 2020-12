Dylan Sprouse est prêt pour l’éclat de sa télé.

Selon Variété, l’ancien acteur de Disney Channel a officiellement signé pour jouer dans Mindy KalingLa prochaine comédie HBO Max La vie sexuelle des étudiantes, son premier grand concert télévisé depuis qu’il a dirigé La vie de suite de Zach et Cody avec son frère jumeau Cole Sprouse de Riverdale la célébrité. Dylan rejoint les acteurs précédemment annoncés Pauline Chalamet (Oui, Timothéela sœur de), Amrit Kaur, René Rapp et Alyah Chanelle Scott.

Alors de quoi s’agit-il? La série se déroule à l’Essex College, une université de luxe en Nouvelle-Angleterre, et suit quatre colocataires qui ont tous des interactions avec le personnage de Dylan, Nico, un junior de l’école. Chalamet jouera Kimberly, la major de son lycée ouvrier en Arizona, tandis que Kaur jouera Bela, le clown de classe du nord du New Jersey. Pendant ce temps, Rapp jouera Leighton, qui s’intègre parfaitement dans la société chic d’Essex, et Scott jouera Whitney, une star montante du football.