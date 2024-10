Dylan O’Brien dit que les inquiétudes du « Maze Runner » ont été ignorées avant l’accident

Dylan O’Brien parle des problèmes de sécurité qu’il avait sur le tournage de Le coureur du labyrinthe : le remède mortelce qui a causé à l’acteur d’être grièvement blessé lors d’un accident pendant le tournage.

Le samedi soir la star est revenue sur « l’incident qui a changé sa vie » lors d’une récente interview avec Santé des hommes. En 2016, O’Brien tournait le troisième volet du film Coureur de labyrinthe franchise lorsqu’il a été arraché de manière inattendue du toit d’un véhicule en mouvement alors qu’il portait un harnais et heurté par un autre véhicule.

« J’ai abordé tout différemment, pourrait-on dire, en particulier en ce qui concerne ma position sur le plateau », a-t-il déclaré à propos de l’impact de cette expérience sur sa vie. « Il est très courant dans la culture que les jeunes acteurs soient contrôlés, et la façon dont ils s’efforcent d’y parvenir est de toujours dire : « Oh, ne deviens pas difficile. Ne sois pas chiant. Ou est-ce que tu te plains, est-ce que tu es difficile ? Des choses comme ça.

Suite à son accident, le Loup adolescent un ancien a déclaré qu’il avait appris à tenir bon sur le plateau et à ne pas laisser prendre soin de soi être confondu avec une difficulté.

« Ne les laissez pas vous manipuler en pensant que c’est difficile, parce que je peux regarder cette journée et savoir que j’étais un jeune de 24 ans qui faisait part de ses inquiétudes sur la façon dont nous abordions les choses, et ils n’ont pas été écoutés. , ils n’ont pas été respectés. Et puis ce qui s’est passé s’est produit », a déclaré O’Brien. « Et de toute évidence, tout cela s’est plutôt bien passé, je dirais aussi. »

Il a poursuivi : « Cela m’a appris qu’en fin de compte, dans ces espaces, vous avez vos propres arrières, et c’est tout ce sur quoi vous pouvez compter. Je viens d’avoir 33 ans. Je fais ça depuis 15 ans. Je connais la personne que je suis, le personnage que j’apporte au décor, la façon dont je traite les gens et la façon dont je traite un espace de travail, et je sais que je ne suis pas difficile. Je sais que je ne suis pas un connard. Je sais que j’essayais de me protéger ce jour-là, et donc je ne l’ai jamais oublié. Cela a toujours semblé vrai comme étant la chose à garder avec moi.

Le Poneyboi l’acteur a déjà dit Le journaliste hollywoodien en 2017, il était reconnaissant pour son film Assassin américain car c’était son premier projet suite à son accident.

« C’était une période très difficile que je traversais, et c’était vraiment difficile de comprendre cela et de sortir et de le faire, mais à ce stade, je ne pourrais tout simplement pas être plus reconnaissant de l’avoir fait », a-t-il déclaré. dit à l’époque. « J’ai l’impression que cela m’a été vraiment utile à bien des égards. Ce sera toujours un film très personnel pour moi. C’était vraiment énorme pour moi. C’était comme me remettre sur pied.