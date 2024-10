Dylan Raiola révèle les quarts-arrières du football universitaire préférés à surveiller

Les meilleurs quarts-arrières regardent souvent d’autres quarts-arrières de leur niveau de compétence ou plus, dans l’espoir de prendre des petits morceaux de leur jeu pour les intégrer aux leurs. Pour Nebraska stratège Dylan Raiolail existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir.

On a demandé cette semaine à Raiola quels quarts-arrières universitaires il aimait le plus regarder et il a fourni une réponse réfléchie qui a révélé quelques options différentes.

Le principal d’entre eux était Oregon stratège Dillon Gabrielqui vient de remporter une énorme surprise contre le n°2 État de l’Ohio.

« Je veux dire, Dillon Gabriel est impressionnant, juste ce qu’il fait avec le ballon », a déclaré Dylan Raiola. «Je tire toujours pour lui. Vous savez, c’est un quarterback polynésien, alors j’adore le voir réussir.

Gabriel s’est avéré l’un des quarts-arrières les plus performants du pays, un espoir à double menace qui a utilisé ses jambes pour maintenir les défenses honnêtes tout en les faisant passer par-dessus avec son bras.

Avoir ce genre de capacité à exploiter comme ressource d’apprentissage est énorme pour Dylan Raiola.

Gabriel a déjà totalisé 1 790 yards et 13 touchdowns cette saison, contre seulement trois interceptions. Il a également couru pour 103 verges et quatre scores. Ouvrage des plus impressionnants.

Mais il y a d’autres quarterbacks universitaires que Raiola aime aussi regarder.

« Il y a tellement de grands quarts-arrières », a-t-il déclaré. « Jalen Milroe, Salle de Cam. Il y a beaucoup de talent dans le football universitaire. C’est très amusant à regarder.

Vous ressentez un thème ? Raiola est un grand fan des véritables quarterbacks à double menace qui peuvent tout aussi facilement jouer avec leurs jambes qu’avec leurs bras lorsque les choses tombent en panne.

Milroe et Ward l’ont fait à plusieurs reprises ; Milroe en tant que l’un des athlètes les plus dynamiques à tous les postes et Ward en tant que Houdini agissent parfois.

En tout cas, Dylan Raiola regarde et est attentif, glanant tout ce qu’il peut. Ce genre d’attention aux détails et cette concentration sur les plus grands ne peuvent que porter leurs fruits à long terme.