Dylan Sprouse et sa petite amie Barbara Palvin partagent un doux baiser sur le tapis rouge de la Mostra de Venise

Dylan Sprouse et sa petite amie Barbara Palvin ont partagé un doux moment sur le tapis rouge du 79e Festival international du film de Venise.

Le couple a foulé le tapis rouge à Venise, en Italie, pour la première de “White Noise” de Noah Baumbach, avec Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle et Jodie Turner-Smith, et a pris un moment pour partager un baiser.

Palvin, qui est ambassadrice d’Armani Beauty, portait une robe noire avec ses cheveux en chignon tandis que son petit ami portait un élégant smoking noir.

L’acteur de “Suite Life of Zack and Cody” a commencé à sortir avec le mannequin en 2018, et ils ont fait passer leur relation au niveau supérieur peu de temps après lorsqu’ils ont emménagé ensemble en 2019.

La douceur a commencé avant que les deux ne marchent ensemble sur le tapis. Les deux sont arrivés en Italie le 30 août avant le festival, semblant à la fois amoureux et excités pour l’événement.

Hillary Clinton, Tessa Thompson et Julianne Moore, parmi tant d’autres, ont également fait leur chemin sur le tapis.

“Don’t Worry Darling”, “The Whale” et “Blonde” sont d’autres films présentés au festival très estimé.