Dylan Raiola du Nebraska jette de l’ombre sur Shedeur Sanders et snobe la star du Colorado parmi les QB préférés de la NCAA

La rivalité entre les Buffalos du Colorado et Cornhuskers du Nebraska s’est intensifié depuis Deion Sanders » Arrivée à Boulder. Quarts-arrières Shedeur Sanders et Dylan Raiola ont embrassé l’animosité, les tensions entre les deux stars restant évidentes, même si leur dernier affrontement a eu lieu début septembre. Cette fois-ci, Raiola a fait une fouille discrète à Shedeur lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses QB NCAA préférés à surveiller.

Raiola semble avoir le dessus sur Sanders dans leur différend. Le Nebraska a infligé au Colorado sa première défaite de la saison le 7 septembre. Ce fut une vilaine défaite pour les Buffaloes, qui n’a fait que s’aggraver après le message dur de Shedeur à ses coéquipiers après le match. Pour ajouter l’insulte à l’injure, les Huskers ont célébré sur l’air de la chanson « Perfect Timing » de Shedeur, et a publié des photos se moquant de sa célébration signature. Quand il pleut, il pleut.

Nebraska et Colorado chacun s’est séparérespectivement dans le Big Ten et le Big 12, et c’était tout. C’est du moins ce que nous pensions. La mésentente entre les deux écoles et leurs quarterbacks, réapparu lors d’une récente interview avec Raiola. Le signaleur des Huskers a été interrogé sur ses QB préférés à surveiller dans le football universitaire.

« Je veux dire, Dillon Gabriel est impressionnant, juste ce qu’il fait avec le ballon, » Dylan Raiola a déclaré, par Le3. «Je tire toujours pour lui. Vous savez, c’est un quarterback polynésien, alors j’adore le voir réussir. Il y a tellement de grands quarterbacks. Jalen Milroe, Cam Ward. Il y a beaucoup de talent dans le football universitaire. C’est très amusant à regarder.»

Dylan Raiola #15 des Nebraska Cornhuskers passe contre les UTEP Miners au premier quart au Memorial Stadium le 31 août 2024 à Lincoln, Nebraska.

Raiola a souligné le talent du poste de quarterback dans la NCAA, mais il n’a jamais mentionné Shedeur Sanders, qui devrait être l’un des premiers QB sélectionnés lors du repêchage de l’année prochaine. S’il est vrai que d’autres grands joueurs ont également été snobés et que la liste reflète les préférences subjectives de Raiola, il semble étrange que Sanders ait été laissé de côtésurtout compte tenu de l’histoire entre les deux.

Un grand match en perspective pour Raiola

Le Nebraska possède actuellement une fiche de 5-1 (2-1 Big Ten) et rendra visite au n°16 des Indiana Hoosiers. (6-0, 3-0 Conférence) dans un match charnière pour la conférence. Une victoire des Huskers de Matt Rhule pourrait leur rapporter des votes dans le Top 25, ainsi que les aider à grimper dans le classement empilé du Big Ten.

Le calendrier ne s’allège pas pour les Cornhuskers après leur match à l’extérieur contre l’Indiana. Le 26 octobre, ils affronteront les Ohio State Buckeyes, alors qu’ils se dirigent vers l’État de la « Mère des présidents ».. Ces jeux seront d’énormes tests pour Raiola, dixième pour les verges par la passe dans le Big Ten (1 358 verges), ainsi que neuf touchés et trois interceptions.