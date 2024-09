Dylan O’Brien se souvient d’une audition désastreuse pour Frozen 2

Dylan a admis qu’il savait qu’il ne savait pas chanter, et Seth a demandé à quel moment il pensait que le directeur de casting s’en était rendu compte, et Dylan avait une sacrée histoire à raconter. « Cette pauvre femme. Je me souviens de ce détail précis : elle m’a demandé avec douleur si je pouvais arriver au refrain parce qu’elle avait besoin de voir si j’avais une certaine tessiture », a-t-il dit, notant qu’il « nageait » dans le premier couplet de la chanson avant de faire de son mieux pour continuer à chanter.